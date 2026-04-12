카페 '화장실 이용' 유료화 논란…'무료'는 옛말? 비용 분담, 제도적 고민 시작

카페에서 음료 주문 없이 화장실만 이용하는 '화장실 이용권'이 등장하며 유료화 논란이 일고 있다. 전문가들은 단순한 문화적 변화가 아닌, 증가하는 인프라 비용 부담과 비용 분담에 대한 제도적 고민이 시작된 것으로 분석한다. 유럽 사례를 통해, 관광객 증가에 따른 비용 증가와 이를 어떻게 분담할 것인지에 대한 논의가 중요하다고 강조한다.

온라인 커뮤니티 캡처 화면 '주문 없이 화장실 이용, 2,000원.' 커피나 디저트가 아닌 카페 메뉴에 ' 화장실 이용'이 등장했다. 최근 한 국내 온라인 커뮤니티에 카페의 키오스크 메뉴가 공유되며 화제를 모았다. 음료를 주문하지 않고 화장실 만 이용하는 메뉴, 이른바 ' 화장실 이용권'이 게시된 것이다. 일부 매장의 사례지만, 오늘날 소상공인들의 변화를 단적으로 보여주는 사례다. 지금까지 화장실 은 '무료 인프라'에 가까웠다. 카페나 식당에서 별다른 제약 없이 이용할 수 있었다. 하지만 상황은 빠르게 변하고 있다. 최근 대부분의 카페는 화장실 에 잠금장치를 설치하고, 영수증에 비밀번호를 인쇄한다. 사실상 '유료 고객만' 이용하라는 선을 긋는 셈이다. '2,000원 유료 메뉴'로 만든 것은 극단적인 사례지만, 화장실 이용을 둘러싼 갈등은 낯설지 않다. 이러한 변화 뒤에는 비용 문제가 자리 잡고 있다. 이 때문에 무료 화장실 이용 논쟁을 단순히 '호의'의 문제로만 볼 수 없는 것이다.

화장실은 물, 전기, 청소 인력, 소모품 등 지속적인 유지 비용이 발생한다. 여기에 일부 이용자들의 무단 사용과 장시간 점유가 더해지면서, 소상공인들이 관리가 필요하다고 느끼는 영역이 된 것이다. 해외에서도 비슷한 흐름이 관찰된다. 한국 여행객들이 가장 먼저 놀라는 문화 중 하나가 '유료 화장실'이다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽에서는 공중화장실 이용에 0.5~2유로(약 700~3,000원)를 지불하는 것이 일반적이다. 기차역이나 관광지에는 동전을 넣어야 하는 회전문 형태의 화장실이 흔하고, 일부 카페 역시 비(非)고객의 이용을 제한하기도 한다. 하지만 유럽 사례는 단순히 '유료냐 무료냐'의 문제만은 아니다. 관광객이 늘어나면서 일상 인프라, 즉 화장실, 쓰레기 처리, 청소, 안전 등의 비용도 함께 증가하고, 이를 누가 부담해야 하는지에 대한 고민이 깊어지고 있다. 이탈리아 베네치아는 당일 관광객에게 '입장료'를 부과하고, 네덜란드 암스테르담은 숙박객과 크루즈 관광객에게 관광세를 징수한다. 이 자금은 도시 유지 보수, 공공 서비스, 관광 인프라 관리에 사용된다. 화장실 관리 역시 이러한 공공 인프라의 일환으로 포함되는 것이다. 운영 방식도 다양하다. 벨기에 브뤼셀은 민간 기업과 협력하여 무료 '웰컴 화장실'을 운영하고, 독일의 일부 지역은 기업이 화장실을 개방할 경우 청소 및 관리 비용을 지원한다. 프랑스 파리에서는 대중교통 내 화장실을 티켓 소지자에게만 개방하는 경우도 있다. 완전한 무료 또는 전면적인 유료화가 아닌, 조건부 접근과 공공 지원이 혼합된 구조를 띠는 것이다. 전문가들은 한국 역시 화장실을 둘러싼 '유료화 논의' 단계에 접어들었다고 분석한다. 전문가들은 이 현상을 단순히 '따뜻함의 소멸'과 같은 문화적 변화로만 보기 어렵다고 말한다. 동덕여대 허준 교수는 “주민과 소상공인이 묵묵히 부담해온 관광 인프라 비용이 수면 위로 떠오르고 있다”고 지적했다. 관광객 증가로 화장실, 쓰레기, 청소, 안전 등에 대한 비용이 늘었지만, 그 부담이 사(私) 영역에 집중되었다는 것이다. 허 교수는 특히 “핵심은 요금 부과 여부가 아니라, 누가 비용을 부담하고 그 자금이 어디로 흘러가는가 하는 점”이라고 강조했다. 화장실은 기본적인 위생 인프라이므로 공공 영역에서는 최소한의 무료 이용이 보장되어야 하지만, 특정 사설 시설에 이용이 과도하게 집중될 경우 사전 공지된 요금을 부과하는 것은 충분히 합리적일 수 있다. 그는 “지방자치단체가 기본적인 공중 화장실을 확보하고, 비거주 방문객에게 관광세나 환경 부담금 형태로 비용을 분담시켜 그 자금으로 카페, 상업 시설 등 개방형 화장실의 청소, 소모품, 관리 비용을 지원하는 것이 바람직하다”고 설명했다. 실제로 정책도 이 방향으로 움직이고 있다. 행정안전부는 공중화장실, 개방 화장실, 유료 화장실 등을 구분하여 관리하고 있다. 2024년 기준 전국 공중 화장실은 약 7만8천 개이며, 이 중 개방 화장실은 약 2만7천 개다. 이는 화장실 이용이 더 이상 '순수한 호의'에만 의존하는 영역이 아니라, 공공 관리와 비용 분담이 함께 이루어지는 제도적 영역으로 진입했음을 보여준다. 2,000원 화장실 요금이 적절한가에 대한 논쟁보다 중요한 것은 비용 부담의 구조이다. 얼마나 많은 관광객과 이용자가 일상 인프라 비용을 분담하고, 그 자금이 어떻게 활용되어야 하는지가 핵심적인 문제로 떠오르고 있다





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