코스닥 20년, 주주 가치 훼손의 5대 악습

코스닥 시장이 지난 20년간 주주 가치 훼손을 방치하며 침체된 원인을 분석하고, 유상증자 남발, 상장 폐지 기준 미흡, 바이오 쏠림, 공모가 뻥튀기, 소통 부족 등 5대 구조적 병폐를 지적합니다. 코스닥 시장의 혁신을 위한 패러다임 전환의 필요성을 강조합니다.

코스닥 시장은 지난 20년간 주주 가치 훼손을 방치하며 혁신 기업의 성장 플랫폼으로서의 역할을 제대로 수행하지 못했다는 지적이 끊임없이 제기되고 있다. 이재명 대통령조차 부실 상장사에 대해 날카로운 비판을 가할 정도다.

코스닥 시장을 병들게 한 5대 구조적 병폐는 무분별한 유상증자 및 전환사채 발행, 허술한 상장 폐지 기준, 바이오 섹터 쏠림 현상을 야기한 기술 특례 상장, 공모가 뻥튀기로 인한 IPO 침체, 그리고 불투명한 거버넌스와 소액 주주와의 소통 부족 등이다. 전문가들은 코스닥 시장의 패러다임을 '더 많이 상장시키는 시장'에서 '좋은 기업이 머물고 부실 기업은 걸러지는 시장'으로 전환해야 한다고 강조한다. 가장 심각한 문제점 중 하나는 코스닥 기업들의 과도한 주식 발행이다. 코스닥의 연간 유상증자 비율은 코스피의 3~4배에 달하며, 특히 정부의 시장 활성화 정책 이후에는 유상증자 규모가 더욱 확대되었다.

그러나 이러한 유상증자는 대부분 기업의 연명 치료에 불과하며, 확보된 자금이 본업 성장에 투자되지 않고 운영비나 부채 상환에 소진되는 경우가 많다. 이는 기존 주주의 지분 가치를 희석시키고 시장의 신뢰도를 떨어뜨리는 결과를 초래한다. 또한, 코스닥 시장에는 변동성이 크고 주가 조작의 위험이 높은 '동전주'가 만연하며, 과거에는 동전주 퇴출 장치가 부재하여 시장의 건전성을 해쳤다. 최근 금융 당국은 동전주 상장 폐지 요건을 신설했지만, 여전히 상장 폐지 문턱이 낮아 부실 기업 퇴출에 어려움을 겪고 있다.

기술 특례 상장 제도는 바이오 섹터에만 지나치게 편중되어 있으며, AI, ESS, 신재생 에너지, 우주 등 국가 핵심 혁신 산업은 상장 경로를 확보하지 못하고 있다. 바이오테크 기업들은 스토리와 기대감만으로 주가가 급등했다가 임상 실패나 기술 수출 무산 등의 악재로 인해 급락하는 패턴을 반복하고 있다. IPO 시장 역시 질적 저하 문제가 심각하며, 평균 공모 금액은 감소하고 공모가 뻥튀기 논란과 상장 직후 기업 내부 악재 발생 등의 문제가 지속적으로 발생하고 있다. 또한, 일부 코스닥 상장사들의 불투명한 지배 구조와 소액 주주와의 소통 부족은 시장의 투명성을 저해하는 요인으로 작용하고 있다.

우량 기업들의 코스피 이전 상장은 코스닥 시장의 정체 현상을 더욱 심화시키고 있다. 코스닥 시장의 활성화를 위해서는 이러한 구조적 문제점을 해결하고, 건전하고 투명한 시장 환경을 조성하는 것이 시급하다





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