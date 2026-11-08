코스피 5000선 턱걸이, AI 규제와 금리 상승 우려에 금융시장 동요

미국 중간선거 이후 AI 산업 규제 우려와 금리 인상 전망으로 한국 증시가 급락하며 코스피가 5000선에서 방어전 양상을 보이고 있다. 반도체 주가 영향과 원화 가치 하락이 지속될 전망이다.

미국 중간선거 이후 강화되는 인공지능 규제 우려와 수익성 둔화 기대감으로 국내외 금융시장이 거센 한파에 휩싸였다. 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 표시된 코스피 지수는 이틀 간 10% 이상 폭락하며 5000선 진입이 불가능한 수준까지 밀려났다. 외국인 투자자들의 국내 주식 매도 물량 속에서 원-달러 환율 은 1360원대로 급등하는 등 원화 가치도 함께 약세를 보였다.

반도체 주가 연동 충격으로 5000선 방어

국내 증시는 반도체 관련 종목의 비중이 절대적이어서 해외 반도체 지수의 영향에 민감하게 반응하고 있다. 미래에셋증권의 서상영 상무는 8일, 삼성전자와 에스케이하이닉스가 전체 시가총액의 50%를 차지하며 반도체 종목 비중이 70~80%에 달한다고 밝혔다. 이러한 구조 때문에 필라델피아 반도체지수의 등락이 전체 지수 움직임을 결정한다고 볼 수 있다.

Also read 트럼프, UFC 최고경영자 다나 화이트 백악관 대변인 지목

필라델피아 반도체지수는 4일 -3.13%, 5일 -12.25%로 대폭 하락했으나 6일 +4.21% 반등하며 잠시 안도감을 안겼다. 이에 따라 9일 국내 증시도 일시 반등할 것이라는 기대감이 금융권에서 나오고 있다. 6일 코스피는 장중 최저치인 4911.28까지 떨어졌으나 최종적으로 5059.69에 마감하며 5000선 유지에 성공했다.

다만 이러한 반등세가 지속될지는 불투명하다. 글로벌 헤지펀드들이 올해 상반기까지 역대 최고 수준으로 확대했던 레버리지를 인공지능 기술주를 중심으로 대거 축소하고 있기 때문이다. 이러한 차입 투자 축소는 주가 급락과 맞물려 외환시장에도 영향을 미쳐 원-달러 환율을 6일 장중 1363원까지 끌어올렸다. 이는 지난달 26일 장중 1320.6원이었던 수준에서 큰 폭으로 반전된 흐름이다.

Advertisement

물가지수 발표와 코어웨이브 실적이 관전 포인트

살얼음판 위에서 움직이는 금융시장에서 다음주 미국 소비자물가지수(CPI) 발표와 코어웨이브의 3분기 실적 발표가 최대 변수로 떠오르고 있다. 현지 시간 10일로 예정된 물가 데이터는 연방준비제도(연준)의 다음 달 기준금리 결정에 직접적인 영향을 미칠 예정이다. 현재 시장에서는 12월 연준의 추가 금리 인상 가능성에 대한 경계심이 고조되어 있다.

코어웨이브는 인공지능 산업의 풍향계로 불리며, 데이터센터 구축 후 기업에 컴퓨팅 자원을 제공하는 회사다. 이 기업의 실적 발표를 통해 인공지능 산업의 수익성 전망이 구체화될 것으로 예상되며, 이는 관련 주가와 시장 심리에 큰 파장을 가져올 전망이다.

금융당국 반대매매 면제로 시장 안정 노력

금융감독원과 금융투자협회는 증시 급락에 따른 신용공여 반대매매 급증 우려를 해소하기 위해 특별 조치를 발표하고 나섰다. 증권회사에 대한 신용공여 담보비율 유지 의무를 9일부터 내년 1월31일까지 3개월간 면제하는 내용이다.

이 조치는 주가 하락기에 증권사들이 강제 매도(반대매매)를 진행해 시장에 저가 매물이 쏟아지는 악순환을 막기 위한 조치다. 시장 참여자들은 이러한 규제 완화가 단기적인 시장 안정화에 기여할 것으로 보지만, 근본적인 상승 동력이 되기 위해서는 미국 금리 정책과 인공지능 산업의 실제 실적 개선이 뒷받침되어야 할 것으로 전망하고 있다.