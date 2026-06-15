코스피가 미국과 이란 간 종전 합의에 상승 마감한 15일

중동 문제 등 거시 불안이 완화되면서 주가를 좌우하는 실적에 다시 집중할 수 있게 됐다. 상장 기업의 2분기 영업이익 전망치가 225조원으로 끊임없이 증가하고 있는 만큼, 이익만 놓고 보면 코스피는 추가 상승이 가능하다. 외국인도 돌아오고 있다. 코스피 시장에서 지난달 7일부터 24거래일 연속 ‘팔자’(순매도) 했던 외국인은 지난 12일에 이어 2거래일 연속 순매수 중이다. 이날도 9860억원 순매수했다. 스페이스X 상장 이벤트로 빠져나갈 자금이 어느 정도 빠져나가고, 수급 불안이 완화됐다는 분석이다. 그러나 아직 전쟁 전으로 돌아오지 못한 지표도 있다. ‘한국형 공포지수’인 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 종가 기준 지난 9일 역대 최고치인 91.23을 기록한 데 이어 이날 87.73으로 여전히 높은 수준을 유지했다. 장중에는 94.25까지 치솟기도 했다. 전쟁 전에는 40~50 수준이었다. 10년물 금리도 이날 오후 3시 30분 기준 전날보다 0.047%포인트 내린 4.436%에 머물고 있다. 전쟁 전 4% 초반이었던 점을 감안하면 회복이 더디다. 16일 일본은행(BOJ), 17일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 예정돼 있는 만큼 시장의 경계감은 여전하다.

중동 문제 등 거시 불안이 완화되면서 주가를 좌우하는 실적에 다시 집중할 수 있게 됐다. 상장 기업의 2분기 영업이익 전망치가 225조원으로 끊임없이 증가하고 있는 만큼, 이익만 놓고 보면 코스피 는 추가 상승이 가능하다.

외국인도 돌아오고 있다. 코스피 시장에서 지난달 7일부터 24거래일 연속 ‘팔자’(순매도) 했던 외국인은 지난 12일에 이어 2거래일 연속 순매수 중이다. 이날도 9860억원 순매수했다. 스페이스X 상장 이벤트로 빠져나갈 자금이 어느 정도 빠져나가고, 수급 불안이 완화됐다는 분석이다.

그러나 아직 전쟁 전으로 돌아오지 못한 지표도 있다.

‘한국형 공포지수’인 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 종가 기준 지난 9일 역대 최고치인 91.23을 기록한 데 이어 이날 87.73으로 여전히 높은 수준을 유지했다. 장중에는 94.25까지 치솟기도 했다. 전쟁 전에는 40~50 수준이었다. 10년물 금리도 이날 오후 3시 30분 기준 전날보다 0.047%포인트 내린 4.436%에 머물고 있다. 전쟁 전 4% 초반이었던 점을 감안하면 회복이 더디다. 16일 일본은행(BOJ), 17일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 예정돼 있는 만큼 시장의 경계감은 여전하다





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