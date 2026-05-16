코리안 슈퍼보이 최두호의 귀환, 코리안 킬러 산토스를 꺾고 다시 정점으로 비상할까

UFC 페더급 최두호 선수가 약 1년 5개월 만에 옥타곤에 복귀합니다. 브라질의 다니엘 산토스와 맞붙는 이번 경기의 상세 분석과 최두호의 커리어 여정을 살펴봅니다.

대한민국 종합격투기 역사상 가장 화려한 타격가로 손꼽히는 코리안 슈퍼보이 최두호 가 드디어 긴 침묵을 깨고 다시 한번 옥타곤의 중심에 섭니다. 최두호 는 오는 17일 한국시간으로 미국 네바다주 라스베이거스의 UFC 에이펙스에서 개최되는 UFC 파이트 나이트 앨런 vs 코스타의 코메인 이벤트에 출전합니다.

상대는 브라질 출신의 강타자 윌리캣 다니엘 산토스로, 페더급 65.8kg 체급에서 격돌하게 됩니다. 이번 경기는 최두호에게 약 1년 5개월이라는 긴 공백기 이후 치러지는 복귀전이라는 점에서 전 세계 격투기 팬들의 이목이 집중되고 있습니다. 특히 이번 경기가 메인카드의 코메인 이벤트로 배치되었다는 사실은 UFC라는 거대 단체가 최두호라는 브랜드가 가진 상업적 가치와 팬들의 기대치를 여전히 높게 평가하고 있음을 시사합니다. UFC는 철저하게 흥행 위주의 매치메이킹을 하는 단체이며, 팬들이 열광하는 경기를 우선적으로 배치하는 경향이 강합니다.

오랜 시간 옥타곤을 떠나 있었음에도 불구하고 최두호가 이러한 중책을 맡게 된 것은 그가 가진 스타성과 화끈한 경기 스타일이 글로벌 시장에서 여전히 유효하다는 증거입니다. 미국의 유력 MMA 매체들은 이미 이번 경기를 이번 대회에서 가장 폭발적인 화력을 보여줄 매치업으로 지목하며, 순간적인 한 방으로 승부를 결정지을 수 있는 두 피니셔의 충돌이라는 점에 주목하고 있습니다. 해외 베팅 사이트들 또한 이번 경기가 메인 이벤트에 버금가는 긴장감과 기대감을 선사할 것이라고 분석하며 최두호의 복귀에 높은 점수를 주고 있습니다.

최두호의 커리어는 UFC 역사상 한국인 선수 중 가장 강렬한 시작을 알렸던 것으로 기억됩니다. 2014년 처음 옥타곤에 발을 들인 그는 데뷔전부터 전 세계를 놀라게 했습니다. 샘 시실리아를 단 18초 만에 KO 시킨 그 전설적인 한 방은 최두호라는 이름을 순식간에 전 세계 격투기 팬들의 뇌리에 각인시켰습니다. 이후 티아고 타바레스와 후안 푸이그 같은 까다로운 상대들을 차례로 무너뜨리며 그는 단숨에 페더급의 최고 유망주로 급부상했습니다. 당시 UFC 관계자들과 분석가들은 그를 동양인 타격가 중 가장 천부적인 재능을 가진 스트라이커라고 극찬했습니다.

최두호가 사랑받았던 이유는 단순히 승리했기 때문이 아니라, 상대와 정면으로 마주 서서 물러서지 않는 투지와 보는 이의 아드레날린을 솟구치게 만드는 공격적인 스타일 덕분이었습니다. 특히 2016년 UFC 206에서 펼쳐진 컵 스완슨과의 경기는 최두호라는 선수를 UFC의 역사 속에 영원히 기록하게 만들었습니다. 3라운드 내내 서로의 턱을 겨냥해 펀치를 주고받았던 그 난타전은 훗날 UFC 명예의 전당 파이트 윙에 헌액되는 영광을 안았습니다. 이는 한국인 선수로는 최초의 기록이며, 비록 판정패라는 결과였지만 패배한 선수가 오히려 더 많은 팬의 사랑을 얻게 된 보기 드문 사례로 남았습니다.

