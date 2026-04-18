코레일관광개발, 대전 대표 축제 연계 4월 18일 특별 기차여행 출시… 가족·힐링 맞춤형 코스 운영

코레일관광개발이 2026 대전사이언스페스티벌과 연계한 특별 기차여행 상품을 4월 18일 선보인다. 과학을 테마로 한 가족 맞춤형 코스와 대전의 자연과 문화를 즐기는 힐링 코스 등 총 4가지 맞춤형 코스를 제공하며, 열차 내 포토존 및 빵 키트 증정 등 다채로운 이벤트를 마련했다.

코레일관광개발 은 대전광역시와 협력하여 다가오는 2026 대전 사이언스페스티벌 과 연계한 특별한 기차여행 상품을 선보인다. 이 상품은 4월 18일 단 하루, '팔도장터관광열차'를 이용하여 서울역에서 출발하며, 영등포, 수원, 천안을 경유하여 대전으로 향한다. 대전의 풍부한 과학 축제와 매력적인 관광지를 동시에 즐길 수 있도록 구성된 당일 코스다. 과거 '노잼 도시'라는 별칭으로 불리기도 했던 대전은 최근 성심당으로 대표되는 빵투어를 비롯해 과학, 예술, 자연을 아우르는 다채로운 축제를 통해 관광객들의 발길을 사로잡고 있다. 특히 이번에 공동 개최되는 '2026 대한민국과학축제 및 대전 사이언스페스티벌 '은 과학기술정보통신부와 대전광역시가 주최하는 국내 최대 규모의 과학 행사로, 과학 기술 발전이 가져올 미래 생활의 변화를 체험하고 소통하는 장이 될 것이다. 이 축제는 4월 17일부터 19일까지 대전컨벤션센터 제2전시장, 엑스포과학공원, 엑스포시민광장, 국립중앙과학관 일대에서 펼쳐진다.

더불어, 제11회 세계과학문화포럼도 4월 17일과 18일 양일간 대전컨벤션센터 제2전시장에서 글로벌 및 TED식 강연을 통해 개최될 예정이다. 코레일관광개발은 이번 기차여행 상품을 과학에 깊은 관심을 가진 가족부터 봄의 정취를 느끼고 싶은 여행객까지, 다양한 취향을 만족시킬 수 있도록 총 4가지 코스로 세분화했다. 초·중학생 자녀를 둔 가족에게는 '꿈돌이 과학열차' 코스를 추천한다. 이 코스는 두 가지 세부 옵션으로 나뉜다. A코스인 '꿈돌이 사이언스 캠프 당일: 카이스트 명예교수, 국립중앙과학관 미션투어'는 카이스트(KAIST) 명예교수와 함께 KAIST 및 국립중앙과학관을 미션 수행 방식으로 탐방하며 교과서 속 과학 원리를 생생하게 체험할 수 있도록 설계되었다. B코스 '꿈돌이 사이언스 캠프 당일: 천문학 박사 강연 & 과학 카페 쿠아'는 국내 유일의 과학 전문 카페에서 흥미로운 천문학 강연을 듣고 국립중앙과학관을 둘러보는 일정으로, 신비로운 우주 이야기를 쉽고 재미있게 풀어낼 것이다. 일반 관광객을 위한 힐링 코스도 마련되었다. C코스 '빵향(香) 따라 떠나는 대전 오감여행'은 대전의 아름다운 한옥 카페에서의 여유로운 브런치를 시작으로, 대청호 명상 정원을 거닐며 봄의 평온함을 만끽하고 축제장으로 이동하는 편안한 일정이다. D코스 '초록초록 숲 힐링 장태산 자연휴양림'은 싱그러운 봄 기운이 가득한 장태산 자연휴양림 산책 후, 대전중앙시장과 성심당을 자유롭게 둘러보고 축제까지 관람하는 알찬 구성으로 되어 있다. 여행의 즐거움은 열차 안에서도 계속된다. 하행선 4호차는 '꿈씨 패밀리 이벤트 칸'으로 운영되며, 대전의 귀여운 마스코트인 꿈돌이 캐릭터 인형과 함께 사진을 찍을 수 있는 포토존이 무료로 마련된다. 또한, 모든 탑승객에게는 대전의 유명 빵을 담은 '빵 키트'가 증정되며, 꿈돌이 과학열차(A·B코스) 참가 학생들에게는 대전의 특색을 담은 추가 굿즈가 제공된다. 이우현 코레일관광개발 대표이사 직무대행은 철도와 지역 관광을 융합한 콘텐츠 개발에 지속적으로 힘쓰고 있으며, 이를 통해 대전을 방문하는 여행객들에게 더욱 풍성하고 기억에 남는 경험을 선사하고, 나아가 지자체와의 긴밀한 협력을 통해 지역 관광 활성화에 기여할 것이라고 밝혔다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

