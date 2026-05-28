코스피 8,185.29마감, 외국인 매도와 개인 투자자 매수가 주가 지탱

코스피 지수는 5월 28일 0.53% 하락해 8,185.29로 마감했다. 주요 원인으로 외국인 매도와 개인 투자자 매수가 대두되었으며, 국제정세와 금리 변동이 시장에 영향을 미쳤다. 주요 종목 및 업종별 움직임과 거래 대금 규모를 상세히 분석했다.

코스피 (KOSPI) 지수는 2026년 5월 28일 거래일에 전 거래일 대비 43.41포인트(0.53%) 하락한 8,185.29로 장을 마감했습니다. 이날 상장 시장에서 외국인 투자자 가 8,895억 원을 순매도하면서 주가를 압박했으나, 개인 투자자 들이 3조 6,355억 원을 순매수해 지수를 지탱했습니다.

또한 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 1.5028원으로 전 거래일 대비 1.6원 상승해 1,502.8원을 기록했습니다. 지금 이때 국제 정세는 복잡한 변화를 겪고 있습니다. 미군이 이란 내 군사 시설을 공습하고 이란의 공격용 드론 4대를 격추했으며, 이에 대한 보복으로 이란의 이슬람혁명수비대가 미군 공군 기지를 공격했다는 보도가 있었습니다. 이와 같은 군사 충돌은 국제 유가에 급격한 상승 압력을 가해 4%대 급등세를 보이게 했습니다.

금융권에서는 금통위가 기준 금리를 연 2.50%로 유지하되, 강한 인상 신호를 보냈고, 시장은 한은이 7월부터 금리 인상을 재개할 가능성을 높게 평가했습니다. 주식시장에서는 지정학적 리스크 완화가 사라지고 채권 금리 상승이 결합해 코스피가 단기 급락으로 전환되었습니다. 이로 인해 삼성전자는 2.44% 하락한 29만 9,500원으로 마감했고, SK하이닉스는 일시적 하락 후 약 2.05% 상승해 228만 9,000원에 종료했습니다. 그 외 주요 종목들은 SK스퀘어가 3.06%, 현대차가 0.59% 하락했으며, 삼성전기와 삼성생명이 각각 13.44%와 0.85% 올랐습니다.

업종별로는 음식료·담배(0.44%), 전기·전자(0.40%), 운송·창고(0.14%)가 상승했지만, 기계·장비(-4.01%), 증권(-3.48%), 오락·문화(-2.95%)는 하락했습니다. 개별 종목에서는 에코프로비엠이 2.34%, 에코프로가 1.26%, 펩트론이 11.30% 상승해 눈에 띄었으나, 알테오젠(-4.40%), 레인보우로보틱스(-4.37%), 주성엔지니어링(-9.17%)은 큰 폭 하락했습니다. 코스피와 코스닥은 각각 53조 2,130억원, 12조 7,540억원의 거래 대금을 기록하며 시장 규모가 여전히 큰 편임을 확인했습니다.

한편, 월드리포트와 기타 해외 통계에 따르면 코로나19 이후 경기 회복 속도에 따라 한국 기업들의 수출 실적이 향후 변동성을 가질 것으로 전망됩니다. 투자자들은 외환 변동성, 유가 상승, 금리 인상 가능성 등을 주의 깊게 관찰해야 할 시점입니다





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