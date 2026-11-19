미국 내 중국의 AI 반도체 접근 제한 규제 우려와 앤트로픽 상장 후 낙담감이 맞물려 코스피가 3.70% 급락했습니다. 외국인 기관의 대규모 순매도와 업종 전반의 조정세가 시장을 압박하고 있습니다.

20일 서울 중구 하나은행 본점에서 거래된 코스피 지수는 전장 대비 190.06포인트(3.70%) 하락한 4,947.83으로 장을 마쳤습니다. 이날 개장 초반부터 3~4%대 급락 기조로 출발한 시장은 오후까지 약세 장세를 이어가며 투자자들의 불안을 가중시켰습니다. 특히 미국 행정부의 대중국 AI 반도체 규제 강화 움직임이 시장 심리를 위축시키는 주요인으로 작용했습니다.

코스피 급락의 핵심 원인 및 거래 동향

오전 9시 29분 현재 기준 코스피의 급락에는 외국의 대규모 자본 이탈이 크게 기여했습니다. 외국인은 이날 970억 원 어치의 물량을 매도하며 시장을 견인했고, 기관 투자자들도 1,150억 원의 순매도 기록을 남겼습니다. 이러한 외부 자본의 유출에도 불구하고 개인 투자자는 1,810억 원을 순매수하며 방어에 나섰지만, 시장 전체의 하락세를 막기에는 역부족인 양상을 보였습니다.

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시장 일각에서는 앤트로픽의 역대 최대 규모 IPO에도 불구하고 관련 투자 심위가 오히려 위축되었다는 분석이 지배적입니다. 앤트로픽이 나스닥에 신규 상장하며 공모가 83달러 대비 17.07% 상승한 것과 대조적으로, 엔비디아는 3.3%, 마이크론은 2.10%, 마이크로소프트는 1.78%, SK하이닉스 ADR은 2.67% 각각 하락하며 자금이 특정 종목으로 쏠리는 현상이 발생했습니다. 이는 AI 산업의 성장성에 대한 과열된 기대감이 일부 해소되고 있음을 시사합니다.

미국의 대중국 AI 반도체 규제 강화 우려

간밤 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 미 행정부가 중국 AI 관련 기업들의 미국산 칩 접근을 차단하는 새로운 규제를 도입하거나 추가 검토 중이라고 보도했습니다. 이러한 규제 조치는 단순히 개별 기업의 매출 성장을 제한하는 것을 넘어, AI 산업 전반의 순환 금융 구조를 제약할 수 있다는 우려가 시장에서 커지고 있습니다. 특히 미국 상무부의 제재 대상인 중국의 서버 제조업체 IEIT가 AMD 칩의 소프트웨어 업데이트를 적용해 온 정황이 드러나며 규제 수위가 더 높아질 것임을 예고했습니다.

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헌터브룩 미디어의 보도에 따르면, IEIT의 경우 기존에 AMD 제품의 호환성을 유지해왔으나 앞으로의 업데이트 및 공급망 유지가 불확실해졌습니다. 이로 인해 글로벌 AI 생태계의 기술적 연계성이 끊어질 가능성에 대해 업계는 경계하고 있으며, 이는 미국 증시와 함께 한국 시장에서도 AI 관련 주가의 조정 압력으로 이어졌습니다.

미국 증시 동반 하락 및 방어 sectors 한계

글로벌 증시 역시 동반 약세로 일관했습니다. 다우 지수는 지난 6월 이후 처음으로 50,000선 아래에서 장을 마감했으며, S&P 500은 6거래일 연속 하락하며 2024년 4월 이후 최장 기간의 하락 기록을 세웠습니다. 유진투자증권 허재환 연구원은 "앤트로픽의 역사적 상장에도 불구하고 미국 증시와 AI주에는 공허함이 짙었다"며 "S&P 500 기업의 85%가 주가 하락을 기록했고, 헬스케어와 필수소비재 업종도 방어막 역할을 하지 못했다"고 지적했습니다.

허재환 연구원은 또한 유가와 금리가 더 이상 하락하지 않는 한, 방어적 섹터로 자금이 이송되기에는 충분한 모멘텀이 부족하다고 분석했습니다. 이는 투자자들이 기존 방어주에서도 확실한 수익성을 찾기 어려워 하며, 결과적으로 현금 보류 또는 포지션 축소 등의 방어적 전략을 취하고 있음을 의미합니다.

국내 시총 상위주 및 업종별 조정세

국내 시가총액 상위 종목들도 광범위한 조정에 휩싸였습니다. SK스퀘어는 5.82%, 삼성전기는 8.47%, 삼성생명은 3.91%, 삼성물산은 3.67% 각각 하락하며 지수 하락의 주범으로 지목되었습니다. LG에너지솔루션(0.83% 하락), 삼성바이오로직스(0.51% 하락), 현대차(1.96% 하락) 등 주요 우량주들도 모두 하락세를 면하지 못했습니다.

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업종별로는 음식료/담배(0.54% 상승)와 전기/가스(0.37% 상승)를 제외한 전 섹터가 하락했습니다. 통신(-6.13%)과 기계/장비(-5.57%)가 가장 큰 폭으로 떨어졌으며, 전기/전자(-4.97%), 의료/정밀기기(-4.53%), 제조(-4.26%), 건설(-3.68%)도显著的인 조정 폭을 보였습니다. 특히 반도체 장비주들의 하락이 두드러졌는데, 주성엔지니어링(6.56%), 이오테크닉스(9.55%), 리노공업(10.67%), 원익IPS(11.86%), HPSP(7.92%) 등이 급락을 기록했습니다.

외국인은 560억 원, 기관은 130억 원의 매도 우위를 보인 가운데 개인만 830억 원을 순매수했습니다. 알테오젠이 1.45% 상승하며 유일하게 상승을 기록했으나, 에코프로(-3.46%), 에코프로비엠(-3.32%) 등은 하락세를 이어갔습니다. 시장 참여자들은 단기적인 반등 요인이 명확하지 않은 상황이라면서, 미국 증시의 변동성과 규제 리스크가 해소될 때까지 신중한 투자 심리가 유지될 것으로 예상합니다.