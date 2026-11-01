코로나19 팬데믹 기간 요양시설 노인 초과사망자 7000명

2020년부터 2022년까지 국내 요양시설에서 코로나19로 인해 예상 사망자보다 약 7000명이 추가로 사망한 것으로 나타났다. 방역 체계의 취약점이 드러난 연구 결과.

2020년부터 2022년까지 국내 요양시설에서 코로나19 팬데믹 기간 동안 예상 사망자보다 약 7000명이 추가로 사망한 것으로 조사되었다. 보건사회연구에 게재된 논문에 따르면 이 시기에 요양시설 노인의 초과사망자는 약 7000명에 달하는 것으로 추정되었다. 이는 팬데믹 기간 방역과 의료 대응 체계가 가장 취약한 요양시설을 보호하는 데 실패했음을 여실히 보여준다.

요양시설 초과사망 규모 및 추이

연구진은 2015년부터 2022년까지 사회복지시설에서 사망한 65세 이상 노인에 대한 자료를 분석하여 이 같은 결과를 도출했다. 구체적으로 2020년부터 2022년까지 요양시설에서 사망한 노인은 총 5만 2733명으로 나타났다. 이는 과거 사망 추세를 바탕으로 예상된 사망자 수인 4만 5741명보다 6992명 많은 수치이다. 초과사망은 특정 기간에 실제로 발생한 사망 건수가 해당 기간의 예상 사망 건수를 상회하는 경우를 의미한다.

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연도별 초과사망 현황을 살펴보면 2020년은 예상보다 사망자가 175명 적었다. 그러나 2021년부터 상황이 급변하여 예상보다 975명이 더 사망하는 초과사망이 발생했다. 특히 오미크론 변이가 우세했던 2022년에는 예상보다 6191명이 추가로 사망하였다. 전체 코로나19 유행 3년 동안 발생한 초과사망자 중 약 89%가 2022년에 집중된 것으로 확인되었다.

집단감염과 의료 체계의 한계

이러한 초과사망의 주된 원인은 요양시설 내 발생한 집단감염의 영향으로 분석된다. 당시 집단감염이 발생한 요양시설은 대부분 코호트 격리 조치만 취한 채 방치되다시피 했다. 중증 상태를 보인 환자들은 전담 병원으로 이송되기를 기다리다 응급 치료의 공백으로 인해 사망하는 경우가 빈번했다. 이는 의료 체계가 고위험군 환자를 신속하게 선별하고 연계하는 데 실패했기 때문이다.

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정부의 방역 대책이 감염병 차단을 최우선시하면서 백신 접종 독려와 일상 제약에 치우친 점이 요양시설 고령층 보호에 부족함을 초래했다. 감염 차단 중심의 정책이 실제 치료가 필요한 환자들의 의료 접근성을 저해하는 결과를 낳은 것이다. 연구진은 기존 보건 의료 체계로는 감염병 대응에 한계가 있음을 혹독하게 경험했다고 진단했다.

고위험군 중심 정책과 장기 계획 필요성

한국은 팬데믹 기간 선제적 방역 정책으로 다른 선진국 대비 우수한 대응 성과를 거둔 것으로 평가받았다. 백신 접종률 향상과 예방수칙 준수 등 사회 전반의 감염병 대응 수준도 한 단계 높아졌다. 그러나 요양시설 사례는 이러한 성과 뒤쪽에 존재했던 구조적 약점을 드러냈다. 고위험군 환자가 사각지대에 방치되지 않도록 지역사회 통합돌봄 구축 작업이 병행되어야 한다.

향후 유사한 감염병이 등장할 경우를 대비하여 유형별 맞춤 전략과 상시 의료 체계를 갖출 중장기적인 계획을 마련해야 한다. 요양시설은 집중 관리를 통해 추가 피해를 줄일 수 있는 가능성이 높은 기관이다. 고위험군 중심의 방역 정책과 의료 체계 재정비 필요성에 대한 교훈을 잊지 않고 근본적인 개선책을 모색해야 한다. 한국 사회의 감염병 관리 체계에 대한 근본적인 성찰과 개편 작업이 시급한 상황이다.