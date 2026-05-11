코스피 7800 시대 진입과 금융투자소득세 재도입 논란의 핵심 쟁점

코스피가 사상 최초로 7800선을 돌파하며 증시 활황을 맞이한 가운데, 폐지 수순이었던 금융투자소득세의 재도입 필요성이 제기되며 조세 형평성과 시장 위축 우려 사이의 논쟁이 가열되고 있습니다.

서울 외환시장과 증권시장의 시선이 하나로 모인 가운데, 코스피 지수가 11일 4%가 넘는 폭발적인 상승세를 기록하며 사상 최초로 7800선에 안착하는 역사적인 사건이 발생했다. 이러한 기록적인 상승은 단순한 숫자 이상의 의미를 지니며, 대한민국 자본시장 이 과거의 침체기를 벗어나 새로운 도약기에 진입했음을 상징적으로 보여준다.

특히 2024년 말까지만 해도 코스피 지수가 2500대라는 낮은 수준에 머물며 시장 위축에 대한 공포가 지배적이었던 것과 대조적으로, 올해 들어 전 세계 증시 가운데 독보적인 상승률 1위를 기록하며 견조한 활황세를 보이고 있다는 점은 매우 고무적이다. 하지만 이러한 시장의 환희 뒤에는 금융투자소득세, 이른바 금투세의 도입을 둘러싼 뜨거운 정책적 논쟁이 다시금 불붙고 있다. 금투세 재도입 논의의 중심에는 조세 형평성이라는 근본적인 가치가 자리 잡고 있다. 최근 이재명 대통령은 국민경제자문회의를 통해 거래세와 양도소득세를 같은 수준에서 조정할 필요가 있다는 점을 명확히 했다.

대통령은 소득을 올린 사람이 세금을 내고, 소득이 없는 사람은 내지 않는 것이 당연한 상식임에도 불구하고, 현재의 체계는 수익 여부와 상관없이 거래할 때마다 세금을 내야 하는 역진적인 구조라고 지적했다. 실제로 현재의 국내 주식시장은 대주주가 아닌 일반 투자자의 경우 배당이익을 제외한 양도차익에 대해 과세하지 않는 대신, 매매 시마다 증권거래세를 징수하고 있다. 이는 실질적인 소득에 과세한다는 조세 정의의 기본 원칙에 어긋난다는 비판을 받아왔으며, 시장이 활황기에 접어든 지금이야말로 이러한 불합리한 구조를 개선해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있는 상황이다.

금융투자소득세의 구체적인 내용은 금융투자로 발생한 이익과 손실을 모두 합산하여 포괄적으로 과세하는 제도다. 지난 2020년 문재인 정부 시절 도입이 결정되었으며, 주식과 채권 등 다양한 금융상품에서 발생한 합산 소득이 5천만 원을 초과할 경우 22%에서 27.5%의 세율을 적용하는 방안이 추진되었다. 그러나 윤석열 정부 출범 이후 시장의 충격을 우려해 도입이 유예되었고, 2024년 말에는 여야 합의를 통해 사실상 폐지 수순을 밟은 바 있다. 이 과정에서 ‘소득이 있는 곳에 세금이 있다’는 조세의 기본 원칙이 유독 국내 주식시장에서만 예외로 취급되는 기현상이 지속되었다.

이에 대해 김현동 배재대학교 경영학 교수는 금투세 시행이 투자 심리에 일부 부정적인 영향을 줄 수 있다는 우려가 있으나, 글로벌 스탠다드와 비교했을 때 결코 과도한 세부담이 아니라고 분석했다. 시장의 장기적인 활황 여부는 세금 제도보다는 기업의 실적과 펀더멘털이 가장 결정적인 요인이라는 점을 강조한 것이다. 또한 전문가들은 금투세가 가진 제도적 장점이 오히려 시장 안정화에 기여할 수 있다는 점에 주목한다.

금투세의 핵심인 손익통산 제도와 이월공제 제도는 투자자가 여러 종목에서 입은 손실을 수익과 합산해 세금을 줄일 수 있게 하며, 당해 연도에 발생한 손실을 향후 일정 기간 동안 공제받을 수 있도록 설계되어 있다. 이러한 장치는 투자자들의 리스크 관리를 돕고 과도한 투기적 매매보다는 장기적인 관점의 투자를 유도하는 효과가 있다. 국회예산정책처 역시 사회적 포용성 제고를 위한 조세정책 개선과제 보고서를 통해, 현재의 자본이득 과세 공백을 메워야 한다고 제언했다.

특히 제도 도입 초기에는 비교적 높은 수준의 기본공제를 설정함으로써 소액 투자자들의 부담을 완화하고 제도의 연착륙을 유도하는 방안이 현실적인 대안으로 제시되고 있다. 그럼에도 불구하고 정부와 여당의 입장은 여전히 조심스럽다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 최근 기자간담회에서 자본시장의 상황과 시장 여건이 충분히 조성된 시점에 검토해야 할 과제라며 신중한 태도를 유지하고 있다. 더불어민주당 역시 현재로서는 당내에서 공식적으로 논의 중인 내용이 없다는 입장을 밝혔다.

이러한 신중론의 이면에는 다가오는 6월 지방선거라는 정무적 변수가 크게 작용하고 있는 것으로 보인다. 수많은 개미 투자자들이 주식 시장에 참여하고 있는 상황에서, 세금 도입이라는 민감한 이슈가 표심에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 경계하는 것이다. 결국 금투세 재도입 문제는 조세 정의 실현이라는 명분과 시장 위축 및 정치적 부담이라는 현실 사이에서 치열한 줄타기를 이어갈 것으로 전망된다





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