코스피 지수가 엔비디아 전 CEO 스캔들과 연준의 AI 위험 노출액 보고서에 영향받아 5000선을 뚫고 하락했다. 기관의 매수세에도 불구하고 외국인 매도 물량에 시장이 위축되는 모습이다.

2026년 11월 17일, 한국 증시 는 예상치 못한 급격한 하락세를 보이며 투자자들의 심리를 급속히 위축시켰다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 표시된 지수들은 시장 전체의 불안을 대변하듯 붉은 불빛으로 일관되었다. 이날 코스피 지수는 개장 직후부터 강력한 매도 물량에 밀려 5000선 붕괴라는 심리적 균열을 겪었다.

코스피 5000선 붕괴와 외국인 매도세

오전 11시 10분 현재 코스피는 전장 대비 60.09포인트(1.18%) 하락한 5,040.41을 기록했다. 개장 직후 지수는 92.41포인트(1.81%) 내린 5,008.09를 찍으며 추가 하락세를 보였고, 한때 2.27% 떨어진 4,984.83까지 밀리며 5000선 아래로 추락했다. 코스피가 장중 5000선 미만으로 하락한 것은 지난 11월 9일(저가 4,990.66) 이후 정확히 5거래일 만의 일이었다.

Also read 코스피 5천선 붕괴...美 수출통제에 나스닥·반도체 급락

시장의 주요 하락 요인 중 하나는 외국인 투자의 대규모 이탈이다. 코스피 시장 전체에서 외국인은 5,850억 원 규모의 순매도를 진행하며 지수 하강을 주도했다. 반면, 기관은 3,910억 원, 개인은 1,420억 원을 순매수하며 지수를 방어하려는 시도를 벌였으나, 외국인 매도세에 비해 힘이 부치는 상황이다.

엔비디아 CEO 스캔들과 AI 투자 위축 우려

반도체 및 인공지능(AI) 관련 투자 심리는 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들 여파로 완전히 얼어붙은 상태다. 엔비디아 이사회가 해임된 황 전 CEO의 복귀설과 관련해 선을 긋고 있다는 보도가 나오며, 시장 참여자들은 AI 산업에 대한 공격적인 투자와 금융지원 구상이 위험 감수 측면에서 위축될 것이라고 우려하고 있다.

Advertisement

황 전 CEO가 주도해 왔던 AI 산업 생태계의 확장이 급정지하거나 둔화될 수 있다는 전망이 잇따르고 있다. 이는 반도체 관련 주가뿐 아니라 글로벌 AI 공급망 전반에 부정적인 영향을 미칠 것으로 분석되며, 한국 증시의 반도체 섹터에 지속적인 부담으로 작용하고 있다.

연준 AI 리스크 보고서와 대형은행 불안

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 최근 금융안정보고서가 증시 불안을 가중시키는 또 다른 요인으로 작용했다. 연준 보고서는 미국 대형은행들의 AI 관련 위험 노출액이 약 1조 달러(한화 약 1,300조 원) 수준에 이른다고 추산했다.

이처럼 막대한 금액이 AI 기술 도입 및 인프라 구축에 연관된 금융 리스크로 분류되면서, 투자자들은 금융 부문의 건전성에 대한 걱정을 키우고 있다. 연준의 이 같은 추산은 AI 산업이 기존 금융 시스템에 얼마나 깊게 뿌리내리고 있는지, 그리고 그로 인한 잠재적 충격이 얼마나 클 수 있는지를 보여준다는 점에서 시장 심리를 악화시켰다.

업종별 급락과 로봇주의 동반 하락

시가총액 상위 종목 중에서는 SK스퀘어(1.16%)와 삼성바이오로직스(0.42%)가 유일하게 상승세를 유지했다. 반면, LG에너지솔루션(-0.63%), KB금융(-2.23%), 현대차(-1.69%), 삼성생명(-2.96%) 등은 하락하며 시장 전체의 부진을 이끌었다. 업종별로는 의료/정밀기기(2.75%)가 가장 크게 상승했으며, 섬유/의류(1.22%), 일반서비스(0.51%), 제약(0.37%)도 상승세를 기록했다.

Advertisement

반면 전기/가스(-3.56%), 보험(-3.18%), 운송장비/부품(-2.54%), 건설(-2.50%), 비금속(-2.30%) 등은 큰 폭으로 하락했다. 코스닥 시장에서도 지수는 8.83포인트(1.33%) 하락한 656.82로 개장했으며, 한때 2%대 하락세를 보이다가 0.02% 반짝 상승하기도 했다. 알테오젠(1.16%)과 원익IPS(1.85%)는 상승 전환했지만, 레인보우로보틱스(-4.60%)와 로보티즈(-8.64%) 등 로봇 관련주는 급락하며 기술주 전반의 침체를 보여줬다.