코레일관광개발 대전 기차여행 사이언스페스티벌 가족여행

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

주말 낮 기온 29도까지 오른다…17~18일 제주도에 100㎜ 이상 비주말인 19일 전국의 낮 최고기온이 29도까지 오르는 등 이번 주까지 평년보다 더운 날씨가 이어질 것으로 전망된다. 16일 기상청에 따르면 이날 전국의 낮 최고기온은 16~29도를 기록했다. 기상청에 따르면 제주도는 16일부터 순간풍속 시속 70㎞ 이상, 산지는 시속 90㎞ 이상의 바람이 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있다. - 기상청,정례브리핑,초여름,19일 낮 기온 29도

Read more »

황운하, 범진보진영 단일화 최후통첩… '18일 오후 6시까지 답하라'조상호 더불어민주당 예비후보가 당내 통합을 외치며 본격적인 본선 행보를 시작한 지 불과 한 시간 만에, 조국혁신당 황운하 의원이 '단일화 무산'을 경고하는 강도 높은 최후통첩을 날리며 범진보진영 후보 단일화가 초미의 관심사로 떠올

Read more »

'TV 주연 데뷔' 구교환, '입봉' 못한 영화감독 된다배우 구교환이 박해영 작가의 신작 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'로 첫 TV 드라마 주연에 도전한다. 2006년 데뷔 후 독립영화계에서 활동하며 '독립영화계의 아이돌'로 불렸던 구교환은 2020년 '반도'를 시작으로 '모가디슈', 'D.P.', '탈주' 등을 통해 대중적 인기를 얻었다. 18일 첫 방송되는 이번 드라마에서 ...

Read more »

조선·엔진주 뜨겁네…18% 급등 한화엔진, 신고가 경신 [매경 자이앤트]한화엔진이 저속엔진 수익성 개선과 신사업 확장에 대한 기대감에 힘입어 장중 역사적 신고가를 경신했다. 17일 오후 2시 30분 기준 한화엔진은 전 거래일 대비 17.8% 급등한 5만6200원에 거래되며 시가총액 4조7000억원을 기록했다. 매경 자이앤트 텔레그램에 따르면 주가 상승의 핵심 동력은 친환경 선박 시장 공략을 위한 해외 기업 인수와 조선업 호황에

Read more »

아픈 손가락 20대 언급한 李대통령…“청년문제 전담조직 있어야”한국갤럽 조사 전체 지지도는 66% 20대 지지도는 48%로 18%p 낮아 李 “필요한 업무 있으면 조직 늘려야 포퓰리즘 피하려다 더 큰 포퓰리즘”

Read more »

[속보] 국회, 광주 4개 선거구 중대선거구 도입 등 ‘정치개혁’ 법안 처리…범여권 4당 반발국회가 18일 본회의에서 6·3 지방선거에서 광주 국회의원 지역구 4곳의 시·도의원 선거에 중대선거구제를 최초 도입하는 등의 내용을 담은 ...

Read more »