코스피, 미-이란 종전 협상 낙관론에 6100선 돌파…나스닥·S&P500 최고치 경신

미국과 이란 간의 종전 협상에 대한 긍정적인 전망과 빅테크 기업들의 실적 시즌 기대감이 투자 심리를 자극하며 코스피 지수가 6100선을 돌파하고 강세를 이어가고 있다. 뉴욕 증시에서는 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수가 사상 최고치를 경신하며 위험 선호 심리가 확산되고 있다.

미국과 이란 간의 휴전 협상에 대한 긍정적인 전망이 확산되는 가운데, 코스피 지수가 연일 강세를 이어가며 16일에도 상승 출발했습니다.

오전 9시 10분 현재 코스피 지수는 전일 대비 57.78포인트, 즉 0.95% 상승한 6149.17에 거래되고 있습니다.

이날 58.10포인트(0.95%) 상승한 6149.49로 개장한 지수는 장 초반 개인과 기관 투자자들의 동반 매수세에 힘입어 6169.57까지 가파르게 치솟았습니다. 이후 6140선에서 6150선 사이에서 등락을 반복하며 상승폭을 조절하는 모습을 보였습니다.

이러한 시장의 긍정적인 움직임은 미국과 이란의 휴전 협상에 진전이 있다는 외신 보도가 이어지는 가운데, 주요 빅테크 기업들의 실적 발표 시즌이 다가오면서 투자 심리가 고조된 영향으로 분석됩니다.

간밤 뉴욕 증시에서는 S&P 500 지수가 전일 대비 55.58포인트(0.80%) 상승한 7022.95로 마감했습니다. S&P 500 지수가 종가 기준으로 7000선을 돌파한 것은 이번이 처음으로, 장 마감을 앞두고 7026.24까지 상승하며 지난 1월 28일 기록했던 장중 최고치(7002.28)를 경신했습니다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수 또한 전장보다 376.93포인트(1.59%) 오른 2만4016.02를 기록하며, 지난해 10월 29일 이후 6개월 만에 최고치를 경신했습니다. 나스닥 지수는 이날 상승으로 11거래일 연속 상승세를 이어갔습니다.

반면, 다우존스 30 산업평균지수는 전장 대비 72.27포인트(0.15%) 하락한 4만8463.72로 마감했습니다.

키움증권의 한지영 연구원은 '미국과 이란의 휴전 기대감과 금융, 소프트웨어 업종의 강세에 힘입어 S&P500과 나스닥이 신고가를 경신하는 등 위험 선호 심리가 빠르게 회복되고 있으며, 업종 간 순환매 흐름도 뚜렷해지고 있다'고 분석했습니다. 이어 '다만 반도체 업종은 단기 실적 피크아웃 우려와 수급 부담이 부각되어 숨 고르기 국면에 진입했으며, 당분간은 빅테크 기업들의 실적 발표와 가이던스 확인 이후 방향성이 결정될 것으로 전망된다'고 덧붙였습니다.

이날 유가증권 시장에서는 운송장비·부품(2.98%), 기계·장비(1.66%), 운송·창고(1.52%), 제약(1.24%) 등 업종이 1~2%대의 강세를 보였습니다. 반면, 의료·정밀기기(-0.46%), 건설(-0.82%) 업종은 약세를 나타냈습니다.

매매주체별로 개인과 기관 투자자는 각각 1623억원, 6조2157억원 순매수를 기록한 반면, 외국인 투자자는 13조5570억원 순매도를 보였습니다. 시가총액 상위 10개 종목 모두 상승세를 기록했습니다. 삼성전자(0.47%), SK하이닉스(0.26%), 현대차(6.10%), LG에너지솔루션(1.23%), SK스퀘어(0.45%), 한화에어로스페이스(2.25%), 삼성바이오로직스(0.56%), 두산에너빌리티(4.32%), 기아(3.30%), KB금융(2.09%) 모두 강보합 또는 상승 마감했습니다.

코스닥 지수 또한 전일 대비 12.78포인트(1.11%) 상승한 1165.21에 거래되고 있습니다. 코스닥 시장에서는 외국인과 기관 투자자가 각각 404억원, 1조2717억원 순매도를 기록했으며, 개인 투자자는 1조8543억원 순매수했습니다.

코스닥 상위 10개 종목 중에서는 에코프로(1.83%), 에코프로비엠(2.47%), 알테오젠(1.21%), 레인보우로보틱스(3.27%), 에이비엘바이오(2.69%), 코오롱티슈진(0.76%), 리가켐바이오(3.32%)가 강세를 나타냈습니다. 반면, 삼천당제약(-3.24%), HLB(-1.47%)는 하락세를 보였으며, 리노공업은 전일과 동일한 가격에 거래되었습니다.

이날 서울 외환 시장에서 달러 대비 원화 가치는 전일 대비 0.6원 오른 1473.6원에 주간 거래를 시작했습니다





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