2026년 11월 17일 코스피가 5,000선 아래로 추락하며 1.22% 하락했다. 미 상무부의 중국 AI 반도체 우회 차단 규정이 나스닥과 반도체주를 강하게 압박했다.

2026년 11월 17일 오전, 한국 증시는 강력한 하락세로 문을 열었다. 서울 중구 하나은행 딜링룸의 전광판에는 하락한 코스피 와 코스닥 지수가 적막하게 표시되어 있다. 이 날 오전 9시 25분 현재 코스피 지수는 전 거래일 대비 61.98포인트(1.22%) 하락한 5,038.52를 기록했다.

코스피 5,000선 붕괴 및 장중 변동성

지수는 개장 직후 급락하며 92.41포인트(1.81%) 내린 5,008.09를 기록했다. 그 후 매도 물량이 쏟아지며 한때 2.27% 폭락한 4,984.83까지 떨어졌다. 이는 지난 11월 9일 저가 4,990.66 기록 이후 5거래일 만에 코스피가 장중 5,000선 미만으로 내려앉은 것이다.

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코스피200 선물 시장에서는 기관의 대규모 순매도가 이어졌다. 기관은 1,000억 원의 순매도를 기록한 반면, 외국인은 777억 원, 개인은 250억 원의 순매수를 보였다. 이는 기관 투자자들의 방어적 포지션 조정을 시사하는 대목이다.

美 상무부 수출통제와 나스닥 급락

간밤 미국 뉴욕증시는 미 상무부의 새로운 수출 통제 규정 발표에 따라 폭락했다. 미 상무부는 중국 기업이 제3국 데이터센터를 통해 미국산 첨단 AI 반도체에 원격 접근하는 우회로를 차단하는 내용을 공개했다.

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이 규정에 따라 다우존스 30 산업평균지수는 1.41%, S&P 500지수는 1.92%, 나스닥 종합지수는 2.49% 하락했다. 특히 AI 반도체 분야의 중심주인 엔비디아는 4.12% 떨어졌다.

메모리 반도체 공급업체들도 연이어서 떨어졌다. 마이크론은 7.62%, SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 7.29%, 샌디스크는 8.58% 각각 급락했다. 필라델피아 반도체지수 역시 5.28%나 하락하며 투자자들의 우려를 키웠다.

정치적 변수와 기업별 동향

스콧 베선트 미 재무장관의 외부 인사 영입 촉구 소식과 황 전 CEO의 엔비디아 복귀설에 대해 엔비디아 이사회가 선을 그었다는 보도도 시장 심리를 위축시키는 요인으로 작용했다.

국내 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성바이오로직스와 삼성SDI가 상승했다. 삼성바이오로직스는 전날 유상증자 공모를 마무리했다고 공시했으며, 삼성SDI는 수조 원대 에너지저장장치(ESS) 수주 계약을 밝혔기 때문이다. 반면 삼성전기(-2.91%)와 KB금융(-1.55%), 현대차(-1.88%), 삼성생명(-2.56%), 삼성물산(-3.44%) 등은 하락했다.

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업종별로는 섬유/의류(0.70%)와 제약(0.06%), 은행(보합)만 유일하게 상승 또는 보합세를 기록했다. 보험(-3.49%), 건설(-3.15%), 기계/장비(-2.97%), 유통(-2.69%), 운송장비/부품(-2.45%), 전기/전자(-2.31%) 등 대부분의 섹터가 하락률 상위권을 차지했다.

코스닥 등락구도와 장비주 반등 시도

코스닥지수도 8.83포인트(1.33%) 내린 656.82로 출발했다. 같은 시각 기준 전장보다 2.51포인트(0.38%) 내린 663.14를 기록했다. 지수는 한때 0.02% 반짝 상승 전환하기도 했으나 상승세를 유지하지 못했다.

코스닥 시총 상위 종목 중에서는 전날 큰 폭으로 하락했던 반도체 장비주들이 일부 반등세를 보이고 있다. 주성엔지니어링은 2.37%, 심텍은 2.96%, 이오테크닉스는 1.55% 상승했다. 에코프로(1.72%)와 에코프로비엠(2.56%)도 상승세를 기록했다.