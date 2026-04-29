코스피 3일 연속 상승, 빅테크 실적 발표에 시선 집중

미국 증시 조정에도 코스피는 상승세를 이어갔지만, 오픈AI 성장성 우려와 빅테크 실적 발표 결과에 따라 향후 주가 향방이 결정될 것으로 보입니다. 특히 반도체 업종의 변동성이 커지고 있어 투자자들의 주의가 필요합니다.

미국 증시의 조정 속에서도 코스피 는 3거래일 연속 상승하며 7000선 도전을 눈앞에 두고 있습니다. 이는 오픈AI 의 성장성 우려로 인한 미국 반도체 주 하락과 대조적인 모습입니다. 특히 마이크론과 AMD 등 미국 반도체 기업들의 주가가 큰 폭으로 하락했지만, 삼성전자 는 1.8% 상승하며 선전했습니다.

이러한 엇갈린 흐름은 빅테크 기업들의 실적 발표와 투자 가이던스에 대한 시장의 관심이 집중되고 있음을 보여줍니다. 오픈AI 관련 뉴스에 초반 하락세를 보였던 삼성전자는 메모리 슈퍼사이클 기대감에 힘입어 오후 들어 주가가 반등했습니다. 월스트리트저널의 보도에 따르면 오픈AI 내부에서는 신규 사용자 수와 매출 목표 달성 여부에 대한 우려가 제기되었으며, 막대한 AI 투자 비용 감당 능력에 대한 의문도 제기되었습니다. 이는 AI 모델의 성장성에 대한 기대가 낮아지면서 반도체 업황에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석으로 이어졌습니다.

구글이 반도체 주문 제작 회사에 대한 의존도를 낮추고 TSMC와 직접 계약하는 방안을 고려하고 있다는 소식 또한 반도체주 하락에 영향을 미쳤습니다. 필라델피아 반도체지수는 2거래일 연속 하락세를 보이며 이러한 우려를 반영했습니다. 그러나 파이낸셜타임스의 보도는 상황 변화를 시사합니다. FT는 AI 기술의 성장으로 인해 과거처럼 급등 후 급락하는 메모리 시장 사이클이 사실상 종식되었다고 분석했습니다.

특히 고대역폭메모리(HBM)는 공급 과잉이 발생하기 어렵고 빅테크 기업들의 선주문 계약으로 수익 구조가 안정화되었다는 점을 강조했습니다. 한국투자증권의 채민숙 연구원 역시 AI 추론 수요 고도화로 인해 메모리 사이클이 과거와는 완전히 달라졌다고 진단하며, 장기 공급 계약을 통해 메모리 이익의 변동성이 축소되고 절대 이익은 높은 수준을 유지할 것으로 전망했습니다. 이제 시장의 관심은 30일 발표될 빅테크 기업들의 1분기 실적과 투자 가이던스에 쏠리고 있습니다.

알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 주요 기업들의 자본적지출(CAPEX) 규모와 수익화 여부가 데이터센터용 반도체 업황에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 빅테크 기업들의 CAPEX 증가율 둔화 가능성과 메모리 반도체 회사들의 HBM 투자 확대 계획이 맞물리면서 향후 메모리 가격 추이에 대한 불확실성이 커지고 있습니다





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