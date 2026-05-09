코리안브로스, 문화적 번역과 디자인 혁신으로 미국 월마트·타겟 시장 정복

단순한 수출을 넘어 현지 문화 재해석과 파격적인 브랜딩 전략을 통해 미국 대형 유통망에 진출한 푸드 스타트업 코리안브로스의 성공 사례를 분석합니다.

글로벌 콘텐츠 생태계의 정점에 서 있는 미스터비스트 는 이제 단순한 유튜버를 넘어 전 세계 소비 트렌드를 결정짓는 하나의 거대한 경제적 지표와 같은 존재가 되었습니다. 그가 영상에서 다루는 제품이나 행동은 즉각적으로 글로벌 시장의 수요를 창출하며, 특히 수억 명의 구독자를 보유한 그의 영향력은 특정 브랜드의 운명을 바꿀 만큼 강력합니다.

이러한 거대한 흐름 속에서 최근 미국 시장의 유통 판도를 흔들고 있는 주인공이 등장했습니다. 바로 한국계 미국인들이 설립한 푸드 스타트업 코리안브로스입니다. 이들은 올해 1월 리뉴얼 제품을 론칭한 지 단 4개월 만에 미국 전역의 주요 마트 진열대에 입점하는 경이로운 성과를 거두었습니다. 특히 1인분 환산 기준으로 200만 개가 넘는 주문량을 기록하며 업계의 주목을 받았는데, 이는 제품의 단가가 3달러에서 3.99달러 사이인 점을 감안하면 매우 폭발적인 성장 속도라고 볼 수 있습니다.

초기에 불과 200여 개의 매장에서 거둔 성과라는 점에서 이들의 성장 잠재력은 더욱 높게 평가받고 있습니다. 코리안브로스의 성공 비결은 단순한 운이 아니라 철저한 현지화 전략과 문화적 해석에 있었습니다. 권덕 대표는 미국 시장에 진출하는 많은 한국 식품 기업들이 범하는 치명적인 실수가 바로 맛의 직역이라는 점을 간파했습니다. 그는 성능 좋은 스마트폰을 만들었더라도 설명서가 낯선 언어로 적혀 있고 충전 규격이 맞지 않는다면 소비자가 외면할 수밖에 없듯이, 한국의 맛을 그대로 옮겨오는 것만으로는 미국 소비자들을 설득할 수 없다고 판단했습니다.

이에 따라 코리안브로스는 한국 음식의 본질적인 정체성은 유지하되, 미국인들이 일상에서 자연스럽게 즐길 수 있도록 재해석하는 문화적 번역기 역할을 자처했습니다. 이러한 철학은 제품 개발 단계에서부터 그대로 반영되었습니다. 특히 떡볶이의 경우, 기존 수출 제품들이 전자레인지 조리 후 빠르게 딱딱해지는 고질적인 문제가 있었으나, 코리안브로스는 이를 해결하기 위해 1년이 넘는 연구 기간을 투자했습니다. 한국의 강소기업과 협력하여 떡을 세 번 치대는 특수 공정을 도입함으로써 시간이 지나도 쫄깃함이 유지되는 품질을 구현해냈습니다.

흥미로운 점은 미국 소비자들이 이를 라이스 케이크가 아닌 쇼트 누들이라는 익숙한 명칭으로 부르기 시작했다는 것이며, 이는 현지인들이 우리 음식을 자신의 문화적 틀 안에서 수용하기 시작했음을 의미합니다. 마케팅 전략 또한 기존의 틀을 완전히 깨뜨린 혁신적인 방식이었습니다. 코리안브로스는 Z세대의 언어와 밈 문화에 능통한 인플루언서 제임스 서를 영입하여 디지털 팬덤을 구축했습니다. 제임스 서는 유타주 내 매장들을 돌며 고객이 제품을 구매해야만 다음 장소로 이동하는 릴레이 마라톤 이벤트를 기획하여 음식 소비를 하나의 놀이 문화로 승화시켰습니다.

이러한 집요한 노력은 결국 미스터비스트와의 협업으로 이어졌고, 미스터비스트와 그의 약혼자가 들기름 막국수를 맛보고 극찬하는 영상이 공개되자 시장은 즉각적으로 반응했습니다. 특히 노스캐롤라이나 지역에서는 영상 공개 후 2주 만에 6번의 재주문이 들어오는 등 전례 없는 수요 폭발이 일어났습니다. 생소할 수 있는 들기름의 향과 차가운 면발의 조합이 오히려 신선한 충격으로 다가오며 미국 소비자들의 호기심을 자극하는 전략적 승리를 거둔 것입니다. 더불어 코리안브로스는 유통망 진입 과정에서도 구걸하는 영업이 아닌 신념 있는 영업 전략을 펼쳤습니다.

아시아 식품들이 보통 마트의 구석진 코너에 배치되는 관행을 거부하고, 온오프라인의 강력한 반응을 근거로 고객의 시선이 가장 많이 머무는 앤드캡 구역의 독점 진열을 요구하는 배짱을 보였습니다. 이러한 자신감의 배경에는 세계적인 패키지 디자인 어워드인 다이라인 어워즈에서 종합 식품 브랜딩 및 즉석식품 패키지 부문 1위를 휩쓴 디자인 경쟁력이 있었습니다. 시각적인 완성도가 보장된 제품은 대형 유통사의 마음을 움직였고, 결과적으로 한국 떡볶이 제품으로는 최초로 타겟과 월마트라는 미국 최대 유통망 입점 계약을 체결하는 쾌거를 이뤘습니다.

하반기 본격적인 입점을 앞두고 코리안브로스는 한국의 제조 파트너사 및 케이푸드링크와 같은 물류 전문 기업과 협력하여 안정적인 공급망을 구축하고 있습니다. 물론 앞으로의 과제도 남아 있습니다. 미국이라는 거대한 영토 내에서 효율적인 유통 및 물류 시스템을 최적화하는 것과 대규모 물량을 감당하기 위한 자본 투입 및 시스템 고도화는 필수적인 단계입니다. 하지만 권덕 대표는 단순히 매출을 올리는 것을 넘어, 한국의 숨겨진 보석 같은 제품들을 지속적으로 발굴해 미국 시장에 소개하겠다는 명확한 비전을 가지고 있습니다.

코리안브로스가 보여준 짧은 시간 내의 성취는 단순한 마케팅의 승리가 아니라, 현지 문화에 대한 깊은 이해와 타협하지 않는 품질, 그리고 기존의 관행을 깨는 브랜딩 전략이 완벽하게 맞물린 결과입니다. 이들이 써 내려갈 K-푸드의 새로운 성공 신화가 어디까지 확장될지 전 세계 식품 업계가 주목하고 있습니다





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