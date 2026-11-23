미국 기술주 폭락 여파로 코스피가 4,600선 붕괴와 함께 5%대 급락을 기록하며 매도 사이드카가 발동됐다. 한국거래소와 정부는 증권시장안정펀드 가동을 포함한 강력한 시장 안정화 조치를 취한다.

미국의 기술주 급락이 전 세계 증시로 확산되면서 국내 증시도 강도 높은 매도세에 휩싸였다. 23일 한국거래소 에 따르면 코스피가 장중 5% 이상 급락하는 등 큰 변동성을 보이자, 시장 안정을 위한 긴급 장치인 매도 사이드카 가 발동됐다. 이 같은 충격을 받은 한국거래소 는 증권시장안정펀드 가동 준비에 착수하는 등 시장의 낙관을 넘어선 강력한 안정화 움직임을 보이고 있다.

코스피 4,600선 붕괴와 매도 사이드카 발동 현황

매도 사이드카는 코스피200 선물가격이 기준가격보다 5% 이상 하락한 상태가 1분간 지속될 때 발동되는 시장안정 장치다. 이날 발동 시점은 오전 11시 33분 51초였으며, 당시 코스피200 선물은 전 거래일 대비 38.26포인트, 5.08% 내린 714.50을 기록하고 있었다. 이 장치는 프로그램 매도호가의 효력을 5분간 정지시켜 급격한 가격 변동이 현물시장에 미치는 충격을 줄이는 역할을 수행한다.

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코스피는 전 거래일보다 135.06포인트, 2.77% 하락한 4,734.90으로 출발했으나 하락세는 걷히지 않았다. 오전 11시 37분에는 256.89포인트(5.27%) 급락한 4,613.07을 기록했으며, 이후 낙폭이 5.7%대로 확대되며 4,600선마저 내줬다. 이는 최근 가장 낮은 수준을 깨는 것으로, 시장의 불안감이 극에 달했음을 보여준다.

외국인 매도 전환과 기관의 매수 attempts

증시participants의 동향에서도 뚜렷한 혼선이 관찰됐다. 외국인은 유가증권시장에서 장 초반 순매수를 했지만, 이내 매도 우위로 돌아섰다. 오전 10시 10분 기준, 외국인은 495억원을 순매도했고 개인은 2,628억원을 순매도하며 큰 폭의 자본 이탈을 보였다. 반면 기관은 2,354억원을 순매수하며 하방 지원을 시도했으나, 개인과 외국인의 강력한 매도세 앞에 주가가 지지부진했다.

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코스닥지수도 예외는 아니었다. 같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 25.47포인트, 3.94% 내린 620.21을 기록했다. 이는 지난 6일의 장중 연저점인 629.17을 밑도는 수준으로, 저점을 낮추면서 상승 장세의 마이너스가 지속되고 있다. 특히 반도체 대형주를 비롯한 기술주 중심의 약세가 지수를 압박하는 주요 요인으로 작용했다.

미국 기술주 폭락의 직접적 여파와 관련 지표

국내 증시의 급락은 지난주 말 뉴욕증시의 급락에서 기인했다. 지난 20일 현지시간 다우존스30산업평균지수는 1.93% 하락했으며, 스탠더드앤드푸어스 S&P 500지수는 3.70% 떨어졌다. 특히 나스닥종합지수는 5.28%나 급락했고, 필라델피아반도체지수는 무려 10.73% 폭락하며 글로벌 기술주 중심의 조정 국면을 심화시켰다. 이 같은 글로벌 흐름이 국내 반도체 등 대형주에 직간접적으로 영향을 미친 것이다.

정부가 발표한 증권시장안정펀드 가동 및 규제 완화 조치

정부는 급락세에 선제적으로 대응하기 위해 관계기관 합동 긴급 시장상황점검회를 전날 열었다. 이 회의에서 증권시장안정펀드 가동 준비에 착수하기로 결정했다. 또한 24일부터 3개월간 상장기업의 일일 자기주식 매수주문 수량 한도를 완화하여 기업들의 주가 지지 노력을 돕기로 했다.

아울러 불법 공매도 감시와 반대매매 동향 점검을 강화하는 방안도 함께 발표되었다. 이는 시장 왜곡을 초래하는 비정상적 거래 행위를 차단하고, 건전한 투자 분위기를 회복하려는 정부의 의지가 반영된 결과다. 한국거래소와 정부는 현재 시점에서의 추가 조치 가능성을 배제하지 않으면서도, 시장의 안정적 기능을 회복하기 위한 모든 수단을 동원한다는 방침이다.