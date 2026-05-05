코덱스 200선물인버스2X, 한 달 새 개인 순매수 1위…40% 넘게 손실

증시 급등에 개인 투자자들이 시장 하락에 베팅한 KODEX 200선물인버스2X ETF가 한 달 새 개인 순매수 1위를 기록했지만, 40% 넘게 손실을 보며 상폐 위기에 처했다.

최근 한 달간 국내 주식 시장 의 강세에도 불구하고 개인 투자자 들이 시장 하락에 베팅하는 상품인 KODEX 200선물인버스2X ETF 를 가장 많이 순매수한 것으로 나타났다. 이는 예상치 못한 시장 급등으로 인해 막대한 손실을 입고 일부 인버스 ETF 는 상폐 위기에 직면하는 결과를 초래했다.

코스콤 ETF체크에 따르면 지난 한 달 동안 개인 투자자들의 순매수 1위 ETF는 KODEX 200선물인버스2X였으며, 이 기간 동안 5425억원어치를 순매수했다. 이는 코스피가 4월 한 달 동안 30% 이상 급등하는 강세장을 보였음에도 불구하고 개인 투자자들이 지수 방향과 반대로 움직이는 투자 전략을 고수한 결과이다. 이러한 결정에는 중동 지역의 휴전 협상 난항과 함께 ‘5월에는 주식을 팔고 떠나라(Sell in May)’라는 월가의 격언이 영향을 미친 것으로 분석된다. 지정학적 불확실성과 계절적 요인이 복합적으로 작용하여 하락에 대한 기대 심리가 인버스 상품으로 쏠린 것이다.

그러나 시장은 예상과 달리 강세를 이어가면서 투자자들의 손실은 더욱 커지고 있다. KODEX 200선물인버스2X의 최근 한 달 수익률은 -43.91%를 기록하며 사실상 반토막이 났고, 코스피가 7000선 돌파를 눈앞에 두면서 곱버스 투자자들의 추가 손실 우려도 높아지고 있다. 문제는 단순한 손실을 넘어 상품 자체가 상장 폐지될 수 있다는 점이다. 지난달 말 기준으로 국내 코스피200 선물 인버스 2X ETF 5종은 모두 -40%대의 수익률을 기록했으며, ‘PLUS 200선물인버스2X’를 제외한 4종은 주당 가격이 100원대로 하락했다.

특히 RISE, KIWOOM, PLUS 200선물인버스2X 등 3종은 순자산이 50억원 미만으로 급감하며 상폐 가능성이 제기되고 있다. ETN 시장에서는 이미 상폐가 현실화되었다. 지난달 29일 하루에만 미래에셋, 삼성, KB, 신한증권이 발행한 ‘인버스 2X 코스피 선물 ETN’ 4종이 강제 청산되었다. ETN은 시장 가격이 일정 수준 이하로 떨어지면 조기 상환되는 구조인데, 해당 상품들은 당일 종가 기준으로 지표가치가 1000원 미만으로 하락하면서 상폐 사유가 발생했다.

대신증권 이경민 연구원은 현재 시장이 전형적인 실적 장세에 진입했으며, 지정학적 리스크 등이 일시적인 매물 소화의 계기가 될 수 있지만 코스피의 우상향 방향성 자체를 바꾸기는 어려울 것이라고 전망했다. 투자자들은 시장 상황을 면밀히 분석하고 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다. 특히 레버리지 ETF는 변동성이 크므로 투자에 신중을 기해야 한다





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