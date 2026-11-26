미국 캐릭터AI의 파산절차에서 2100만명 이상의 개인 채팅 기록이 포함된 자산이 1000만 달러_minimum bids로 매각되었다. 한국 법률 분석과 함께 향후 규제 방안을 살펴본다.

미국 인공지능(AI) 채팅봇 플랫폼 기업 캐릭터AI 가 진행 중인 파산 절차 중 핵심 자산인 이용자 채팅 기록 및 데이터베이스가 공개 경매에 부쳐졌다. 델라웨어 연방파산법원은 현지 시각으로 지난달 25일, 캐릭터AI 의 사업 자산 및 사용자 데이터에 대한 최소 입찰가를 1000만 달러로 승인했다. 이는 미국 사모사옥인 옥테브 어드바이저스( Octave Advisors)와 관련된 회사가 제시한 금액으로, 향후 다음 달 1일 예정된 경매에서 최종 낙찰자가 결정되면 해당 데이터의 소유권이 이전될 예정이다.

2100만 계정 대화 기록 매각 현황

캐릭터AI는 한때 월 2000만 명 이상의 활성 사용자를 돌파하며 큰 인기를 끌었지만, 높은 운영 비용과 소송 부담으로 인해 지난 10월 파산보호를 신청했다. 이번에 매각 대상에 오른 데이터는 미국 내 2100만 개 이상의 계정에 저장된 채팅 내역을 포함하며, 이 중 210만 개 이상은 미성년자의 계정이다. 매각 물품은 단순 텍스트 로그를 넘어 성적인 고민, 자해 행위 등 민감한 개인적 상담 내용과 함께 각 사용자별 위험도 점수, 그리고 이용자들의 데이터로 훈련된 AI 모델까지 포함되어 있어 그 규모와 민감도가 매우 높다는 지적이 나온다.

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미국 정부와 주정부의 강력한 반대

캐릭터AI가 이용자들의 개인정보를 판매하지 않겠다는 약속을 했으나, 서비스 인수 시 자산 이전을 허용하는 약관 예외 조항이 이번 매각의 법적 근거가 되었다. 이에 미국 내 약 40개 주 법무장관들은 연방파산법원에 대해 해당 매각을 차단해 줄 것을 요청하며 강하게 반발했다. 이들은 인수 기업이 기존 개인정보 보호 규정이나 이용자의 삭제 요청을 준수할 법적 의무가 없을 가능성을 우려했다. 이러한 우려에 반응해 법원은 매각 적절성을 사전에 점검할 별도의 개인정보 보호 감독관(옴부즈만)을 임명했다.

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한국 법률 체계 및 관련 기업의 현황

국내 이용자들에게도 이러한 사건은 단순 남의 일이 아니다. 한국의 개인정보보호법에 따르면 기업이 사업을 양도하거나 합병할 때, 개인을 식별할 수 있는 AI 채팅 로그는 별도의 이용자 동의 없이 인수 기업에게 넘어갈 수 있다. 다만 이 경우 이전 사실과 거부 방법 등을 사전에 고지해야 하며, 인수 기업의 개인정보 이용 목적에는 제한이 따른다. 문제는 파산 상황에서의 개인정보 침해 리스크를 별도로 심사하는 제도가 아직 미비하다는 점이다. 국내 대표 AI 채봇인scatter lab의 저타와 Wrtn Technologies의 크랙 역시 계정 삭제 전까지 채팅 기록을 보유하고 알고리즘 고도화에 활용하고 있어, 향후 산업 재편 시 데이터 매각 가능성이 우려된다.

전문가의 제언과 향후 전망

네이버 웹툰, 원스토어, 크래프톤 등이 경쟁에 참여하며 치열해지고 있는 한국 AI 채팅봇 시장에서, 사용자들의 친밀한 대화 기록이 Tradable asset로 취급될 수 있다는 경고가 나온다. 고려대학교 인공지능대학원 최병호 교수는 "결국 사용자 데이터를 기업의 재산으로 볼 것인지, 개인의 재산으로 볼 것인지의 문제"라며 "개인 데이터는 일종의 렌탈 개념으로 이해되어야 하며, 기업 파산 시 자동 삭제 원칙이 적용되어야 한다"고 강조했다. 그는 기업이 데이터를 진정으로 필요로 한다면 정당한 보상을 제공하고 사용권리를 확보해야 한다고 덧붙였다. 이번 사례는 글로벌 AI 서비스의 파산 시 데이터 처리 기준과 이에 대응하는 국내 법제의 보완 필요성을 극명하게 보여주고 있다.