코스피 5000선 붕괴, 미국 중간선거 영향으로 전 세계 증시 동반 대폭락

미국 민주당의 중간선거 승리와 AI 규제 강화 우려로 코스피가 5000선 아래로 추락했습니다. 나스닥 등 전 세계 주요 증시가 동반 급락하며 글로벌 시장 변동성이 극대화되었습니다.

6일 오후 한국거래소(KRX)에서 거래된 코스피 지수는 전장 대비 324.11포인트, 약 6.02% 급락한 5,059.69에 장을 마감했습니다. 이는 지난 3월 31일(5,052.46) 이후 약 7개월 만에 기록한 최저치입니다.

지난 6월 22일 기록한 종가 기준 고점인 9,114.55와 비교하면 무려 44.5%나 하락한 수치로, 시장 신뢰도가 크게 위축되었음을 보여줍니다. 개장 초반부터 매도 물량이 쏟아져 나오자 개장 2분 만에 낙폭이 8%대로 확대되었으며, 개장 3분 만에 1단계 서킷브레이커가 발동되어 20분간 거래가 중단되는 불상사가 발생했습니다.

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한국 증시 급락 메커니즘과 주요 수직 낙하

거래가 재개된 이후에도 우려는 가시지 않았고, 오전 9시 35분경에는 매도 사이드카 장치가 발동되며 시장 공포가 고조되었습니다. 장중 최저치는 4,911.28을 기록하며 지난 2월 이후 9개월 만에 5,000선 선수를 내주었습니다.

코스닥 지수 역시 마찬가지로 큰 타격을 입었습니다. 코스닥은 전장 대비 34.14포인트(5.03%) 하락한 644.27에 거래를 마감했는데, 이는 지난해 4월 9일 이후 가장 낮은 수치입니다. 코스닥 역시 장 초반 급락세에 휩싸여 오전 9시 8분경 매도 사이드카가 발동되는 등 양대 지수가 동반 강타를 받았습니다.

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미국 민주당 선거 승리, AI 규제 강화 우려 확대

이러한 글로벌 증시 동반 급락의 주요 원인은 미국 민주당의 중간선거 승리 결과와 이로 인한 AI 산업 규제 강화 우려로 분석됩니다. 미국 텍사스주와 조지아주 등 주요 데이터센터 투자 지역에서는 환경 문제와 용수 부족, 전기요금 상승 등을 이유로 데이터센터 확충에 반대하는 후보들이 당선되었습니다.

민주당이 승리하며 연방 차원에서도 데이터센터 관련 규제가 강화될 가능성이 커졌고, 이는 AI 반도체 및 관련 인프라 수요의 둔화를 초래할 것이라는 전망이 시장 전반에 퍼졌습니다. 투자자들은 데이터센터 건설 지연이나 축소로 인해 AI 산업 생태계가 타격을 입을 것을 우려했습니다.

글로벌 증시 폭락, TSMC 급락과 나스닥 큰 낙폭

미국 증시도 예외일 수 없었습니다. 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전장 대비 1,421.52포인트(5.52%) 급락한 2만 4,315.00에 거래를 마쳤습니다. 특히 필라델피아 반도체지수는 12.2% 폭락하며 반도체 밸류에이션 조정에 대한 우려를 나타냈습니다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 334.89포인트(4.36%) 떨어진 7,353.73을, 다우존스30 산업평균지수는 1,833.06포인트(3.44%) 하락한 5만 1,523.06을 기록했습니다. 아시아 시장에서도 일본 닛케이225지수는 5.96% 하락하며 6만 선 아래로 추락했고, 소프트뱅크그룹은 10% 이상 급락했습니다.

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대만 가권지수도 4.51% 하락하는 등 전 세계적으로 시장 심리가 위축되었습니다. 대만 증시 시가총액의 40% 이상을 차지하는 TSMC는 장중 10% 가까이 급락해 하한가 수준까지 밀렸다가, 낙폭을 일부 줄여 4%대 하락으로 거래를 마쳤습니다. 이는 글로벌 공급망 핵심 기업인 TSMC의 주가 변동이 시장 전체에 미치는 영향력이 여전히 큼을 보여줍니다.