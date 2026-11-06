코스피 6% 급락, 삼성전자·SK하이닉스 폭락으로 5000선 턱걸이 마감

코스피가 6.02% 급락하며 5059.69로 장을 마쳤습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 연이틀 폭락이 주요 원인으로 작용한 가운데, 투자자들과 시장의 반응과 전망을 상세히 분석합니다.

한국 증권 시장이 2026년 11월 6일 큰 변동을 겪으며 막을 내렸다. 코스피 지수는 전 거래일 대비 324.11포인트, 하락률로 환산하면 6.02% 떨어진 5,059.69에 거래를 마감했다. 이는 5,000선이라는 심리적 지평선에서 가까스로 턱걸이하며 끝난 결과다. 이날 시장은 개장 직후 심각한 매도 물량에 직면하며 급격한 낙폭을 보였다.

초반 급락과 정지 장치 발동 과정

시장 개장 약 3분 만에 코스피 지수는 5,000선 아래로 추락했고, 이는 8% 이상의 급락세로 이어졌다. 이 과정에서 자동으로 서킷 브레이커가 발동되어 거래가 일시 중단되는 현상이 발생했다. 서킷 브레이커가 해제된 이후에도 공포 심리는 가라앉지 않았고, 연이어 프로그램 매도호가 일시효력정지, 이른바 매도 사이드카 장치가 발동되었다. 오후 들어서는 낙폭이 다소 축소되면서 장을 마무리했다.

Also read 코스피 8% 급락, 장중 5,000선 붕괴 및 서킷브레이커 발동

동반장인 코스닥 시장도 회복탄력성을 잃지 못한 채 하락세를 기록했다. 코스닥 지수는 34.14포인트, 하락률 5.03%를 기록한 끝에 644.27에 마감했다. 한국 증시의 대표 기관들인 삼성전자와 SK하이닉스의 지속적인 매도 압력이 전체 지수 추락을 주도한 것으로 분석된다. 이러한 메커니즘은 시장 참여자들 사이에서 강한 불안감을 조성했다.

국민주 기업의 주가 추락과 원인

국내 증시를 대표하는 '투톱' 기업들의 주가 하락이 시장의 무게를 더욱 무겁게 했다. 삼성전자는 6.35% 하락한 18만 8천 700원에 거래가 마감되었다. 반도체 메모리 분야를 이끄는 SK하이닉스의 부진은 더 컸다. SK하이닉스는 전일 대비 10.44% 폭락한 113만 2천원에 장을 마쳤다.

Advertisement

이 두 기업이 연이틀 폭락하면서 시장은 강력한 매도 심리에 휩싸였다. 특히 '국민주'로 불리는 이 두 거대 기업들의 주가 방어 실패는 개인 투자자들의 신뢰를 크게 훼손했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 동향은 한국 증시 전반의 흐름을 결정짓는 핵심 변수로 작용했다. 투자자들은 이러한 현상이 단순한 기술적 조정이 아닌 구조적인 우려에서 비롯된 것이라 해석했다.

개인 투자자의 순매수 대량 유입

시장의 공포가 극에 달한 가운데, 개인 투자자들의 대응 방식은 또 다른 관심을 끌었다. 증권정보회사 코스콤의 CHECK 시스템에 따르면, 최근 한 달간 개인 투자자들은 삼성전자에 6조 20억원, SK하이닉스에 4조 496억원을 순매수했다. 이 금액은 국내 상장 종목 중 첫 번째, 두 번째로 큰 규모다.

개인들의 대량 매수는 하락장에서의 반전 투자 전략이나 평단가 낮추기 움직임으로 해석된다. ETF를 포함한 국내 상장 종목 중 개인들이 가장 많이 산 종목을 가리는 순위에서 이 두 기업의 순매수 규모가 압도적이었다. 이러한 대량 유입은 주가의 추가적인 하락 가능성을 일부 흡수하려는 저항선 형성 시도로 볼 수 있다.

투자자 허탈감과 퇴직연금 전환 피해

급락의 아픔을 겪은 개인 투자자들은 극심한 허탈감과 원망의 목소리를 높였다. 한 투자자는 전 국민을 빈곤층으로 만들려는 프로젝트가 시작된 것이 아니냐는 비판적인 반응을 보였다. 또한 다른 투자자는 평단가 회복보다 20만원 선이라도 유지되길 바라는 절박한 심정을 드러냈다.

Advertisement

특히 퇴직연금 관련 피해 사례가 주목을 받았다. 40대 후반 직장인은 확정기여형(DC형)으로 연금 계좌를 전환하라는 권고를 받은 후 마이너스 통장을 맞이했다. 그는 권고를 준 대상에게 원망스럽다는 말을 남겼다. 또한 미국 주식만 하다가 국내 반도체 호황과 정부 정책을 믿고 국내 주식으로 자금을 옮긴 30대 회사원은 막대한 손실을 입었다고 호소했다.

이러한 투자자 감정선은 시장 심리를 더욱 냉각시키는 요인으로 작용했다. 빚을 내서 투자한 30대 직장인은 원금이 반토막 난 상황에 무기력함을 호소하면서도, 내년 반등을 믿고 월급으로 물타기를 이어갈 것이라고 밝혔다. 여전히 투자자들은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 섹터에만 집중하고 있는 것으로 나타났다.