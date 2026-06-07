케빈 워시 Fed 의장, FOMC 데뷔전…금리 인하 압박과 매파 사이 줄타기

미 연준 새 의장 케빈 워시가 첫 FOMC를 앞두고 트럼프의 금리 인하 압박과 내부 매파 사이에서 어려운 선택을 앞두고 있다. AI 생산성 향상과 대안 물가 지표를 내세워 금리 인하 명분을 쌓지만, 여전한 인플레이션과 강한 고용 시장이 변수로 작용한다.

하현옥 논설위원 '세계 경제 대통령' 자리에 오른 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장이 데뷔전을 치른다. 오는 16~17일(현지시간) 열리는 미 연방공개시장위원회( FOMC )다. 시장의 관심은 금리 인하 를 주장하는 도널드 트럼프 대통령의 압박과 치솟는 물가에 목소리를 높여가는 Fed 내 매파(금리 인상 선호) 사이에서 그가 적절한 줄타기에 성공할지, 아니면 확실히 한 쪽에 설 것인지, 만약 그렇다면 어느 쪽일지에 집중된다.

워시는 '매파적 비둘기파'란 평가를 받아왔으며, 트럼프 대통령이 그를 낙점한 이유는 금리 인하를 향한 공동의 목표가 있기 때문으로 해석된다. 실제로 워시는 상원 인준청문회 등에서 금리 인하 본능을 드러냈고, 백악관에서 취임 선서를 한 것만으로도 '통화 정책 코드 맞추기'의 신호로 여겨진다. 그는 금리 인하를 위한 명분을 쌓아가고 있다. 우선 인공지능(AI) 확산이 가져올 생산성 향상을 강조한다.

AI로 기업의 생산성이 높아지면서 장기적으로 물가 상승 압력이 낮아지고, 금리 인하 여력이 생긴다는 논리다. 이는 1990년대 앨런 그린스펀 전 Fed 의장의 '생산성 향상' 논의와 유사하다. 게다가 물가 지표 개편을 시사하며 대안 지표에 주목해야 한다고 주장한다. 그가 언급한 대안 지표 중 대표적인 것은 댈러스 연방준비은행의 '절사 평균 개인소비지출(PCE) 물가 지수'다.

이는 가장 크게 오른 품목과 가장 크게 떨어진 품목을 제외하고 평균을 내, 물가 추세를 파악하는 데 유용하다고 한다. 하지만 이는 불편한 물가 지표를 무시하려는 속내로 읽힌다. 지난 4월 미국의 PCE는 1년 전보다 3.8% 올라 목표치(2%)를 크게 웃돈 반면, 절사 평균 PCE 상승률은 2.3%에 그쳤다. 물가 지표 착시 현상이 발생할 수 있는 것이다.

그러나 워시의 금리 인하 밑밥에도 불구하고 상황은 녹록지 않다. 중동 전쟁 여파로 인플레이션 압력이 여전히 높고, 주요국 중앙은행은 성장률 하락에도 물가 상승 억제를 위해 금리를 인상해야 하는 딜레마에 빠졌다. 이정훈 대신증권 이코노미스트는 '워시가 금리 인하로 돌아서려면 인플레이션이 적어도 2%대에 진입해야 하며, 그 시기는 빨라야 내년'이라고 전망했다. 시장의 분위기도 인플레 대응을 요구하고 있다.

지난달 19일 미국 국채 30년물 금리가 5.189%까지 치솟으며 2007년 이후 최고치를 기록했다.

'채권 자경단'이 돌아왔다는 이야기가 나오며, 인플레이션과의 전쟁이 우선 과제라는 신호를 보냈다. 또한 AI발 생산성 향상이 오히려 수요 확대를 통해 물가를 자극할 수 있다는 반론도 만만치 않다. 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재는 'AI 혁명이 장기적으로 생산성을 높일 수 있지만, Fed가 미래 디스인플레이션을 믿고 금리를 내리기에는 위험이 크다'고 경고했다. Fed 내 매파의 기세도 강해지고 있다.

로이터는 '워시가 금리 인하どころか 인상론만 잠재워도 성공'이라고 지적했다. 강한 고용 시장은 금리 인상 압력을 키우고 있으며, 트럼프 대통령은 '금리가 1%포인트 내려갈 때마다 6000억 달러를 절약할 수 있다'며 워시를 압박하고 나섰다. 워시는 '나는 트럼프의 꼭두각시가 아니다'라고 했지만, 시장은 그의 독립성을 예의주시하고 있다. 이번 FOMC에서 워시가 어떤 신호를 보낼지 주목된다.

금리 인하 신호를 준다면 시장은 환호하겠지만, 인플레이션을 자극할 위험이 있다. 반면 금리 동결이나 인상 신호를 준다면 트럼프 대통령의 반발이 예상된다. 워시는 줄타기 외교를 펼칠 가능성이 크지만, 시장의 신뢰를 얻기 위해서는 일관된 메시지가 필요하다. 결국 Fed의 독립성과 물가 안정이라는 두 마리 토끼를 잡아야 하는 숙제를 안고 첫 발을 내딛는 것이다.

한국 경제에도 미국의 통화 정책은 큰 영향을 미친다. 금리 인하가 지연되면 원-달러 환율이 상승하고, 외국인 자금 유출이 가속화될 수 있다. 따라서 국내 투자자와 정책 당국도 이번 FOMC 결과에 촉각을 곤두세우고 있다. 워시의 선택이 향후 글로벌 경제의 향방을 가를 중요한 분수령이 될 전망이다





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