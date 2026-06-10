카카오 노조, 29일 2차 파업 예고…노사 갈등 장기화

카카오 노조가 창사 이래 첫 부분 파업에 이어 오는 29일 2차 파업을 예고했다. 노조는 성과급과 RSU 산입 문제를 두고 사측과 대립 중이며, IT업계는 서비스 장애 가능성을 주목하고 있다.

카카오 노조가 지난 10일 1차 부분 파업에 이어 오는 29일 2차 파업을 예고하면서 노사 갈등이 장기화 양상을 보이고 있다. 10일 오전 11시 30분부터 오후 4시 30분까지 진행된 1차 부분 파업에는 카카오 본사 직원 약 4천 명 중 4분의 1인 1천여 명이 참여했다.

노조원들은 판교역 광장에서 H스퀘어까지 행진한 뒤 유스페이스 광장에서 파업 승리 결의대회를 열었다. 결의대회에서 서승욱 카카오지회장은 오는 29일 2차 파업을 공식 발표했다. 서 지회장은 연합뉴스와의 만남에서 전일 파업이나 총파업 등 구체적인 방식은 아직 정해지지 않았지만 추후 공지하겠다고 밝혔다. 다만 노조 내에서는 조합원들이 연차를 내고 업무를 중단하는 연차 투쟁 방안이 유력하게 거론되고 있다.

노조는 전체 조합원 5천 명이 연차 투쟁에 참여하는 것을 목표로 하고 있다. 노사 갈등의 핵심은 성과급 규모와 지급 방식이다. 노조는 지난해 영업이익의 13%에서 14%에 해당하는 약 1천만 원 상당의 성과급을 요구하고 있으며 양도제한조건부주식 RSU를 성과급에 산입하지 말아야 한다고 주장하고 있다. 반면 사측은 이러한 요구가 경영에 큰 부담이 된다며 난색을 표하고 있다.

노조는 2차 파업에서 참여 인원을 더욱 늘리겠다는 방침이어서 IT업계에서는 카카오톡이나 카카오페이 등 주요 서비스에 장애가 발생하지 않을지 우려하고 있다. 또한 1차 파업에서도 최소 반일 휴가를 사용해야 참여할 수 있었던 점을 감안하면 적극적인 조합원들이 2차 파업에 연차를 낼 가능성이 높다. 카카오 관계자는 회사는 안정적인 서비스 운영과 고객 영향 최소화를 위해 실시간 대응 체계를 가동 중이라며 조속한 합의를 위해 노조와 지속적으로 대화하겠다고 밝혔다. 2006년 창사 이래 첫 부분 파업이라는 점에서 이번 노사 갈등은 상징적인 의미를 지닌다.

IT 업계의 대표적인 기업인 카카오의 노사 관계가 앞으로 어떻게 전개될지 귀추가 주목된다. 특히 2차 파업이 예정된 29일에는 서비스 장애 가능성에 대한 우려가 커지면서 이용자들의 불안도 높아지고 있다. 전문가들은 임금과 성과급을 둘러싼 노사 간 입장 차이가 좁혀지지 않을 경우 장기적인 파업으로 이어질 수 있다고 분석한다. 카카오 노조는 앞으로도 사측과의 대화를 통해 합의를 모색하겠지만 동시에 투쟁 수위를 높여갈 계획임을 시사했다





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