코스닥 승강제 도입과 국민성장펀드 투입 등 정부의 다양한 정책

코스피가 사상 최고치를 기록한 반면 코스닥은 5거래일 연속 하락세를 보이고 있다. 정부는 코스닥 승강제, 국민성장펀드 투입, 동전주 퇴출 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

코스닥 승강제 도입과 국민성장펀드 투입 등 정부의 다양한 정책이 코스닥 시장의 부진을 고쳐야 할 시점이다. 코스피 가 사상 최고치를 기록한 반면 코스닥 은 5거래일 연속 하락세를 보이고 있다. 정부는 코스닥 승강제 , 국민성장펀드 투입, 동전주 퇴출 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

그러나 시장에서는 투자자의 신뢰 회복이 우선이라는 지적이 나온다. 코스닥의 중심을 이루는 바이오·제약과 2차전지 업종은 올해 투자자들의 주목을 거의 받지 못했다. 수익성도 낮다. 거래소에 따르면 올 1분기 코스닥 상장법인 1273곳의 합산 영업이익은 4조1284억원으로, 코스피 대형주인 SK하이닉스 한 곳(37조6103억원)의 9분의 1에 불과했다.

코스닥이 독립적인 시장으로 기능하지 못하고 '코스피 이전 단계'로 인식되는 탓도 있다. 셀트리온·네이버·포스코퓨처엠·카카오 등이 코스닥에서 체급을 키워 코스피로 이전했다. 현재 코스닥 시가총액 2위인 알테오젠 역시 올해 중 코스피 이전을 추진 중인 것으로 알려졌다. 이는 미국 나스닥과 대조된다.

정부는 1000원 미만 '동전주'를 퇴출하는 정책도 오는 7월 시행한다. 소액으로도 가격 왜곡이 가능해 작전 세력의 놀이터라는 오명을 벗기 위해서다. 정부가 도입한 국민참여형 국민성장펀드도 코스닥에는 고무적이다. 유망한 첨단기업의 규모 확대를 지원하는 것이 펀드의 주요 목적인 만큼 대기업보다는 벤처기업과 코스닥 상장기업에 자금이 공급될 가능성이 높다.

이 펀드가 판매된 첫날인 지난달 22일 코스닥은 전장 대비 5% 오르기도 했다. 다만 코스닥이 '혁신기업 인큐베이터'라는 본연의 목적을 회복하려면 단순한 정부자금 유입을 넘어 신뢰 회복이 급선무라는 지적이 제기된다. 정보 비대칭 완화, 기관투자가 참여 확대, 기술 중심의 평가체계 등을 통해 투자자들에게 매력적인 곳으로 탈바꿈해야 한다는 것이다. 원상필 한국항공대 교수는 '지금은 기관투자가 등 국내 수급 주체들조차 코스닥 시장을 외면하고 있다'며 '건전하고 우량한 기업들을 다시 코스닥으로 불러올 근본적인 대책이 필요하다'고 말했다





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