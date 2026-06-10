코스피 롤러코스터 장세, 이번주 CPI·오라클·스페이스X가 변수

최근 코스피가 급등락하는 가운데, 이번주 남은 주요 이벤트인 미국 CPI 발표, 오라클 실적, 스페이스X 상장이 증시 방향을 결정할 핵심 변수로 떠올랐다. CPI 상승률이 예상치를 웃돌 경우 인플레이션 우려로 조정이 장기화될 수 있으며, 오라클 실적은 AI 투자 피크아웃 우려를 확인하는 시험대다. 또한 스페이스X 상장을 앞두고 자금 이탈 가능성도 제기된다.

최근 코스피 가 급등락을 반복하며 롤러코스터 장세를 이어가고 있는 가운데, 이번주 남은 주요 이벤트들이 증시의 향방을 결정할 중요한 변수로 떠오르고 있다. 10일 증권업계에 따르면, 시장이 주목하는 이벤트는 크게 세 가지로, 미국의 5월 소비자물가지수( CPI ) 발표, 소프트웨어 기업 오라클 의 실적 발표, 그리고 우주기업 스페이스X 의 상장이 꼽힌다.

특히 이란 전쟁 여파로 국제유가가 상승하면서 인플레이션 우려가 커진 가운데, CPI 상승률이 시장 예상치를 웃돌 경우 증시 조정이 장기화될 가능성이 제기된다. CPI는 오는 16~17일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 일주일 앞두고 공개되기 때문에 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 시장에서는 전년 동기 대비 5월 CPI 상승률을 4.2%, 변동성이 큰 에너지와 식품을 제외한 근원 CPI 상승률을 2.9%로 예측하고 있다. 예상치를 상회할 경우 인플레이션 압력이 여전히 높다는 신호로 받아들여져 증시에 부담으로 작용할 수 있다.

이경민 대신증권 연구원은 "에너지 가격 상승이 서비스와 근원 물가에 영향을 주는지가 향후 물가 수준과 방향성을 결정짓는 중요한 요소"라며 "근원 물가가 예상치를 넘어설 경우 다음주 FOMC 회의까지 변동성 장세가 지속될 가능성이 높다"고 분석했다. 두 번째 이벤트는 오라클의 실적 발표다. 시장에서는 이번 실적이 인공지능(AI) 투자 피크아웃(정점 후 하락) 우려를 확인할 수 있는 중요한 시험대로 보고 있다. 현재 시장 기대치는 주당 순이익(EPS) 1.97달러, 매출 190억달러 수준이다.

만약 실제 실적이 이에 크게 미치지 못하거나 향후 전망이 기대치를 밑돌 경우 AI 관련주에 대한 투자 심리가 다시 위축될 수 있다는 관측이 나온다. 다만 일각에서는 이미 오라클에 대한 기대치가 낮아진 점을 감안하면 증시에 미칠 충격이 제한적일 것이라는 전망도 존재한다. 한지영 연구원은 "브로드컴의 경우 시장의 높은 기대치를 충족시키지 못해 최근 AI주의 주가가 불안정해졌다"며 "반면 오라클은 작년 말 이후 자주 부각된 사모 대출 시장 불안으로 인해 시장 기대치가 이미 낮아져 차별화된다"고 설명했다.

그는 이어 "오라클 실적에서 AI 설비투자(CAPEX)와 관련된 잔여수행의무(RPO) 잔고 증가 여부, 현금 흐름 개선 여부 등이 중요하지만, 선제적으로 낮아진 기대치를 고려할 때 큰 폭의 충격이 없다면 증시에 중립적인 수준에 그칠 것"이라고 예상했다. 세 번째 이벤트는 우주기업 스페이스X의 상장이다. 스페이스X의 상장은 우주 산업에 대한 투자자들의 관심을 집중시키고 있으며, 특히 상장일에 가까워질수록 기존 주도주에서 자금이 이탈하는 현상이 빨라질 수 있다는 분석이 나온다.

증권가에서는 스페이스X 청약에 참여하기 위해 투자자들이 현금을 확보하려는 수요가 증가하면서, 기존에 주목받았던 종목들에서 자금이 빠져나갈 가능성이 있다고 보고 있다. 이로 인해 코스피의 단기적인 변동성이 확대될 수 있다는 우려도 제기된다. 전문가들은 이러한 이벤트들이 맞물리면서 이번주 증시가 방향성을 결정지을 중요한 시험대가 될 것이라고 입을 모은다. 투자자들은 각 이벤트의 결과를 예의주시하며 리스크 관리에 만전을 기해야 할 것으로 보인다





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