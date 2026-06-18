코스피, 반도체 쏠림 완화 속 9천선 목표…변동성은 여전히 높아

미국과 이란의 종전 합의로 중동 긴장이 완화되며 코스피가 상승세를 이어가고 있다. 이번 상승은 반도체 대형주뿐 아니라 다양한 업종의 중소형주로 확산되어 보다 균형 잡힌 모습이다. 코스피는 3거래일 연속 상승하며 9천선을 향해 가고 있지만, 변동성 지수가 80을 넘는 등 시장 불안정성은 여전히 높은 상황이다.

미국과 이란의 종전 합의로 중동의 긴장감이 완화되며 코스피 가 상승세 를 이어가고 있다. 이번 상승장의 특징은 반도체 대형주에서 그치지 않고 다양한 업종의 중소형주까지 고르게 상승세 가 퍼지고 있다는 점이다.

이는 지난달 급등장에서 나타난 지나친 반도체 대형주 쏠림 현상이 일부 완화되며 보다 안정적인 상승 흐름을 만들고 있다는 신호로 해석된다. 16일 코스피는 전일 대비 2.11% 상승한 8726.60에 마감하며 3거래일 연속 올라 9천선을 향한 흐름을 이어갔다. 미국과 이란의 종전 분위기가 임박했던 12일 8천선을 탈환한 이후 꾸준한 상승 곡선을 그리고 있다. 다만 변동성은 여전히 높은 상태이다. 한국형 공포지수라 불리는 코스피200변동성지수(VKOSPI)는 80을 상회하고 있고, 시장 안정화 장치인 사이드카가 이달에만 7차례 발동하는 등 높은 변동성이 지속되고 있다.

전문가들은 업종별 순환매와 성과 분산이 진행되면서 지수 상승의 기반이 더욱 탄탄해졌다고 평가하지만, 통화정책 전환기와 호르무즈해협 문제 등 잔존 리스크로 인해 당분간 변동성은 높게 유지될 것으로 전망된다





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코스피 상승세 반도체주 업종순환매 시장변동성

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