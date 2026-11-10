코스피·코스닥 4%대 급등 출발, 빅스텝 우려 속 외국인 순매수 전환

10일 코스피와 코스닥 지수가 장 초반 4%대 급등 출발하며 국내 증시 반등세를 보였다. 미국 10월 소비자물가지수 상회와 빅스텝 가능성 부각 속에서도 외국인이 8거래일 만에 순매수로 돌아섰다.

2026년 11월 10일 코스피 와 코스닥 지수가 장 초반 4%대 급등 출발했다. 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 시장 흐름을 지켜보는 가운데, 두 지수는 개장 직후부터 강한 상승세를 보였다. 미국 기술주 반등과 중동 긴장 완화 기대에 따른 국제유가 급락이 겹호재로 작용했다.

다만 시장에는 부담 요인도 함께 있었다. 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 웃돌았고, 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 기준금리 50bp(1bp=0.01%포인트) 인상, 이른바 '빅스텝' 가능성을 언급했기 때문이다.

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코스피 장 초반 급등과 수급 흐름

코스피 지수는 장 초반부터 급등해 개장 6분 만에 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시효력정지)가 발동됐다. 오후 3시 30분 정규장 마감 기준으로 외국인은 3천586억원을 순매수하며 8거래일 만에 순매수로 전환했다.

기관은 4천979억원을 순매수했고, 개인은 1조3천395억원을 순매도했다. 같은 날 삼성전자는 4.74%, SK하이닉스는 6.69% 올랐다.

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미국 물가 지표와 크리스토퍼 월러 발언

미국의 10월 CPI는 전월 대비 0.4% 상승했고, 에너지와 식품을 제외한 근원 CPI는 0.3% 올랐다. 두 수치 모두 시장 예상치를 0.1%포인트 웃돌며 긴축 강화 전망에 힘을 실었다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 CPI 발표에 앞서 근원 CPI 상승률이 0.3% 부근이거나 그 이상으로 나타난다면 더 강력한 정책적 조치가 필요할 수 있다고 말했다. 이 발언 이후 투자 심리가 한층 위축된 것으로 보인다는 분석이 나왔다.

전날 밤 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 0.3% 내렸다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.38%, 0.74% 하락했다.

반도체 종목도 약세를 보였다. 마이크론은 1.1%, SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 3.51%, 샌디스크는 2.99% 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 0.36% 내렸고, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 증시 상장지수펀드(ETF)는 2.05% 하락했다.

코어위브 실적 상향과 국제유가 하락

뉴욕증시 마감 후 발표된 네오클라우드 업체 코어위브의 3분기 매출은 36억6천100만달러로 집계됐다. 전년 동기 대비 168% 급증한 수치이며, 시장 전망치인 35억5천만달러를 상회했다.

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코어위브는 올해 연간 매출 전망치를 기존 124억~132억달러에서 130억~133억달러로 상향 조정했다. 시장 예상보다 높은 수준이며, 코어위브 주가는 시간 외 거래에서 상승했다.

국제유가도 하락했다. 전날 브렌트유 선물 1월 인도분은 전장보다 1.17% 내린 배럴당 91.49달러에, 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 12월 인도분은 0.93% 내린 86.04달러에 장을 마쳤다. 두 가격 모두 지난 8월 31일 이후 가장 낮은 수준이다.

미래에셋증권 전문가가 본 증시 전망

서상영 미래에셋증권 상무는 12월 연준의 빅스텝 가능성이 부각된 점이 전일 국내 증시 급등에 따른 차익실현 욕구를 자극할 것으로 보인다고 분석했다. 또한 젠슨 황 엔비디아 CEO 관련 논란이 미국 의회의 대중국 반도체 수출 규제 강화 움직임으로 확산한 점도 부담 요인으로 꼽았다.

반면 서 상무는 국제유가가 지정학적 리스크 완화로 하락한 점과, 미국 증시에서 장중 국채 금리 상승 폭이 축소되며 약세 폭이 줄어든 점을 긍정적 요인으로 평가했다. 그는 옵션 만기일을 하루 앞두고 있어 장중 변동성 확대는 불가피하지만, 그동안 하락에 따른 되돌림 수요가 강해 지수 하락은 제한될 것으로 판단했다.