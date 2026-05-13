카카오의 디지털 포용 프로젝트, 시니어 디지털 스쿨이 만드는 따뜻한 연결과 변화

카카오와 카카오 임팩트재단이 운영하는 찾아가는 시니어 디지털 스쿨이 디지털 소외계층인 고령층을 대상으로 실생활 밀착형 IT 교육을 제공하며 디지털 격차 해소와 사회적 가치 창출에 앞장서고 있습니다.

서울 송파구의 한 노인종합복지관에서 펼쳐진 풍경은 무척이나 열정적이었다. 노란 조끼를 입은 강사들의 세심한 안내에 따라 수강생들은 저마다의 스마트폰 화면에 온 신경을 집중했다. 두꺼운 돋보기를 고쳐 쓰며 손가락 끝으로 조심스럽게 화면을 쓸어내리는 이들은 모두 60세 이상의 시니어들이다.

이들은 카카오와 카카오 임팩트재단이 주관하는 찾아가는 시니어 디지털 스쿨의 수업에 참여하고 있었다. 2024년부터 시작되어 올해로 3년째 이어지고 있는 이 사회공헌 사업은 단순히 기술적인 기능을 전달하는 것을 넘어, 급변하는 디지털 환경에서 소외된 고령층이 일상생활의 필수적인 IT 서비스를 원활하게 이용할 수 있도록 돕는 디지털 포용 프로젝트의 일환이다. 한국노인종합복지관협회와 시니어금융교육협의회의 긴밀한 협력을 통해 전국 곳곳의 노인복지관을 직접 방문하여 맞춤형 교육을 제공함으로써, 어르신들이 느끼는 물리적, 심리적 진입 장벽을 낮추는 데 주력하고 있다.

이 프로젝트의 핵심은 철저하게 생활 밀착형으로 구성된 커리큘럼에 있다. 수강생들은 카카오톡의 다양한 기능부터 카카오맵을 이용한 길 찾기, 카카오T를 활용한 택시 호출, 그리고 카카오페이를 통한 간편 송금까지 실생활에서 즉각적으로 활용 가능한 서비스들을 배운다. 특히 올해부터는 인공지능 기술을 접목하여 챗GPT와 같은 AI 프로그램을 활용하는 방법이 교육 과정에 새롭게 포함되었다는 점이 주목할 만하다.

기존의 포털 검색 방식은 정확한 키워드를 선택해 입력해야 하는 번거로움이 있어 어르신들에게는 다소 어렵게 느껴졌으나, 평소 대화하듯 문장으로 묻고 답을 얻는 AI 방식은 훨씬 자연스럽고 직관적이라는 평가를 받는다. 이는 AI 기술이 단순히 젊은 층의 전유물이 아니라, 오히려 디지털 격차를 좁히고 정보 접근성을 높이는 강력한 도구가 될 수 있음을 시사한다. 또한, 수도권 중심의 교육에서 벗어나 비수도권 교육 비율을 70%까지 확대함으로써 지역 간의 디지털 정보 불균형을 해소하려는 노력도 함께 기울이고 있다. 교육의 실효성을 높이기 위해 도입된 시니어 티처 제도는 이 프로젝트의 가장 큰 성공 요인 중 하나다.

교육 현장에는 메인 강사 1명과 보조 강사 3명이 배치되어, 수강생 20명을 대상으로 매우 세밀한 밀착 지도를 실시한다. 특히 강사진의 구성이 눈에 띈다. 교사나 금융인 등 전문 분야에서 은퇴한 50~60대 시니어들을 선발하여 강단에 세우는 시니어가 시니어를 돕는 선순환 구조를 구축한 것이다. 선발된 시니어 티처들은 엄격한 서류 심사와 면접, 그리고 24시간의 전문 교육 과정을 이수하며 어르신들의 눈높이에 맞춘 강의안과 말투, PPT 자료까지 세심하게 수정하는 과정을 거친다.

이러한 방식은 학습자로 하여금 심리적 유대감과 안정감을 느끼게 하며, 가르치는 이에게는 은퇴 후의 지속 가능한 일자리와 사회적 기여라는 보람을 동시에 제공한다. 실제로 택시 호출 앱 사용법을 배운 한 어르신이 병원 이동의 어려움을 해결했다며 기뻐하는 사례는 이러한 맞춤형 교육이 실제 삶의 질을 어떻게 개선하는지를 명확히 보여준다. 수업 현장의 분위기는 단순한 학습 그 이상이었다. 84세의 최고령 학생은 수업 내용을 하나라도 놓칠까 봐 물 마시는 시간조차 아껴 껌을 씹으며 강의에 몰입할 정도로 뜨거운 열정을 보였다.

이론 중심의 주입식 교육이 아니라, 실제 스마트폰을 조작하며 문제를 해결하는 실전형 수업 방식이 어르신들의 자발적인 참여와 높은 만족도를 이끌어낸 것이다. 카카오 임팩트재단이 지향하는 최종 목표는 단순히 앱 사용법을 가르치는 것이 아니라, 더 넓은 의미의 디지털 포용을 실현하는 것이다. 기술의 혁신 주기가 짧아질수록 그 속도를 따라가지 못하는 이들은 사회적으로 더욱 고립될 가능성이 크며, 이러한 디지털 소외는 결국 일상의 격차와 삶의 불평등으로 이어진다. AI 시대에 진정한 기술적 진보란 가장 멀리 떨어져 있는 사람에게까지 그 혜택이 닿게 만드는 것이라는 재단의 철학이 반영되어 있다.

앞으로도 현장의 목소리를 적극적으로 반영하여 사각지대를 줄여나감으로써, 그 누구도 디지털 변화의 흐름 속에서 소외되지 않는 포용적인 사회를 만들어가겠다는 의지가 돋보인다





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