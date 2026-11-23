정부의 증시안정펀드 효과에도 불구하고 외국인과 개인의 대량 매도 기조가 이어지며 코스피가 4500선까지 추락했다. 6월22일 대비 시가총액이 3589조원 감소하는 초비상이 걸렸다.

정부의 증시안정펀드 가동에도 불구하고 23일 코스피 는 개인과 외국인 투자자 의 연일続く 투매 충격에서 벗어나지 못했다. 코스피 는 장중 4500선까지 무너지며 올해 최고점 대비 절반 수준의 가치를 기록하며 심리적 방어선을 완전히 허물었다.

코스피 4500선 붕괴 및 외국인 매도 압력

23일 코스피 지수는 전 거래일 대비 3.31% 하락한 4708.54에 장을 마쳤다. 장 시작 시점에서 2.77% 하락세를 보인 지수는, 장중 외국인 투자자가 순매도로 전환하면서 낙폭이 급격히 확대되었다. 이 과정에서 코스피는 한때 5% 이상 추락하며 4586.80의 장중 저점을 찍었다.

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이는 지난 6월19일 기록한 장중 최고점 9385.59의 절반도 채 되지 않는 수준이다. 유가증권시장 전체 상장사 중 90%가 하락하는 전대미문의 광풍이 불었고, 대형주 위주의 하락이 시장을 지배했다. 삼성전자는 3.06% 내린 17만7500원, 에스케이하이닉스는 2.52% 하락한 108만5000원에 거래를 마쳤다.

시가총액 3589조원 증발 및 변동성 확대

이날 시장 충격의 규모를 가늠하는 가장 핵심 지표는 시가총액의 급감이다. 시가총액이 최대치인 6월22일의 7449조6천억원에서 23일 3860조4천억원으로 줄어드는 사이, 총 3589조원의 가치가 순식간에 증발했다. 이는 한국 경제의 총자본 가치 중 상당 부분이 하루 만에 사라졌음을 의미한다.

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이달부터 극심한 변동성이 재개되며 2거래일 연속 매도 사이드카가 발동되는 이변이 발생했다. 올해 들어 매도 사이드카는 32회, 매수 사이드카는 28회 발동되어 이번을 포함해 총 60번째 발동이 되었다. 이러한 극심한 혼조세는 기관 투자자 내부의 이견에서도 드러났다. 기관은 1871억원을 순매수했으나, 그 중 연기금 등은 1577억원을 순매도하며 시장에서 안정세보다는 불확실성이 우세했다.

글로벌 악재 및 공매도 규제 강화의 파급력

시장 침체의 배경에는 인공지능 산업 둘러싼 글로벌 악재 중첩과 투자심리 후퇴가 자리하고 있다. 지난 20일(현지시간) 미국 증시의 급락 여파가 국내 시장에 고스란히 반영된 것이다. 특히 대만의 자취안 지수가 공매도 규제를 강화했음에도 불구하고 2.16% 상승한 점은 규제 강화가 곧바로 시장 안정으로 이어지지 않을 수 있음을 시사한다.

미국 시카고상품거래소에서 거래 중인 일본 닛케이225 선물 지수는 오후 기준 2% 넘게 상승 중이며, 글로벌 시장에서의 혼조세가 계속되고 있다. 이러한 외부 변수는 국내 증시가 자체적인 방어 메커니즘만으로 위기를 극복하기 어려운 구조적 한계를 드러내며 시장의 우려를 키우고 있다.

증권사 전망 하향 및 코스닥 연중 최저가 기록

증권가에서는 코스피의 추가 하락 가능성을 우려표하며 예상치를 낮추고 있다. 엔에이치투자증권은 과거 위기 국면 당시의 최대 낙폭을 적용하면 평균 4천대 초반, 혹은 3천대 후반까지도 하락할 수 있다고 전망했다. 이는 시장이 여전히 하방 리스크에 노출되어 있음을 보여주는 중요한 지표다.

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코스닥 지수도 같은 흐름을 따라가지 못했다. 코스닥은 전 거래일보다 1.58% 하락한 635.45를 기록하며 연중 최저점을 찍었다. 특히 장중 저점인 618.74는 비상계엄 사태가 벌어진 2024년 12월9일의 저점 627.01보다도 낮은 수준으로, 소형주와 중견주의 침체가 얼마나 깊었는지를 보여준다. 외국인 투자자는 2474억원, 개인 투자자는 3668억원을 순매도하며 시장의 매도 압력을 견인했다.