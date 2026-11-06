코스피 5천선 붕괴, MS 데이터센터 규제설에 서킷브레이커 발동

마이크로소프트의 데이터센터 규제 강화 보도에 나스닥 급락이 전이되며 코스피가 장초반 8%대 하락, 서킷브레이커가 발동되어 5천선을 무너뜨렸다.

코스피 지수가 장초반 8%대 급락세로 장을 시작하며 서킷브레이커 가 발동되는 등 극심한 혼란을 겪고 있다. 주요 동력은 간밤 보도된 마이크로소프트 가 데이터센터 사업에 대한 관리와 감독을 강화한다는 소식이다. 이 뉴스는 블루웨이브 발 인공지능 투자 지연 우려를 직접적으로 자극하며 시장 심리를 냉각시켰다.

6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 본점에서 확인된 바와 같이, 코스피는 전장 대비 324.11포인트(6.02%) 하락한 5,059.69에 장을 마감했다. 이 종가 수치는 지난 3월 31일 기록한 5,052.46 이후 가장 낮은 수준으로, 시장이 '5천피'를 붕괴시켰음을 확인시켜 준다. 장 시작 2분 만에 낙폭이 8%대로 확장되며 지난 2월 6일 이후 9개월 만에 5천선 아래로 추락했다.

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삼성전자·SK하이닉스 정적VI 발동

삼성전자와 SK하이닉스는 장 시작과 동시에 급락하며 정적 변동성완화장치(VI)가 발동되어 단일가매매로 전환됐다. 개장 직후 지수 낙폭이 2~3%대로 제한되었으나, 두 종목 거래가 접속 매매로 바뀌는 순간 지수는 순식간에 다시 급락했다. 이틀 연속 5%대 하락세를 보인 끝에 총 70.68포인트(9.89%)의 폭락을 기록했다.

삼성전자는 6.35% 하락한 18만 8,700원으로 마감해 지난 4월 3일 이후 최저치를 기록했다. SK하이닉스는 10.44% 폭락한 113만 2천원에 거래를 마쳤으며, 이는 지난 4월 17일 이후 낮은 수준이다. 두 기업은 이 기간 누적 하락률이 각각 13.44%, 18.91%에 달해 투자자들의 큰 불안감을 자아냈다.

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나스닥 급락과 미국 내 규제 공포

미국 증시 역시 블루웨이브의 충격을 크게 받았으며, 나스닥 종합지수는 5.52% 급락했다. 샌디스크는 22.26%, 마이크론은 17.46%, AMD는 17.26%나 하락했다. 인텔과 브로드컴 역시 각각 10.33%, 10.43%의 급락을 보이며 AI 관련주의 조정 국면이 심화되고 있다. 이는 간밤 마이크로소프트의 협력 네오클라우드 업체들에 대한 감독 강화 보도와 오픈AI의 지역사회 협상 부담 증가 소식이 결합된 결과다.

키움증권 한지영 연구원은 중간선거 이후 주식시장에서 AI 성장 내러티브가 후퇴하고 있다고 지적했다. 그는 주도주들의 연속 조정 과정에서 투자심리가 냉각된 상태이며, 규제 관련 뉴스에 더 쉽게 휩쓸릴 수 있다고 분석했다. KB증권 김민규 연구원도 미국 정치인들의 발언이 시장의 예민한 반응을 유발했다고 밝혔다.

과도한 시장 반응과 향후 전망

미래에셋증권 서상영 상무는 빅테크의 감독 강화가 전체 AI 투자 축소로 확대 해석되기 어렵다고 반박했다. NH투자증권 조연주 연구원 역시 내년 신규 용량의 75%가 이미 건설 중이며, 2028년 착공 전 물량은 일시적 지연일 뿐이라고 강조했다. 그러나 기관의 매수세 유입에도 불구하고 코스피는 간신히 5,000선을 유지하며 막을 내렸다. 코스닥은 34.14포인트(5.03%) 내린 644.27로 거래를 마쳤다.