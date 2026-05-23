칸영화제 황금종려상 수상작 '피오르드'에 대한 인터뷰

크리스티안 문주 감독의 '피오르드'가 제79회 칸영화제 황금종려상을 받았다. 영화는 루마니아계 노르웨이인 부부가 외딴 마을로 이주하며 자식의 양육 방식이나 종교적인 문제로 이웃들과 충돌하는 이야기를 그린 작품이다.

루마니아 크리스티안 문주 감독의 ' 피오르드 '가 제79회 칸영화제 황금종려상 을 받았다. 영화는 루마니아 계 노르웨이인 부부가 외딴 마을로 이주하며 자식의 양육 방식이나 종교적인 문제로 이웃들과 충돌하는 이야기를 그린 작품이다.

크리스티안 문주 감독은 영화 '4개월, 2주, 그리고 2일'로 2007년 한 차례 칸영화제 황금종려상을 받은 바 있다. 2012년에는 '신의 소녀들'로 칸영화제 각본상을, 2016년에는 '졸업'으로 감독상을 받았다. 그는 폐막식 이후 진행된 기자회견에선"모든 사람이 살아남기 위해 똑같은 방법을 쓰는 게 아님을 알고, 존중해야 한다"며"우리가 아니라, 다음 세대 아이들에게 덜 폭력적인 세상을 남겨줘야 한다고 생각한다"고 강조했다.

'미노타우로스'는 2022년 러시아를 배경으로 성공한 CEO가 회사 안팎의 소용돌이에 휘말리며 삶이 흔들리는 과정을 그린 작품이다. 안드레이 즈비아긴체프 감독은 앞서 러시아 관료주의와 권력 부패를 비판한 '리바이어던'으로 2014년 프랑스 칸영화제 각본상을 받았고, 이듬해 미국 골든글로브 외국어영화상을 차지했다. 감독상은 공동 수상자가 나왔다.

'라 볼라 네그라'의 두 감독 하비에르 암브로시, 하비에르 칼보와 '파더랜드'의 파베우 파블리코프스키 감독이 공동으로 호명됐다. '라 볼라 네그라'는 스페인의 시인이자 극작가 페데리코 가르시아 로르카의 미완성 희곡을 토대로 만든 영화다. 각각 1932년과 1937년, 2017년을 살아가는 세 남자가 욕망과 상처로 연결되어 있는 이야기를 담았다.1940년대 독일을 배경으로 한 '파더랜드'는 노벨문학상 수상 작가 토마스 만(한스 지쉴러)이 딸 에리카(산드라 휠러)와 독일을 가로지르는 출장을 떠나는 이야기를 그렸다. 심사위원상은 '더 드림드 어드벤처'를 연출한 독일 감독 발레스카 그리스바흐에게 돌아갔다.

에마뉘엘 마레 감독은 1940년대 비시 프랑스 체제 아래에서 한 공무원이 체제의 톱니바퀴 속에 녹아드는 과정을 그린 '노트르 살뤼'로 각본상을 받았다.

'카워드' 주연 배우 에마뉘엘 마키아·발렌틴 캉파뉴, 제79회 칸국제영화제 남우주연상 수상남우주연상은 루카스 돈트 감독의 '카워드'에서 주연을 맡은 두 배우 에마뉘엘 마키아와 발렌틴 캉파뉴에게 돌아갔다. 두 배우는 시상대에 올라 영화 속 한 장면처럼 흥분 속에 서로를 끌어안으며 박수와 호응을 끌어냈다.

'카워드'는 제1차 세계대전이 길어지는 가운데, 전선에서 만난 병사들이 연극 공연을 꾸리는 이야기를 담았다. 전쟁의 폭력성이나 참혹함보다는 병사들의 부드러운 내면과 개인적인 욕망에 초점을 맞춘 시선으로 호평받았다. 가수 겸 배우 바브라 스트라이샌드는 공로상 격인 명예 황금종려상을 받았다. 바브라 스트라이샌드는 헌정 영상이 공개된 뒤 영상을 통해"오늘 여기에 모인 모두가 저와 같은 영화에 대한 열정을 공유하고 있다고 믿는다"며"영화는 우리를 하나로 묶고, 마음을 열게 하는 마법같은 힘이 있다"고 말했다.

이어"지금부터가 본격적인 마무리 작업의 결정적 단계"라며"개봉 전까지 남은 시간동안 작품의 완성도를 최대한 끌어올리는 데 집중하겠다"는 뜻을 밝혔다. 지난 12일부터 이날까지 12일간의 여정을 마친 올해 칸영화제는 박찬욱 감독이 심사위원장으로 경쟁부문 심사를 이끌었다. 미국 배우 데미 무어와 스웨덴 배우 스텔란 스카스가드, 중국 감독 클로이 자오, 벨기에 감독 라우라 완델 등 9명이 경쟁 부문 진출작 22편을 심사했다.





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