코스피가 젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 논란과 앤트로픽 상장, 미국 금리 상승 등 삼중고에 시달리며 9개월 전 수준으로 추락했습니다. 반도체 수급 우려와 외환 시장 변동성이 증시를 강타하고 있습니다.

한국 증시의 대표 지수인 코스피 가 11월 17일 기준가 4,968.48로 장을 마감하며 5,000선 붕괴라는 중대한 이정표를 세웠습니다. 이날 코스피 는 전장 대비 132.02포인트, 마이너스 2.59% 하락하며 4거래일 연속 내림세를 기록했습니다. 이는 지난 6월 사상 최고점인 9,000선을 돌파한 지 약 9개월 만의 가장 낮은 수준으로, 증시는 급격한 상승세를 반전하며 심리적 충격에 휩싸여 있습니다.

젠슨황 스캔들, 엔비디아 생태계 신뢰 무너져

주가 하락의 가장 큰 직접적 원인은 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임과 관련된 스캔들로 인한 불확실성 확대입니다. 젠슨 황 전 CEO는 그동안 AI 생태계의 핵심 동력으로서 엔비디아와 주요 AI 기업 간 순환 거래 구조를 강력하게 지지해 왔습니다. 이 구조는 엔비디아가 그래픽처리장치(GPU) 판매 수익금으로 AI 기업에 투자하고, 해당 기업들이 이를 다시 엔비디아 제품 구매에 사용하는 선순환 모델로 평가받아 왔습니다.

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그러나 젠슨 황 전 CEO의 부재가 이 순환 구조에 균열을 일으킬 수 있다는 우려가 투자자들 사이에서 급속히 퍼지고 있습니다. 엔비디아의 위기가 단순한 기업 차원을 넘어 AI 산업 전반의 시스템 리스크로 비화될 수 있다는 불안감이 반도체 수요 둔화 우려로 직결되면서, 국내 증시 '투톱'인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 크게 출렁이고 있습니다. 이는 반도체 슈퍼 호황기에 101.14%나 상승했던 한국 증시의 상승 동력을 앗아갔습니다.

앤트로픽 IPO와 고금리, 유동성 및 평가절하 압력

글로벌 시장에서의 거대한 유동성 흡수 현상도 국내 증시에 무거운 발목으로 작용하고 있습니다. 오는 11월 19일 미국 증시에 상장하는 AI 기업 앤트로픽의 기업 가치는 약 1조 4천억 달러로 추산되며, 외신은 청약 수요가 공모 물량의 약 6배에 달할 것이라고 보도했습니다. 이는 미국 증시뿐만 아니라 글로벌 자금이 미국 증시로 쏠리며 한국을 포함한 아시아 시장에서의 자금 이탈을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다.

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동시에 거시경제 환경의 적대적 변화가 증시를 짓누르고 있습니다. 미국의 10월 근원 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.3% 상승하며市场预期를 상회하자, 12월 미국 연방준비제도(Fed)의 기준 금리 인상이 기정사실화되고 있습니다. 이에 따라 글로벌 금리의 벤치마크인 미국 10년물 국채 금리가 5%를 다시 넘어섰고, 달러 인덱스는 103.64까지 상승하며 52주 최고치를 기록했습니다. 금리 상승은 주식 등 위험 자산보다 채권 등 안전 자산으로 자금이 쏠리게 만들어 증시에는 직접적인 부담으로 작용합니다.

미국 수출 규제 강화와 AI 밸류체인 하방 리스크

미국 정부의 반도체 수출 규제 강화 조치 역시 반도체 종목의 매물 공급을 증가시키는 원인이 되었습니다. 미국 산업안보국이 엔비디아를 비롯한 첨단 AI 반도체에 대한 중국의 원격 접속을 통제하고, 동남아 국가와 브라질 등지로의 수출에 사전 허가를 요구하면서 규제 우려가 현실화되고 있다는 분석입니다. 대신증권 이경민 연구원은 이러한 조치가 AI 밸류체인 전반의 하락세를 유발하고, 다른 업종으로까지 투자심리 위축이 확산되면서 대부분 업종이 약세를 보였다고 설명했습니다.

반면, 원유 시장에서는 다소 완화되는 신호도 포착되고 있습니다. 미국과 이란 간 군사적 갈등이 소강 상태를 보이는 데다 원유 공급이 수요를 넘어설 수 있다는 전망이 나오면서, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 전장 대비 3.21% 내린 85.72달러로 마감했습니다. 그러나 물가 상승세와 금리 인상이 당분간 지속될 것이란 예상이 지배적이어서 유동성 경색 우려는 쉽게 가시지 않고 있습니다. 올 초 5,000선을 뚫고 9,000선까지 치솟았던 코스피는 이제 연중 최고점 대비 47.06% 하락하여 거의 반토막 난 상태입니다.

엔비디아 실적과 앤트로픽 IPO, 반등 관건은 이 두 변수

앞으로 며칠간의 시장 흐름을 가르는 결정적인 변수는 엔비디아의 실적 발표와 앤트로픽의 상장 흥행입니다. 미래에셋증권 서상영 상무는 11월 18일 아침 발표될 엔비디아 실적이 기존 AI 투자 전략과 생태계 지원 정책 유지 여부를 확인하는 핵심 시금석이 될 것이라고 진단했습니다. 시장은 단순한 매출과 이익 호조보다는 차세대 GPU 공급 계획, 2027년 AI 투자 수요 전망, 그리고 금융 지원 지속 여부에 더 민감하게 반응할 것으로 예상됩니다.

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키움증권 한지영 연구원도 수요일 새벽 엔비디아의 수요 전망 및 사업 전략 변화와 목요일 앤트로픽의 IPO 흥행 여부가 일차적인 분위기 반전의 계기가 될 수 있다고 조언했습니다. 세미애널리시스의 AI 컴퓨팅 수요 및 자본 지출(CapEx) 전망 하향 조정까지 가세하며 AI 투심 부담이 확대된 상황이지만, 주요 이벤트들의 결과가 긍정적일 경우 증시는 기존 상승 추세를 재점검하며 반등을 모색할 가능성이 있습니다. 투자자들은 이러한 기업 및 거시경제 이벤트에 따른 신호에 주목하며 포지션을 재조정해야 할 시점입니다.