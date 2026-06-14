케이티 페리·저스틴 트뤼도, 2026 월드컵 미국 경기서 공개적인 애정 과시

미국 팝스타 케이티 페리와 전 캐나다 총리 저스틴 트뤼도가 2026 FIFA 북중미 월드컵 미국 대 파라과이 조별리그 경기에서 연인으로서의 모습을 공개적으로 보이며 관심을 모았다. 트뤼도는 캐나다 홈경기가 있는 날 미국 경기를 찾아 페리와 함께했고, 페리는 개막식 공연까지 선보였다. 한편 캐나다는 이날 홈에서 보스니아 헤르체고비나와 1-1 무승부를 기록하며 월드컵 사상 첫 승점을 얻었다.

미국 팝스타 케이티 페리 가 12일 현지시간 오후 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 미국 축구 대표팀의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 D조 1차전 경기에서 연인인 저스틴 트뤼도 전 캐나다 총리와 함께 경기를 관람하며 다정한 모습을 보였다.

트뤼도 전 총리는 이날 미국으로 이동해 페리와 함께 귀빔석에 나란히 앉아 경기를 지켜보았고, 경기 중 페리가 트뤼도 볼에 입을 맞추는 등 연인으로서의 모습을 유튜브 방송을 통해 공개되었다. 미국은 이날 파라과이를 4-1로 대파했으며, 페리는 경기 전 개막식에서 공연하며 미국 국가를 부르기도 했다. 같은 날 토론토에서는 캐나다가 보스니아 헤르체고비나와 1-1 무승부를 기록했는데, 이는 월드컵 6회 연속 출전한 캐나다가 대회에서 처음으로 승점을 획득한 의미 있는 결과였다. 트뤼도 전 총리는 2015년부터 2023년 3월까지 캐나다 총리를 역임했으며, 2023년 8월 전처와 이혼했다.

케이티 페리는 2024년 6월 배우 올란도 블룸과 결별했고, 5살 딸을 두고 있다. 두 사람은 2023년 7월 몬트리올에서 목격되며 열애설이 시작되었고, 10월 파리에서 손잡는 모습이 포착된 후 12월 일본 방문 사진으로 연인 관계를 공식화했다





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