코스피가 10일 연속 하락하며 개인 투자자의 '빚투' 규모가 급증

코스피 지수는 8% 급락하고 8% 급등한 데 이어 10일 4% 넘게 하락하는 등 사흘 내내 '울퉁불퉁' 장세를 이어가고 있다. 개인 투자자의 '빚투' 규모가 급증하고, 증권사의 반대매매도 역대 최대 규모에 달하는 것으로 나타났다.

코스피 가 10일 연속 하락하며 개인 투자자 의 '빚투' 규모가 급증하고, 증권사 의 반대매매 도 역대 최대 규모에 달하는 것으로 나타났다. 코스피 지수는 8% 급락하고 8% 급등한 데 이어 10일 4% 넘게 하락하는 등 사흘 내내 '울퉁불퉁' 장세를 이어가고 있다. 5대 시중은행의 개인 마이너스 통장 잔액은 지난 8일 기준 42조9516억원으로 집계됐다.

역대 월말 잔액과 비교할 때 2022년 11월 말(43조1063억원) 이후 3년7개월여 만의 최대치다. 특히 코스피가 급등락한 지난 5일과 8일 이틀 동안에만 마이너스 통장 잔액은 6085억원 증가했다. 코스피 조정 국면에서 개인 투자자들이 신용대출을 통한 주식 저가 매수에 나선 것으로 해석된다. 빚을 내 투자한 주식이 하락할 때 증권사가 강제로 매도하는 '반대매매'도 치솟았다.

코스피가 5.54% 급락했던 지난 5일 반대매매 금액은 1661억원으로 2023년 10월 이후 2년8개월 만에 최대 규모에 달했다. 같은 날 미수금 대비 반대매매 비중도 9.1%로 2023년 10월 이후 최고 수준을 경신했다. 이날 코스피 지수는 4% 넘게 내려앉으며 7730.82에 장을 마쳤다. 전날 8% 뛴 지 하루 만에 다시 하락세로 돌아서 '8000피'가 무너졌다.

이날 오후 낙폭이 확대되면서 코스피 시장에는 매도사이드카(프로그램매도호가 일시효력정지)가 발동되기도 했다. 3거래일 연속 코스피 시장에서 사이드카가 발동됐다. 외국인은 이날도 유가증권시장에서 2조8042억원 순매도하며 23거래일 연속 '팔자' 행렬을 이어갔다. 기관도 2조2673억원 순매도했다. 반면 개인은 4조8611억원 순매수하며 지수를 방어했다.

삼성전자(-6.06%), SK하이닉스(-7.54%), SK스퀘어(-6.78%), 현대차(-8.38%) 등 시가총액 상위 종목들은 일제히 하락했다. 이날 증시 하락은 미국의 이란 공습으로 중동 불확실성이 증대되고 미국 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 뉴욕증시가 혼조세를 보인 게 영향을 미친 것으로 풀이된다. 이경민 대신증권 연구원은 '국내 증시는 미국 5월 CPI, 오러클 실적 발표를 앞두고 위험자산 회피심리가 강화되며 약세를 보였다'면서 '미군이 이란군의 아파치 헬기 공격에 대한 보복을 개시하며 중동 불확실성도 확대됐다'고 말했다. 코스피 변동성이 커지면서 거래량은 급감하고 있다.

한국거래소에 따르면 이달 들어 코스피 거래량은 하루 평균 5억401만주로 올해 들어 최저치를 기록했다





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코스피 개인 투자자 빚투 반대매매 증권사

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