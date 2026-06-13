카타르, 스위스와 1-1 무승부…월드컵 역사상 첫 승점 획득

2026 북중미 월드컵 B조 첫 경기에서 아시아 챔피언 카타르가 유럽 강호 스위스를 상대로 극적인 동점골을 기록하며 1-1 무승부를 거두었다. 이로써 카타르는 월드컵 본선 역사상 첫 승점을 얻는 기쁨을 누렸다.

2026년 북중미 월드컵 조별리그 B조 첫 경기가 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열렸다. 아시아 챔피언 카타르 는 유럽의 강호 스위스 와 맞붙었다.

경기 시작 후 스위스가 압도적인 점유율을 바탕으로 주도권을 잡았다. 전반 14분 카타르 수비수가 페널티 박스 안에서 반칙을 범해 스위스에 페널티킥이 선언되었고, 브렐 엠볼로가 침착하게 성공시켜 스위스가 앞서갔다. 이후 스위스는 수많은 공격 기회를 만들었지만 카타르의 견고한 수비와 골키퍼의 선방에 번번이 막히며 추가 골을 넣지 못했다. 반면 카타르는 전반 내내 수비에 집중하며 간간이 역습을 시도했으나 슈팅 기회까지 연결하지 못했다.

후반전에도 경기 흐름은 변하지 않았다. 스위스가 여전히 공격을 주도했지만 결정력 부족에 시달렸다. 카타르는 후반 15분 세 교체 카드를 투입하며 반격을 노렸고, 시간이 지나자 조금씩 공격의 흐름을 만들기 시작했으나 골문을 위협하는 슈팅은 부족했다. 그런데 후반 추가시간 5분, 극적인 장면이 연출되었다.

호맘 아흐메드가 올린 크로스를 부알렘 쿠키가 헤더로 연결해 동점골을 성공시킨 것이다. 이 골로 카타르는 1-1 무승부를 거두며 월드컵 역사상 첫 승점을 획득하는 쾌거를 안았다. 스위스는 수많은 기회를 놓친 채 경기를 마쳐 아쉬움을 남겼다





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카타르 스위스 2026 월드컵 무승부 부알렘 쿠키 북중미 월드컵 조별리그 B조 동점골

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