하지만 영광의 시간 뒤에는 시련이 찾아왔습니다. 예상치 못한 잦은 부상과 대한민국 국민으로서 이행해야 할 군 복무 기간이 겹치면서 그의 활동기는 강제적으로 중단되었습니다. 격투기 선수에게 공백기는 곧 경기 감각의 저하를 의미하며, 실제로 복귀 후 그는 이전만큼의 폭발력을 보여주는 데 어려움을 겪었습니다. 2019년 샤를 주르댕에게 당한 TKO 패배는 많은 이들에게 최두호의 전성기가 끝났다는 상실감을 안겨주기도 했습니다. 그러나 최두호는 무너지지 않았습니다.

그는 다시금 자신을 가다듬으며 옥타곤으로 돌아왔고, 2023년 카일 넬슨과의 경기에서 아쉬운 무승부를 기록했지만 충분히 경쟁력 있는 모습을 보여주었습니다. 이후 빌 알지오와 네이트 랜드웨어를 연속으로 피니시하며 완벽한 부활의 신호탄을 쏘아 올렸습니다. 특히 최근 경기들에서 보여준 최두호는 과거의 무모함보다는 정교함이 더해진 성숙한 파이터의 모습이었습니다. 무조건적인 정면 승부보다는 상대의 리듬을 읽고 타이밍을 뺏는 운영 능력이 크게 향상되었다는 평가를 받습니다.

하지만 이번 상대인 다니엘 산토스는 최두호에게 매우 까다로운 상대가 될 전망입니다. 산토스는 전형적인 압박형 파이터로, 쉴 새 없이 전진하며 상대의 가드를 무너뜨리고 클린치 상황에서 강한 압박을 가하는 스타일입니다. 더욱이 그는 최근 이정영과 유주상 등 한국 선수들을 연달아 제압하며 일종의 코리안 킬러라는 오명을 쓰고 있습니다. 산토스의 가장 큰 무기는 지치지 않는 체력과 끊임없는 템포 유지입니다.

상대가 숨 돌릴 틈을 주지 않고 몰아붙여 실수를 유도하는 그의 스타일은 오랜만에 복귀하는 선수에게 매우 위협적인 요소입니다. 결국 이번 경기의 승패는 거리 조절 능력에서 갈릴 것입니다. 최두호가 자신의 장기인 세계 최정상급 카운터 펀치를 활용해 산토스의 전진을 저지하고 중거리에서 정교한 타격을 꽂아 넣을 수 있다면 승산이 높습니다. 반대로 산토스가 거리 좁히기에 성공하여 진흙탕 싸움으로 끌고 간다면 최두호가 고전할 가능성이 큽니다.

해외 베팅 시장은 산토스의 활동량과 공백 변수를 고려해 산토스의 근소한 우세를 점치고 있지만, 최두호가 가진 단 한 번의 펀치로 경기를 끝낼 수 있는 KO 잠재력에 대해서는 여전히 경외감을 표하고 있습니다. 이번 복귀전은 단순히 한 경기의 승패를 넘어 최두호라는 파이터의 커리어 후반부를 결정짓는 중요한 분기점이 될 것입니다. 여기서 승리한다면 3연승의 가파른 상승세를 타며 페더급 랭킹 상위권으로 재진입할 수 있는 발판을 마련하게 됩니다. 하지만 패배한다면 다시금 긴 정체기에 빠지거나 커리어의 한계를 마주하게 될 수도 있습니다.

MMA의 세계는 매우 냉혹하며, 이름값만으로는 살아남을 수 없는 곳입니다. 하지만 우리는 최두호가 가장 어려운 순간에도 항상 반전의 드라마를 써 내려왔음을 기억합니다. 한때 전 세계 팬들을 열광시켰던 코리안 슈퍼보이의 날카로운 오른손 스트레이트가 다시 한번 옥타곤을 가를 수 있을지, 그리고 그가 다시금 정상을 향한 비상을 시작할 수 있을지 모든 격투기 팬들이 숨을 죽이고 지켜보고 있습니다. 그의 복귀는 단순히 한 선수의 컴백이 아니라, 한국 MMA의 자존심을 다시 세우는 상징적인 사건이 될 것입니다





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