케빈 워시 Fed 의장 데뷔 FOMC, 금리 인상 압력과 통화스와프 리스크 동시 주목

미국 Fed의 새 의장 케빈 워시가 처음으로 참석하는 FOMC에서 기준금리 동결이 예상되나, 미국 내 물가 상승과 채권 금리 역전 현상으로 인해 금리 인상 압력이 지속되고 있다. 또한 한국은 Fed의 통화스와프를 통한 달러 급전 공급이 정치적 조건과 결합될 가능성을 경계해야 한다는 전문가 조언이 나온다.

케빈 워시 미국 연방준비제도( Fed ) 의장이 한국시간 16일 밤부터 시작되는 연방공개시장정책위원회( FOMC )에 데뷔한다. 글로벌 시장은 기준금리 인상 여부에 촉각을 곤두세우고 있다. 최근 미국과 한국의 증시가 인공지능(AI) 기술 덕분에 강세를 보이고 있지만, AI 투자 의 상당 부분은 차입과 같은 고전적인 기법에 의존하고 있다.

Fed가 기준금리를 올리면 AI 설비투자, 특히 한국 증시의 상승을 이끈 반도체 특수를 제한할 가능성이 있다. 미국의 물가 상황은 금리 인상 쪽으로 기울고 있다. 5월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년 대비 4.2%를 기록하며 최근 3년 새 가장 높은 수준을 보였다. 미국 채권시장에서 단기(6개월) 국채 금리가 연 3.8% 선에서 움직이고 있으며, 이는 실효 기준금리(약 3.75%)를 웃도는 수준이다. 시장 전문가들은 이를 금리 인상의 신호로 해석하고 있다.

반면 워시 의장은 그를 의장직에 앉힌 도널드 트럼프 대통령의 기준금리 인하 요구를 동시에 안고 있어 내부적으로 긴장감이 형성될 것으로 보인다. FOMC의 결정은 12명의 위원이 한 표씩 행사하며, 직전 의장인 제롬 파월도 이사 자리에서 물러나지 않고 표권을 행사한다. 이 때문에 신임 의장인 워시가 자신의 의견을 관철시키기는 어려운 구조다. 시카고상업거래소(CME)의 금리선물 베팅을 근거로 한 금리 동결 확률은 97%에 달한다.

그러나 한국이 주목해야 할 것은 Fed의 기준금리 결정만이 아니라는 경고가 제기된다. 통화정책 전문가인 안토니오 파타스 인시아드(INSEAD) 교수는 12일 기자와의 화상통화에서 "트럼프와 워시가 기준금리를 입맛대로 결정하기는 구조적으로 어렵지만, 한국이 과거 금융위기 때 의지했던 통화스와프를 미국이 마음대로 무기화할 가능성이 있다"고 지적했다. 통화스와프는 Fed가 한국은행(BOK) 등 해외 중앙은행에서 현지 통화를 받고 달러 급전을 제공하는 거래로, 2008년 글로벌 금융위기 이후 위기 대응 수단으로 자리 잡았다.

파타스 교수는 "트럼프 행정부와 워시 의장이 달러 급전 제공 대가로 미국 내 투자 증액 등 조건을 요구할 수 있다"며 "한국은 긴급 상황에서 악덕 채권자로 돌변할 가능성을 염두에 두고 대비해야 한다"고 조언했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fed FOMC 기준금리 인플레이션 통화스와프 케빈 워시 도널드 트럼프 반도체 AI 투자 미국 채권 한국 증시

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[마켓인사이트] 이란전쟁 악재 끝나나…코스피 반등 지속 기대(서울=연합뉴스) 황철환 기자=지난 한 주 국내 증시는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상 조기화 우려와 글로벌 반도체 조정의 ...

Read more »

미국·이란 종전 협상과 FOMC 결과에 주목하는 국내 증시, 전고점 돌파 가능성은?중동 지정학적 리스크 완화 기대와 외국인 수급 개선 조짐 속에 코스피가 8100선에 안착하며 전고점 돌프 여부를 가를 분수령에 섰다. 다만 미국·이란 종전 협상 결과와 18일 열리는 FOMC가 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있어 주의가 필요하다.

Read more »

“미 연준, 감독 교체에도 팀 색깔 불변”…FOMC, 금리 동결 전망오는 16∼17일(현지 시각)로 예정된 미국 연방준비제도(연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 국내외 금융시장의 눈길이 집중돼 있다. 케빈 워시 신임 연준 의장 취임 뒤 첫 회의인데다 미국의 금리 인상 가능성이 차츰 커지고 있는 시기라는 점에서다. 이는 국내 통

Read more »

케빈 워시 Fed 의장 취임... '레짐 체인지' 논란글로벌 머니 관심: 케빈 워시가 Fed 17대 의장으로 취임, 트럼프식 경제교리 주장 인물 채용. 안토니오 파타스 교수 인터뷰에서 워시의 오락가락 행보와 독립성 훼손 우려.

Read more »

“FOMC 앞두고 전쟁 끝”…주목할 수혜주·피해주는?미국·이란 종전 합의에…성장주 다시 ‘주목’ 전쟁 끝나도 방산 뜬다?…주도주 부상 가능성도 금리 부담 완화…AI·반도체 뜨고 금융주 밀리나

Read more »

원화값 9.7원 오른 1511.1원, 브렌트유 84달러 하락으로 국고채 가격도 줄줄이 상승미국과 이란 간 종전 협상이 타결되면서 뚝뚝 떨어지던 원화값이 모처럼 1500원대 초반까지 올랐다. 한국 국채 가격도 일제히 상승했다. 다만 시장에서는 이번 주 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 주목하고 있다. FOMC 회의 후 발표되는 성명서 등에서 매파적 기조가 확인될 경우 원화값과 금리에 다시 영향을 미칠 수 있다는 전망이다.

Read more »