코스피 하락, 반도체 차익실현 압력과 변동성 확대 우려

28일 코스피는 전일 대비 71.59포인트(0.87%) 하락한 8157.11에 거래되고 있다. 이날 전일보다 62.97포인트(0.77%) 내린 8165.73에 출발한 지수는 외국인과 기관의 매도 공세에 밀려 하락폭을 키우고 있다. 이는 국내 반도체 랠리에 따른 차익실현 압력이 중첩된 데 따른 현상으로 풀이된다. 최근 반도체 중심의 쏠림 현상이 극단으로 치닫고 있는 만큼 단기 차익실현 압력과 변동성 확대가 커진 모습이다. 전날 코스피는 강세 마감했지만 상승 종목은 75개에 그친 반면 하락 종목은 823개에 달했다. 상승 종목 수와 하락 종목 수 차이가 마이너스(-) 748개를 기록한 것이다. 이는 통상 증시 급락기에나 나타났던 현상이다. 코로나19 팬데믹 충격이 있었던 2020년 3월이나 엔 캐리트레이드 청산 우려가 불거졌던 지난해 8월에도 비슷한 수치를 보였지만, 증시 상승 국면에서의 이 같은 기록은 이례적이라는 평이 나온다.

28일 코스피 는 전일 대비 71.59포인트(0.87%) 하락한 8157.11에 거래되고 있다. 이날 전일보다 62.97포인트(0.77%) 내린 8165.73에 출발한 지수는 외국인과 기관의 매도 공세에 밀려 하락폭을 키우고 있다.

이는 국내 반도체 랠리에 따른 차익실현 압력이 중첩된 데 따른 현상으로 풀이된다. 최근 반도체 중심의 쏠림 현상이 극단으로 치닫고 있는 만큼 단기 차익실현 압력과 변동성 확대가 커진 모습이다. 전날 코스피는 강세 마감했지만 상승 종목은 75개에 그친 반면 하락 종목은 823개에 달했다. 상승 종목 수와 하락 종목 수 차이가 마이너스(-) 748개를 기록한 것이다.

이는 통상 증시 급락기에나 나타났던 현상이다. 코로나19 팬데믹 충격이 있었던 2020년 3월이나 엔 캐리트레이드 청산 우려가 불거졌던 지난해 8월에도 비슷한 수치를 보였지만, 증시 상승 국면에서의 이 같은 기록은 이례적이라는 평이 나온다. 특히 전날 유가증권시장 전체 거래대금의 약 90%가 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 것으로 나타나면서 시장 내 '수급 블랙홀' 현상이 심화하고 있다는 분석도 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 '이날 국내 증시 역시 유가 급락, 미장 반등 효과에도 국내 반도체 랠리에 따른 차익실현 압력 등이 중첩됨에 따라 지수 상단이 제한된 채 업종 순환매 장세를 보일 전망'라고 말했다.

이어 '인공지능(AI) 투자 사이클 기대감 속에 반도체주로 자금이 몰리는 것은 자연스러운 흐름이지만, 단기적으로는 과열 부담이 변동성을 키울 수 있다'라고 조언했다. 간밤 뉴욕증시 3대 지수는 이란 전쟁 종전 협상 타결이 임박하고 호르무즈 해협 다시 열릴 것이란 기대감에 모두 종가 기준 사상 최고치로 마감했다. 뉴욕증시 3대 지수가 동시에 최고치를 경신해 마감한 것은 지난해 10월 28일 이후 7개월 만에 처음이다





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코스피 하락 반도체 차익실현 변동성 수급 블랙홀

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