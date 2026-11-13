코스피 5290선 마감…엔비디아 CEO 사임과 외국인 매도세에 하향

13일 코스피가 엔비디아 최고경영자 사임 소식과 외국인 매도 압력에 하락했다. 반면 코스닥은 증시 개혁 발언에 힘입어 상승 마감하며 두 시장이 엇갈린 행보를 보였다.

13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 공개된 현황판에 따르면, 유가증권시장과 코스닥 시장은 뚜렷이 다른 등락을 기록했다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 52.20포인트(0.98%) 하락한 5,290.53에서 장을 마감했다.

엔비디아 CEO 교체에 글로벌 증시 동반 하락

주요 원인으로 꼽히는 것은 엔비디아의 최고경영자 교체 소식이다. 간밤 엔비디아 이사회는 성명을 통해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 CEO 및 이사직에서 즉시 물러난다고 밝혔다.

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이에 따라 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장이 임시 CEO로 임명되었다. 이러한 리더십 변화에 뉴욕증시에서는 다우존스30 산업평균지수가 전장보다 189.40포인트(0.36%) 내렸고, S&P 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 0.35%, 0.39% 하락했다.

외국인 매도세와 원유 급등이 코스피를 견인

국내 시장에서는 외국인 투자자의 매도 물량이 지수 하락을 주도했다. 장 마감 기준 유가증권시장에서 외국인은 5천475억원의 매도 우위를 기록했다.

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장 중 순매수를 기록하기도 했지만, 결국 4거래일 연속 순매도로 전환하며 지수에 명확한 하방 압력으로 작용했다. 특히 코스피는 상승분을 서서히 반납한 뒤 낮 12시 이후 하락 전환해 1.57% 내린 5,259.09까지 밀리기도 했다.

이 밖에도 도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 강경 발언과 국제유가 급등이 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용했다. 대신증권 이경민 연구원은 외국인 순매도 확대와 AI 관련 불확실성, 매크로 부담이 수급 변동성을 키웠다고 분석했다.

코스닥은 증시 개혁 기대감에 상승 마감

반면 코스닥시장은 정책 변화에 대한 기대감에 힘입어 상승하며 반등했다. 코스닥 지수는 이날 9.43포인트(1.35%) 오른 705.96으로 출발해 700선을 회복했다.

장 중 한때 4.20% 오른 725.81까지 뛰어오르는 등 강세를 보였으나, 장 마감 시점에서는 상승폭을 다소 줄였다. 익명을 요청한 증권사 연구원은 원론적인 이야기만 나왔다는 실망감이 상승폭을 줄인 요인으로 작용한 것으로 보인다고 설명했다.

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이날 이재명 대통령은 간담회에서 코스닥 시장 개혁과 안정적 투자기반 확충을 강조하며 부실 기업에 대한 신속한 상장폐지 의지를 밝혔다. 시장 관계자들은 증시 변동성 완화와 M&A 활성화를 위한 제도 개선을 요구했다.

대장주 동향과 업종별 등락세 분석

코스피 시장에서는 SK스퀘어(-3.67%), LG에너지솔루션(-1.52%), 삼성바이오로직스(-2.62%), 삼성전기(-3.50%)가 하락했다. 반면 KB금융(4.74%), 현대차(1.13%), 삼성생명(0.80%), 셀트리온(2.15%)은 강세를 보였다.

업종별로는 전기·가스(-7.74%)가 급락했으며, 전기·전자(-1.79%)와 금속(-1.67%)도 내렸다. 통신(1.72%), 증권(1.57%), 일반서비스(1.38%) 업종은 상승세를 기록했다.

코스닥에서는 에코프로비엠(1.00%), 레인보우로보틱스(5.21%)가 오르는 반면, 알테오젠(-0.68%)과 이오테크닉스(-2.72%), 삼천당제약(-1.76%)은 약세를 나타냈다.