코스피 사상 최고치 경신…메모리 반도체 2차 랠리 시작

코스피가 8228로 사상 최고치를 기록하며 메모리 반도체株가 급등했다. 장기 공급계약(LTA)에 따른 수익 안정성이 랠리의 핵심 동력이며, SK하이닉스와 마이크론이 시총 1조달러를 돌파했다. 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF에 개인 투자자 자금 2조원이 몰리며 시장 쏠림 현상이 나타났다.

코스피 지수가 사상 최고치를 경신하며 8228선에 안착했다. 27일 코스피 는 전일 대비 2.25% 오른 8228.7에 장을 마감하며 역대 최고 기록을 갈아치웠다. 이날 상승을 주도한 것은 메모리 반도체 대장주들이었다.

삼성전자와 SK하이닉스가 동반 급등하면서 프로그램 매매 효력을 일시 정지시키는 매수 사이드카가 발동되기도 했다. SK하이닉스는 9.31% 급등하며 시가총액 1598조원을 기록, 버크셔 해서웨이를 제치고 글로벌 시총 12위에 올랐다. 삼성전자도 3% 이상 상승하며 코스피 상승을 견인했다. 이번 메모리 반도체 랠리는 지난해 하반기 시작된 1차 랠리와 성격이 다르다. 1차 랠리가 실적 개선에 기반했다면, 2차 랠리는 장기 공급계약(LTA)에 따른 안정적인 수익 구조가 핵심 동력이다.

글로벌 투자은행 UBS가 마이크론의 목표주가를 3배 가까이 상향 조정하면서 촉발됐다. UBS는 LTA가 메모리 반도체 업체들의 이익 변동성을 낮추고 예측 가능성을 높인다고 분석했다. 이에 마이크론 주가는 26일 뉴욕 증시에서 19.29% 폭등하며 시가총액 1조달러를 돌파했다. SK하이닉스도 이날 시총 1조달러를 넘기며 '1조 클럽'에 합류했다.

메모리 반도체 '빅3'인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 모두 장기 공급계약 체결을 확대하고 있어 수익 안정성이 높아지고 있다는 평가다. 인공지능(AI) 데이터센터 투자 경쟁이 심화되면서 메모리 반도체 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 생성형 AI와 AI 에이전트 확산으로 빅테크 기업들의 메모리 확보 경쟁이 치열해졌으며, 이에 따라 장기 공급계약이 늘어나고 있다. 업계에서는 메모리 산업의 패러다임이 기존 현물·재고 판매 중심에서 '선수주 후생산' 체제로 전환됐다고 분석한다.

이러한 변화는 반도체 업체들에게 안정적인 수익을 보장해주며, 주가 상승의 기반이 되고 있다. 한편, 이날 상장된 '삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF'에는 개인투자자들의 자금이 폭발적으로 몰렸다. 순매수 규모는 약 2조원에 달했으며, 해당 ETF는 출시 첫 날부터 블랙홀처럼 자금을 흡수했다. 이로 인해 코스피 시장에서는 극심한 자금 쏠림 현상이 발생했다.

해당 ETF가 매수한 현물 주식과 주식 선물이 추가 매수로 이어지면서 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 더욱 밀어 올렸다. 반면, 다른 종목들은 자금 이탈로 직격탄을 맞았다. 이날 코스피에서 상승한 종목은 75개에 불과했고, 하락한 종목은 823개에 달했다. 코스닥 지수도 3.36% 하락하며 대조를 보였다.

전문가들은 이러한 쏠림 현상이 단기적으로는 시장 변동성을 키울 수 있지만, 장기적으로는 메모리 반도체 업종의 성장성을 반영한 결과라고 분석한다. 이재원 유안타증권 연구원은 '단일 종목 레버리지 ETF로 자금이 폭발적으로 유입되면서 해당 종목의 현물과 선물 매수세가 강화됐다'며 '이러한 현상은 당분간 지속될 가능성이 높다'고 전망했다. AI 반도체 수요 증가와 장기 공급계약 체결 확대가 메모리 반도체 업종에 구조적 성장 동력을 제공하고 있다는 점에서, 향후 주가 흐름도 긍정적일 것이라는 기대가 커지고 있다





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