2024년 코스피 사이드카 발동 횟수가 62회로 역대 누적치를 뛰어넘으며 유례없는 변동성 장세가 이어지고 있다. 규제 강화를 위한 기준 변경 필요성이 제기되고 있다.

한국거래소 는 2024년 코스피 매도 사이드카가 이미 62회 발동되어 1996년 제도 도입 이후 24년간의 누적 횟수(60회)를 넘었다고 밝혔다. 이는 글로벌 금융위기였던 2008년 당시 26회의 두 배를 훌쩍 넘는 수치로, 한국 증시가 극심한 가격 변동성에 시달리고 있음을 입증한다.

사이드카 발동 현황 및 시장 충격 완화 메커니즘

25일 오전 9시 8분경 코스피시장은 전 거래일 대비 3.94% 하락한 4809.00으로 출발하여 장 초반 4700선까지 급락했다. 이에 따라 코스피200 선물 가격이 5% 이상 하락한 상태가 1분간 지속됨에 따라 매도 사이드카가 발동되었다. 사이드카는 지수 급변동 시 프로그램매매의 과도한 매도 충격을 차단하기 위해 설계된 장치이다.

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이 장치 발동 시점부터 5분 동안 프로그램매매의 매도호가가 정지되며, 이를 통해 시장 안정을 도모한다. 올해 전체 사이드카 발동 횟수는 코스피 62회(매수 29회, 매도 33회)와 코스닥 40회(매수 22회, 매도 18회)를 합쳐 총 102회에 달했다. 월별로는 7월 27회, 6월 15회, 11월 13회 순으로 빈번히 발생했다.

국제적 규제 비교 및 유동성 위축 논란

미국은 1987년 블랙먼데이 이후 사이드카와 서킷브레이커를 도입했으나, 시장 개입이 유동성을 위축시킨다는 비판에 부딪혀 1999년 사이드카를 폐지했다. 현재 미국은 서킷브레이커와 개별 종목의 비정상적인 급등락을 제한하는 제도만 남겨둔 상태이다.

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일본 역시 1990년대 거품경제 붕괴 후 프로그램매매 제한 제도를 도입했으나, 과도한 규제가 외국인 투자자의 이탈을 유발한다는 이유로 1996년 이를 철회했다. 업계 관계자는 한국이 2000년대 초반의 기준을 그대로 고수하고 있어, 올해 두 시장의 평균 발동 빈도가 2거래일에 한 번 꼴이라고 지적했다.

서킷브레이커 동시 발동 및 시장 안정장치 효과

사이드카보다 강력한 안전장치인 서킷브레이커 역시 올해 들어 활발히 작동했다. 23일까지 코스피 시장에서 11회, 코스닥에서 5회 발동되어 총 16회 기록되었고, 두 시장이 같은 날 동시에 정지된 경우도 5차례에 이르렀다. 이는 시장 전체의 매매가 일시 중단되는 제도로, 급락 시恐慌을 막는 역할을 한다.

일각에서는 30년 전에 고안된 기준이 현재 빈번한 급등락 장세에 적합하지 않다고 지적한다. 특히 2024년 11개월 간 62회의 사이드카 발동은 2002년 통계 작성 이후 최대 규모로, 증시 불안정이 상시화되는 양상이다. 향후 한국거래소는 시장 변동성 관리 방안 마련을 위한 고심에 들어갈 것으로 보인다.