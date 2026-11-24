컬럼비아대 연구진이 안드로메다은하의 별 '바오'에서 발생한 공통 외피 단계를 제임스웹우주망원경 등으로 최초 포착했다. 이는 항성 진화와 관련된 중요한 발견이다.

미국 컬럼비아대 주축의 국제연구진이 안드로메다은하 내 항성 병합의 전 과정을 사상 처음으로 관측하는 데 성공했다. 연구진은 제임스웹우주망원경 을 비롯한 다양한 우주 망원경을 동원하여 적색거성 'WTP19aalzlk'의 변화상을 추적했다. 이 별에 붙여진 별명 '바오(Bao)'는 두 별이 하나로 합쳐지는 극적인 순간을 포착한 결과를 상징한다.

공통 외피 단계의 핵심 메커니즘과 과정

항성이 늙어 중심부의 핵융합 연료를 소진하면 거대한 풍선처럼 몸집을 불리는 거성 단계에 진입한다. 이때 주변에 있던 동반별이 거성의 바깥 가스층 속으로 빨려 들어가는 현상을 천문학자들은 '공통 외피 단계'라고 부른다. 이는 두 별이 하나의 거대한 가스 껍질을 함께 뒤집어쓴 채 공존하는 극한 상태를 의미한다.

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팽창한 거성 외부의 가스층 속으로 침투한 동반별은 마찰 저항에 직면하게 된다. 이는 배수구에서 물이 빠져나가듯 거성의 중심핵을 향해 나선형으로 빠르게 추락하는 과정과 유사하다. 이 추락 과정에서 두 가지 결말이 기다리는데, 하나는 궤도 에너지가 가스층으로 전달되어 바깥 껍질이 날아가고 두 별이 근접 쌍성이 되는 것이며, 다른 하나는 동반별이 내부에서 파괴되는 것이다.

연구진의 관측 성과와 데이터 분석 결과

연구진은 지구에서 약 250만광년 떨어진 안드로메다은하의 적색거성 'WTP19aalzlk'를 무려 8년간 관찰해 왔다. 연구팀은 2018년부터 별의 밝기가 서서히 증가하기 시작하는 신호를 감지하고 집중적인 추적 관측에 돌입했다. 이러한 긴 관찰 기간은 별의 내부 구조와 주변 환경의 미묘한 변화를 포착하는 데 결정적인 역할을 했다.

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관측의 결정적 전환점은 2025년 10월 발생했다. 이 시기 거대한 폭발 'AT 2025abao'가 일어나며 별 바깥쪽 가스층의 약 10%가 우주 공간으로 분출되는 것이 확인되었다. 별은 약 한 달 동안 초속 330km의 속도로 팽창하면서 이전보다 100배나 밝은 빛을 방출했다. 이는 연구진이 예상했던 공통 외피 단계의 이론적 모델을 정확히 입증하는 결과였다.

천문학적 의의와 향후 관측 전망

연구진이 폭발 전후의 빛 스펙트럼을 정밀 분석한 결과, 태양 질량의 0.7배인 동반별 '리틀 바오'가 태양 질량 7배의 거성 '빅 바오' 내부로 나선형 추락하다 중심핵 근처에서 강력한 중력에 의해 찢겨 파괴된 것으로 나타났다. 두 별은 지난 수천 년 동안 쌍성계를 이루며 공전해 왔으나, 오랜 평화가 순식간에 깨지며 이러한 거대한 폭발을 일으켰다.

이번 관측은 거성 내부의 대류 현상을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다. 거성 부피의 99.9999%가 대류층으로 구성되어 있으며, 작은 별의 침투로 인한 마찰열이 대류에 의한 열 방출 속도보다 빠르면 에너지가 빛의 형태로 서서히 새어 나온다. 2018년부터의 밝기 증가는 바로 이러한 메커니즘의 결과였다. 미국 로체스터공대 제이슨 노드하우스 교수는 네이처 논평에서 향후 베라루빈천문대와 낸시 그레이스 로먼 우주망원경 등의 가동으로 공통 외피 단계 별을 더 자주 발견할 수 있을 것으로 기대했다.