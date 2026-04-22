코스피 최고치에 보험 해지 급증…'마지막 안전판' 흔들린다

증시 열풍에 보험 해지 환급금을 주식 투자에 활용하는 사례가 늘고 있습니다. 전문가들은 사회적 안전망 약화를 우려하며 신중한 접근을 당부합니다.

코스피 가 사상 최고치를 경신하며 증시 열풍이 거세지는 가운데, '마지막 안전판'으로 여겨졌던 보험을 해지하고 해약 환급금 을 주식 투자 에 활용하는 사례가 늘고 있습니다. 특히 40대 여성 A씨의 사례처럼, 오랜 기간 유지해온 보험을 해지했지만 예상치 못한 질병 발생으로 인해 보험 혜택을 받지 못하는 안타까운 상황도 발생하고 있습니다.

생명보험업계에 따르면 올해 1분기 3대 생명보험사의 해약 환급금은 4조 8985억 6100만원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했습니다. 이는 코스피가 3000선을 돌파하며 급격히 상승한 시점과 맞물려 증시로의 자금 이동이 주요 원인으로 분석됩니다. 개인 투자자 예탁금은 역대 최고치를 경신하고 있는 반면, 은행의 정기 예·적금 잔액은 감소하는 추세입니다. 보험사들은 지난해 12월부터 해지 건수가 증가했으며, 이는 통상적인 연초 자금 수요나 투자 포트폴리오 재정비 외에도 이례적으로 큰 폭으로 증가했다고 분석합니다.

특히 해약 환급금이 상대적으로 큰 암보험, 종신보험, 연금보험 등의 해지가 두드러지며, 저축성 보험과 보장성 보험 모두 증가폭을 보였습니다. 금융당국의 '빚투' 규제 강화도 보험 해약 증가에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 전문가들은 주식시장의 변동성과 글로벌 투기 움직임이 우려되는 상황에서 사회적 안전망의 최후 보루인 보험을 투자 자산으로 전환하는 것은 신중해야 한다고 지적합니다. 보험 해지는 개인의 의료비 부담 증가, 공적 의료체계나 가족 부양 부담으로 전가될 가능성이 있으며, 특히 고령이거나 병력이 생긴 이후에는 재가입이 어렵거나 보험료가 급등할 수 있습니다.

따라서 제도적 보완과 함께 사회적 취약계층에 대한 리스크 관리가 필요하다는 의견이 제시되고 있습니다. 보험 해지 증가 현상은 단순히 개인의 투자 선택을 넘어 사회 전체의 안전망 약화로 이어질 수 있다는 점을 간과해서는 안 됩니다. 장기적인 관점에서 안정적인 노후 준비와 예상치 못한 위험에 대비하기 위해서는 보험의 중요성을 다시 한번 인식해야 할 것입니다. 또한, 투자와 보험의 균형을 맞추는 현명한 자산 관리 전략이 필요하며, 금융 당국은 투자자 보호를 위한 제도 개선과 함께 보험의 사회적 가치에 대한 홍보를 강화해야 할 것입니다.

이러한 노력들을 통해 개인의 재정 안정뿐만 아니라 사회 전체의 안전망 강화에도 기여할 수 있을 것입니다





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