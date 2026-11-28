캐나다 대법원이 교사와 경찰관 등의 종교적 상징물 착용을 금지한 퀘벡주 21호법의 효력을 대부분 인정했다. 마크 카니 총리는 판결을 존중하면서도 연방 차원의 기본권 보호를 강조한다.

캐나다 대법원 은 27일 퀘벡주가 제정한 공공공직자 의 종교적 상징물 착용 금지 법안의 효력을 대부분 인정하는 판결을 내렸다. 현지 시간으로 27일 오타와의 캐나다 대법원 은 퀘벡주의 21호법이 캐나다 헌법이 허용하는 예외 조항을 적법하게 적용했다고 밝혔다. 이로 인해 2019년 통과된 해당 법안은 공직자들의 종교적 자유 제한 측면에서 큰 법적 정당성을 확보하게 되었다.

21호법 내용과 대법원 판단 근거

캐나다 대법원이 유효성을 인정한 21호법은 교사와 경찰관 등 공권력을 행사하는 공직자들이 근무 중 이슬람교 히잡, 시크교 터번, 유대교 키파 등 종교적 상징물을 착용하는 것을 금지한다. 이 법은 정부가 헌법상 기본권인 종교의 자유나 표현의 자유를 일부 제한할 수 있는 예외 조항을 사용했다고 판단하며, 이러한 조치가 합법적이라고 결론 내렸다.

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대법원은 판결문에서 퀘벡주의 해당 법이 자유롭고 민주적인 사회에서 국가의 세속성을 보장하려는 퀘벡의 정당하고 역사적인 의지에 뿌리를 두고 있다고 명시했다. 즉, 공직자의 중립성 유지와 세속 국가 원칙을 위해 종교적 표상을 제한하는 것은 헌법 위반이 아니라는 것이 캐나다 최고 법원의 공식 입장이 되었다.

의회 의원 얼굴 가리개 금지 위헌 선언

대법원은 21호법의 모든 조항을 승인한 것은 아니다. 퀘벡주 주의회 의원이 얼굴 가리개를 착용하고 직무를 수행하지 못하도록 규정한 조항에 대해서는 헌법에 위배된다고 판정했다. 이로 인해 주立法부 구성원들의 종교적 표현의 자유는 기존과 같이 보호받게 되었지만, 행정부와 사법부 등 공권력 집행 관련 직군에서는 여전히 엄격한 중립성 요구가 적용된다.

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이 같은 부분적 위헌 판단은 입법부와 행정부의 역할 구분에서 오는 차이를 반영한 것으로 보인다. 공직자로서의 중립성 요구와 입법자의 정치적 대표성 사이에서 대법원이 헌법적 균형을 맞추기 위해 하위 법령의 구체적 조항을 세밀하게审查했다는 분석이 가능하다.

사회적 반발과 정치적 반응 양상

이 판결에 대해 인권 단체와 무슬림 커뮤니티는 강한 반발을 나타냈다. 스티븐 브라운 캐나다무슬림전국위원회 대표는 사람들이 어떤 사람인지를 이유로 전체 부류가 고용 시장에서 배제되고 있다고 비판하며, 이 법으로 인해 많은 무슬림 여성이 교사 직을 그만두거나 자녀 학교 자원봉사조차 할 수 없게 되었다고 전했다.

반면 21호법 통과를 주도한 퀘벡미래연합(CAQ)의 마티외 레베크 임시 대표는 이번 판결이 퀘벡 민족과 당의 승리라고 환영했다. 퀘벡주는 캐나다에서 유일하게 프랑스어 사용자가 다수인 주로, 프랑스어의 우선적 지위를 보장하는 여러 법률을 통해 문화적 정체성을 강하게 유지해 온 곳이다.

연방정부의 태도와 향후 전망

마크 카니 캐나다 총리는 연방정부가 대법원의 독립성을 존중하며 판결 내용을 검토하고 있다고 밝혔다. 카니 총리는 연방 차원에서 헌법상 예외 조항을 사용하여 기본권을 제한하지 않을 것이라고 재차 강조하며, 소수자와 다양성을 보호하는 것이 정부와 모든 입법자의 책임이라고 말했다.

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기존 집권 여당인 자유당이 이끄는 연방정부는 이미 법원에 헌법상 예외 조항이 제한적으로 사용되어야 한다는 의견서를 제출한 바 있다. 이번 대법원 판결에도 불구하고 연방 차원에서는 소수자 권리 보호를 위한 정책 기조를 유지할 것으로 보이며, 퀘벡주와의 법적, 정치적 갈등은 앞으로도 지속적으로 관리될 전망이다.