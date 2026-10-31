카타르 중재단, 이란서 12시간 협의…미국·이란 직접협상 재개 논의

카타르 중재단이 이란 테헤란에서 12시간 넘게 미국과 이란의 직접 협상 재개를 위한 협의를 진행했다. 일부 진전이 있었지만 핵 문제와 제재 해제를 둘러싼 이견은 여전하다.

카타르 중재단 이 미국과 이란의 직접 협상 재개를 위해 이란 테헤란에서 12시간 넘게 협의를 벌였다고 미국 인터넷매체 악시오스 가 31일 복수의 외교 소식통을 인용해 보도했다. 이번 협의는 미국 중간선거 이후 대이란 공격이 재개될 수 있다는 관측 속에 이뤄졌다. 중재단은 협의 중 백악관과도 수시로 연락을 주고받았으며, 논의는 이날 카타르 도하에서 계속될 예정이다.

카타르 중재단, 테헤란서 장시간 협의

한 외교 소식통은 긍정적 진전이 있었다며 미국과 이란 간 합의의 돌파구를 찾기 위한 논의가 이어지고 있다고 말했다. 카타르는 양국이 며칠에 걸쳐 단계적으로 상호 조치를 이행한 뒤 이란 핵 프로그램 등을 다룰 직접 협상에 복귀하는 방안을 추진하고 있다. 이란이 공습받은 핵시설에 유엔 사찰단의 방문을 허용하면 미국이 일부 제재를 완화하는 방안도 제시된 것으로 전해졌다.

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다만 한 미국 당국자는 양국의 요구가 여전히 엇갈린다고 설명했다. 도널드 트럼프 행정부는 협상 재개 조건으로 이란의 핵 양보를 요구하는 반면, 이란은 미국의 해상 봉쇄 해제와 동결 자금 반환, 원유 판매 허용이 우선이라는 입장이다.

트럼프 행정부 내 이견과 중간선거 변수

트럼프 대통령의 측근들 사이에서도 의견이 갈리고 있다. 피트 헤그세스 국방장관과 마코 루비오 국무장관은 현 이란 정권과 핵 합의를 이룰 수 있을지 회의적이며 추가 공습 등을 통해 정권을 더 약화해야 한다고 보고 있다. 반면 JD 밴스 부통령과 스티브 윗코프 특사, 재러드 쿠슈너는 협상 재개를 원하고 있다. 스콧 베선트 재무장관도 전투 재개를 서두르기보다 경제 제재의 압박 효과를 지켜보라고 트럼프 대통령에게 권고하는 것으로 알려졌다.

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트럼프 대통령은 30일 기자들과 만나 이란이 계속 대화를 원하고 있다면서도 솔직히 시간은 있다, 전쟁이지만 일반적 전쟁은 아니라고 말했다. 악시오스는 사흘 앞으로 다가온 중간선거 결과가 트럼프 대통령의 선택에 영향을 줄 수 있다고 전했다. 한 미국 당국자는 공화당이 크게 패하면 대규모 군사작전 가능성이 커질 수 있다며 이란으로서는 지금이 합의할 최적의 시기라고 말했다.

주변국 협상 재개 촉구와 군사적 긴장

주변국들도 협상 재개를 촉구하고 있다. 지역 정세에 정통한 소식통에 따르면 이집트, 튀르키예, 이라크, 파키스탄, 사우디아라비아 등은 중간선거 전에 협상 재개에 동의하라고 이란을 설득하고 있다. 사우디와 튀르키예 정상들은 최근 트럼프 대통령에게 외교적 노력을 위한 시간을 더 달라고 요청했다. 반면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 선거 직후 이란에 대한 공동 군사작전에 나서자고 트럼프 대통령을 설득하고 있다고 악시오스는 전했다.

이란은 미국이 자국 에너지 시설을 공격하면 사우디와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트, 바레인의 석유·가스 시설을 타격하겠다고 경고해왔다. 악시오스는 미국이 이란을 공격할 경우 이스라엘과 공동 작전이 될 것으로 관측하면서 이란의 보복으로 걸프 지역 피해와 세계 에너지 위기가 커질 수 있다고 전망했다.

박종서 기자 park.jongsuh@joongang.co.kr