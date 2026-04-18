코로나19 백신 부작용, 자궁출혈·안면마비 등 보상 대상 확대

코로나19 백신 접종 후 이상 자궁출혈, 안면신경 마비, 이명 등도 백신 부작용으로 인정돼 정식 피해보상을 받을 수 있게 된다. 진료비 및 사망 보상금이 확대되고, 심근염·심낭염 보상 범위도 넓어진다.

코로나19 백신 접종 후 발생할 수 있는 이상 자궁출혈 , 안면신경 마비, 이명 등의 증상이 백신 부작용 으로 공식 인정되어 정식 피해보상 을 받을 수 있게 된다. 질병관리청 은 17일 코로나19 예방접종 피해보상 ·재심위원회의 결정을 통해, 기존에 의료비 일부만 지원되던 ‘지원’ 대상 질환들을 ‘보상’ 대상으로 전환한다고 밝혔다.

보상 대상이 되면 진료비는 물론 간병비까지 지급받을 수 있으며, 진료비 지원 한도는 기존 최대 5000만원에서 상한이 폐지된다. 사망 보상금 역시 기존 1억원에서 최저임금 240개월분으로 확대된다. 이번 결정으로 새로 보상 대상에 포함된 질환은 총 13가지다.

여기에는 뇌정맥동혈전증, 모세혈관 누출 증후군, 길랭-바레 증후군, 면역 혈소판 감소증, 급성 파종성 뇌척수염, 정맥 혈전증, 다형홍반, 횡단성 척수염, 피부소혈관혈관염, 이명, 필러 시술자 얼굴 부종, 안면 신경 마비, 이상 자궁출혈 등이 포함된다. 특히, 심근염과 심낭염에 대한 보상 범위도 확대되어, 기존 화이자 및 모더나 백신 접종자뿐만 아니라 노바백스 백신 접종자도 피해보상을 받을 수 있게 된다.

정부는 지난해 ‘코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법’을 제정 및 시행했으며, 이 법에 따라 특별법 시행 이전에는 백신과의 인과성이 명확히 인정된 12개 질환에 대해서만 피해보상이 이루어졌다. 그러나 특별법 제정 이후에는 기존보다 완화된 기준으로 보다 폭넓은 피해 구제를 제공하고 있다. 이번 제도 개선으로 기존 심의 과정에서 ‘관련성 의심’으로 분류되었던 사례들도 재심 신청이 가능해진다.

질병관리청 관계자는 접종받은 백신 종류에 따라 인정되는 질환 범위가 다를 수 있으며, 신규 신청자의 경우에도 보상위원회에서 백신 접종과의 시간적 개연성 등을 종합적으로 판단하여 보상 여부를 결정한다고 설명했다. 정식 피해보상 대상자로 인정받을 경우, 진료비와 더불어 정액 간병비 등 추가적인 지원이 제공된다.

질병관리청은 피해보상·재심위원회에서 특별법 규정에 따른 심의가 원활하게 진행될 수 있도록 적극 지원할 방침이다. 해당 조치는 코로나19 백신 접종으로 인해 발생한 피해에 대한 정부의 책임 있는 자세를 보여주며, 피해자들의 실질적인 구제를 강화하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

백신 접종 후 예상치 못한 건강상의 문제를 겪은 국민들에게는 큰 위안과 함께 실질적인 도움이 될 것으로 보인다. 정부는 지속적인 제도 개선을 통해 백신 접종의 안전성을 확보하고, 국민들의 신뢰를 높이는 데 최선을 다할 것이라고 강조했다. 이는 코로나19 팬데믹 장기화 속에서 백신 접종 정책의 안정적인 추진과 국민 건강 보호라는 두 가지 목표를 동시에 달성하기 위한 정부의 의지를 반영하는 조치라 할 수 있다.

또한, 이번 피해보상 확대는 백신 접종의 중요성을 재확인하는 동시에, 발생 가능한 위험에 대한 사회적 안전망을 더욱 촘촘하게 구축하겠다는 메시지를 전달한다.





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