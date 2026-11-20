코스피와 코스닥이 매도 사이드카가 발동될 정도로 5% 이상 급락했다. 앤트로픽 IPO의 성공에도 미국발 반도체 규제 우려와 기관·개인 매도세로 5천 피트 이하로 붕괴되며 투자심리가 위축됐다.

한국 증시는 20일 코스피 와 코스닥 지수가 모두 5% 이상 급락하며 투자자들의 심리를 크게 흔들었다. 코스피 는 전장 대비 267.93포인트 하락한 4,869.96으로 거래를 마감했으며, 이는 종가 기준으로 3거래일 만에 5,000포인트 선인 '5천 피트'를 다시 하회한 결과다. 1월 16일 기록한 4,840.74 이후 약 10개월 만에 가장 낮은 수준으로 떨어지며市场 위기가 본격화될 조짐을 보였다.

앤트로픽 IPO 성공에도 증시 신뢰 붕괴

미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 상장 흥행에도 불구하고 한국 증시는 상승세를 견인하지 못했다. 앤트로픽은 공모가 83달러 대비 17.07% 상승한 97.17달러에 장을 마감했으며, 이번 IPO를 통해 총 1,730억 달러(약 143조 원)를 조달하는 역대 최대 규모의 성공 사례를 세웠다. 이 금액은 지난 6월 스페이스X가 기록한 862억 달러를 넘어섰으나, 한국 시장에서는 호재로 작용하기보다 자금 이탈 우려로 받아들여졌다.

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대신증권 연구원에 따르면 앤트로픽의 IPO 성공은 AI 투자 지속 의지를 보여주지만, 향후 회사채 발행 가능성으로 인한 자금조달 부담 우려가 lingering했다. 이는 AI 관련 주식에 대한 시장의 성장이 한계점에 도달했거나, 과도한 레버리지에 대한 경계심이 높았음을 시사한다. 이러한 정서적 위축이 국내 AI 반도체주 및 관련 종목의 매도 압력으로 직결됐다.

대중 반도체 규제 강화 우려와 주가 영향

시장 하락의 핵심 트리거 중 하나는 미국의 대중국 반도체 규제 강화 우려다. 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임 여파가 진정되지 않은 가운데, AMD 역시 중국 관련 제재 위험에 노출될 가능성이 제기되며 불확실성이 증폭됐다. 이는 미국 내 반도체 업계의 순환 자금에도 제약을 줄 수 있다는 관측을 낳으며 글로벌 공급망 리스크에 대한 경고등이 켜졌다.

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키움증권 연구원은 앤트로픽 IPO 이후 여타 AI 반도체주에서 자금이 빠르게 이탈했으며, 데이터센터 규제 등 기존 불확실성 요소들이 겹쳤다고 진단했다. 주가가 급락하며 매수 의지가 약해진 구조가 하락을 부채질했다는 분석이다. 이러한 심리 악화는 특정 섹터에 국한되지 않고 시가총액 상위종 전반으로 확산되는 양상을 보였다.

매도 사이드카 발동과 시장 메커니즘

급락세는 장중 매도 공세로 이어지며 매도 사이드카 발동이라는 중대 이슈를 낳았다. 코스피에서 매도 사이드카가 발동된 직후 코스닥에서도 잇달아 매도 사이드카가生效되었다. 양 대장주 시장에서 동시에 매도 사이드카가 걸린 것은 지난 6일 이후 10거래일 만으로, 시장의 극심한 패닉셀링 상황을 방증한다.

코스피200 선물시장의 거래 동향을 보면 외국인, 기관, 개인 모두의 매도 우세가 드러났다. 외국인은 920억 원을 순매수하며 방어에 나섰으나, 기관은 180억 원, 개인은 700억 원의 순매도를 기록하며 내수 주도 세력의 이탈이 두드러졌다. 이는 외국인 투자자들의 단기적 방어 행보와 달리 국내 투자기관과 개인이 확실한 매도 물량을 공급하며 지수를 견인했다는 것을 의미한다.

주요 종목 동향 및 향후 시장 전망

시가총액 상위종목 중 SK스퀘어는 8.39%, 삼성전기는 12.54% 폭락했으며, 현대차, 삼성생명, 삼성물산 등도 4~6%대 하락세를 보였다. 전기·전자와 기계·장비, 통신 섹터는 7% 이상 급락하며 시장 전체의 하방 압력을 가중했다. 특히 반도체 장비주인 주성엔지니어링, 심텍, 이오테크닉스 등은 9~15%의 두 자릿수 급락을 기록했다.

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코스닥시장 역시 예외일 수 없었다. 알테오젠과 삼천당제약을 제외하면 대부분 하락했으며, 반도체 장비 관련주들의 타격이 컸다. 양 시장의 거래대금은 유가증권시장에서 18조 2,433억 원, 코스닥에서 4조 1,366억 원으로 집계되었다. 당분간 미국의 정책 변화와 앤트로픽 등 AI 기업들의 재무적 건전성에 대한 모니터링이 중요해질 전망이다.