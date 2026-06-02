코스피, 장중 8900 돌파 후 급락…레버리지 ETF 과열에 변동성 극대화

2일 코스피가 장중 8900선을 넘었으나 5분 만에 8500선으로 급락하는 등 극심한 변동성을 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 ETF에 단타 매매가 몰리며 지수 출렁임을 키웠고, 외국인도 대규모 순매도를 이어갔다. 삼성전자는 시총 10위에 올랐지만 단기 급등에 따른 차익실현 압력이 커지고 있다.

2일 코스피 가 장중 8900선을 돌파했으나 5분 만에 8503.48까지 급락하는 등 극심한 변동성 을 보였다. 오후 들어 낙폭을 만회하며 전 거래일 대비 0.15% 오른 8801.49에 마감했다. 이날 변동성 의 주요 원인으로 단기 급등에 따른 차익실현 압력과 함께 삼성전자 · SK하이닉스 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 단타 매매가 집중된 점이 지목된다.

한국거래소에 따르면 삼성전자는 프리마켓에서 37만7000원까지 상승했다가 장중 34만2000원까지 하락한 후 다시 반등해 전날보다 3.3% 오른 36만500원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스도 240만원대와 225만원대 사이를 오가다 0.13% 내린 236만원에 마감했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 방한 기대감에 지난 이틀 연속 상한가를 기록했던 LG전자도 이날 하루 동안 46만원까지 치솟았다가 33만원대로 급락했다. 같은 이유로 강세를 보였던 네이버도 28만원대와 24만원대를 오갔다.

투자자들 사이에서는 "롤러코스터가 아니라 자이로드롭 같다"는 우스갯소리가 나왔다. 이날 삼성전자는 세계 기업 시가총액 10위에 올랐다. 컴퍼니즈마켓캡에 따르면 삼성전자 시총은 1조5600억 달러로 메타(1조5240억 달러)를 제쳤다. 지난달 6일 시총 1조 달러를 돌파한 이후 한 달도 안 돼 5000억 달러 이상 증가했다. 9위인 테슬라(1조5610억 달러)와의 격차도 10억 달러로 좁혀졌으며, 8위 사우디 아람코(1조7630억 달러)도 추격 대상이다. 1~3위는 엔비디아(5조4340억 달러), 알파벳(4조5130억 달러), 애플(4조4980억 달러) 순이다.

장중 변동성 확대의 배경으로는 지난달 27일 처음 출시된 2배 레버리지 ETF의 과열 현상이 지목된다. 특히 초단기 매매 수단으로 활용되면서 지수 출렁임을 키우고 있다. 대표 상품인 'KODEX 삼성전자단일종목레버리지'의 이날 회전율은 198.77%에 달해 상장 물량 전체가 하루에 두 번 가까이 손바뀜한 셈이다. 하락에 베팅하는 'SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X'는 회전율이 475.66%에 달했고, 지난달 28일에는 2014.31%를 기록하기도 했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "개별 기업 레버리지 상품에 쏠린 개인 투자자들의 수요가 지수 방향성을 결정하는 경향이 높다"며 "당분간 장중 변동성 확대가 이어질 것"이라고 분석했다. 외국인 투자자의 매도세도 급락 요인으로 작용했다. 외국인은 유가증권시장에서 약 6조5941억원을 순매도하며 역대 세 번째 규모를 기록했다. 반면 개인은 6조3485억원을 순매수해 외국인이 던진 매물을 받아냈다.

외국인은 지난달 7일부터 이날까지 18거래일 연속 순매도 중이며, 누적 순매도액은 60조1688억원에 이른다. 대신증권은 보고서에서 "지방선거 종료 후 정책 추진력 약화와 차익실현 매물 출회로 단기 조정 가능성이 있다"고 전망했다. 증권업계 관계자는 "시장이 가파르게 오른 만큼 작은 이슈도 차익실현 명분이 될 수 있다"며 "당분간 장중 변동성이 클 것"이라고 말했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

코스피 변동성 레버리지 ETF 삼성전자 SK하이닉스

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“삼전닉스 하락하면 전체가 시퍼런 장”…코스피 거래대금 절반 ‘육박’최근 코스피 수급 재편 삼전닉스 종목 매매 증가에 레버리지 ETF 출시도 한몫 전체 거래대금 49% 몰려 장투종목서 핵심매매株로 반도체 변동성 영향 커져 코스피 전체 흔들릴 우려도

Read more »

대박땐 1349%, 쪽박땐 상폐…‘삼전닉스 2배 ETF’ 베팅 전략이론상 레버리지 ETF라면 일간 수익률을 두 배씩(하락도 두 배) 따라가는 수익률을 기록하는 것이 맞다. 미래에셋자산운용 관계자는 '운용 비용, 추적 오차, 괴리율, 호가 스프레드, 장중 수급 때문에 실제 수익률은 다를 수 있다'며 '매수·매도 주문과 호가 상황에 따라 가격이 벌어질 수 있고, 누적 기간이 길어질수록 차이는 더 커질 수 있다'고 말했다. 머니랩이 삼전닉스 상승률에 두 배로 베팅하고 싶은 투자자들을 위해 레버리지 ETF 투자시 반드시 알아야 할 내용을 13개 질문으로 정리했다.

Read more »

라운드힐 메모리 ETF, 삼성전자·SK하이닉스 비중 절반 이상…서학개미 3억 달러 순매수지난 한 달 동안 국내 투자자들이 미국 상장지수펀드(ETF) 중 가장 많이 순매수한 products는 '라운드힐 메모리 ETF'(DRAM)로, 3억1715만 달러가 순유입됐다. 이 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 21.62%와 25.94%를 투자해 두 기업 비중이 절반 이상을 차지하며, 메모리반도체 슈퍼사이클 기대와 AI 인프라 투자 수요 확대에 힘입어 출시 두 달 만에 가격이 127.67% 급등하고 자산 규모는 100억 달러를 넘어섰다. 그 외에도 나스닥100ETF와 우주항공 관련 ETF에 대한 순매수도 이어졌다.

Read more »

코스피, '9천피' 턱밑에서 숨고르기…8,800선 보합권 혼조(종합)(서울=연합뉴스) 이민영 기자=코스피가 2일 장중 사상 처음 8,900선을 돌파한 뒤 차익 실현 매물 등에 등락을 거듭하며 혼조세를 보이고 ...

Read more »

코스피, 또 사상 최고 8,801…삼전, 글로벌 시총 10위로(종합)(서울=연합뉴스) 이민영 기자=코스피가 2일 사상 처음 8,900선을 터치한 뒤 등락을 거듭하다 8,800대에서 상승 마감했다.

Read more »

코스피 급변동과 레버리지 ETF 매매 활발… 외국인 매도와 개인 매수 겹쳐코스피가 개장 직후 8900선을 돌파한 뒤 급락·반등을 반복하며 변동성을 확대했다. 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF의 초단기 매매가 활발해 회전율이 급증했으며, 외국인 투자자는 사상 최대 규모의 순매도를 기록했다. 개인 투자자는 매수를 늘리며 외국인 매도와 상쇄했지만, 정치적 불확실성 등으로 단기 조정이 이어질 전망이다.

Read more »