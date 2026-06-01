코스피, 엔비디아 CEO 방한 호재에 사상 최고치 경신…8,800선 돌파

국내 증시가 엔비디아 CEO 젠슨 황의 방한 소식과 AI 시장 확대 기대감으로 장중 사상 최고가를 기록하며 강세를 보였다. 코스피는 8,800선을 돌파했고, 삼성전자 시가총액은 2,000조 원을 처음으로 넘어섰다. 외국인은 17거래일 연속 순매도를 이어갔으나 개인과 기관의 매수세가 지수를 끌어올렸다. 해외에서는 엔비디아가 AI PC용 칩 공개로 급등하며 관련주들도 동반 상승했다.

국내 증시가 엔비디아 CEO 젠슨 황 의 방한과 AI 관련 기술 발전 기대감에 힘입어 사상 최고치를 경신하며 강세를 보였다. 코스피 는 전일 대비 312.23포인트(3.68%) 상승한 8,788.38에 장을 마치며 종가 기준 사상 최고치를 기록했다.

지수는 장 초반 8,500선을 넘어선 후 8,600선, 8,700선, 8,800선을 차례로 돌파하며 한때 8,874.16까지 치솟았다. 이는 9,000선까지 불과 211포인트를 남겨둔 수준이다. 유가증권시장에서는 개인과 기관이 각각 3,862억 원, 2조 4,427억 원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 외국인은 2조 8,281억 원 순매도하며 17거래일 연속 '팔자' 행진을 이어갔다.

대장주 삼성전자는 10.09% 급등해 장중 사상 처음으로 35만 원을 넘어섰고, 이에 따라 시가총액은 역대 처음으로 2,000조 원을 돌파했다. SK하이닉스도 장중 239만 8,000원까지 올라 역대 최고가를 경신하며 지수 상승에 기여했다. 젠슨 황 CEO와의 회동 기대감으로 전 거래일에 급등했던 LG전자는 29.86% 상승하며 2거래일째 상한가를 기록했고, 네이버도 16.03% 급등하며 강세를 이어갔다. 해외 시장에서는 뉴욕증시 3대 지수가 국제유가 급등에도 기술주 중심 강세로 사상 최고치를 기록했다.

엔비디아는 6.26% 급등 마감했는데, 젠슨 황 CEO가 대만에서 열린 'GTC 타이베이' 행사에서 마이크로소프트와 협업해 개발한 첫 AI PC용 칩 'N1 X'를 공개하며 AI 노트북 시장 진출을 선언한 것이 기대감을 높인 것으로 분석된다. 이에 마이크로소프트, 델 테크놀로지, HP 등 관련주도 큰 폭으로 상승했다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 "황 CEO가 주요 기업용 소프트웨어 리더들과 AI 에이전트를 구축한다고 강조하며 AI가 소프트웨어 기업의 생존을 위협하기보다 생산성을 극대화하는 도구가 될 것임을 명확히 한 점이 긍정적으로 작용했다"고 진단했다.

국제유가는 이란이 이스라엘의 레바논 공격에 항의하며 미국과 종전안 협의를 중단한다는 보도에 장중 급등했으나, 트럼프 대통령이 이란과 빠른 속도로 대화를 계속하고 있다고 언급하며 상승 폭을 반납했다. 트럼프 대통령은 ABC 방송과의 인터뷰에서 이란과의 양해각서(MOU) 완성 및 합의 시점에 대해 "다음 주쯤이 될 것"이라고 예상하면서도 "아직 몇몇 사안을 해결해야 한다"고 말해 합의에는 이르지 않았다고 밝혔다. 국내 증시의 투자심리를 가늠하는 MSCI 한국 증시 ETF는 정규장에서 5.28% 급등하며 코스피 상승률(3.68%)을 웃도는 강한 매수세를 보였다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 엔비디아발 호재에 따른 반도체주 강세와 미국-이란 협상 불확실성 완화에 힘입어 강세 출발할 것"이라며 장 마감 후 실적을 발표한 미국 서버 업체 HPE 주가가 시간외에서 30%대 폭등한 점도 긍정적 요인으로 작용할 것이라고 전망했다





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