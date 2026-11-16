카카오페이 다음 두 번째 금융사, 카카오뱅크 애플페이 정식 도입

카카오뱅크가 현대카드에 이어 두 번째로 애플페이를 도입합니다. 14세 이상 teens 포함 모든 고객이 이통사 결제 서비스를 이용할 수 있게 되어 금융 편의성이 크게 강화되었습니다.

카카오뱅크 가 16일 애플페이 (Apple Pay) 도입을 공식 발표하며, 국내 금융권에서 현대카드 에 이어 두 번째로 이 서비스를 지원하게 되었다. 이번 서비스 개시를 통해 카카오페이 사용자는 아이폰과 애플워치를 포함한 애플 기기에서 간편결제 기능을 바로 이용할 수 있게 되었다. 카카오뱅크 애플페이 도입 핵심 내용 카카오뱅크 에 따르면, 애플 월렛(Apple Wallet)에 카카오페이 직불카드를 등록하기만 하면 즉시 애플페이 사용이 가능하다.

카카오뱅크가 16일 애플페이(Apple Pay) 도입을 공식 발표하며, 국내 금융권에서 현대카드에 이어 두 번째로 이 서비스를 지원하게 되었다. 이번 서비스 개시를 통해 카카오페이 사용자는 아이폰과 애플워치를 포함한 애플 기기에서 간편결제 기능을 바로 이용할 수 있게 되었다.

카카오뱅크 애플페이 도입 핵심 내용

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카카오뱅크에 따르면, 애플 월렛(Apple Wallet)에 카카오페이 직불카드를 등록하기만 하면 즉시 애플페이 사용이 가능하다. 기존에는 애플페이가 주로 신용카드 중심이었으나, 이번 도입으로 직불카드 사용이 본격적으로 가능해졌다. 이는 카카오페이 회사를 이용하는 아이폰 사용자들의 결제 편의성을 대폭 높이는 계기가 될 전망이다.

서비스 이용 대상과 사용처 범위

만 14세 이상인 청소년 고객은 카카오페이 미니 카드를 애플 월렛에 추가하여 서비스를 이용할 수 있다. 오프라인에서는 대형 할인점, 약국, 식당, 카페, 편의점 등 접촉 없는(NFC) 결제를 지원하는 모든 매장에서 사용이 가능하며, 해외 진출 매장에서도 동일하게 적용된다. 또한 온라인 쇼핑몰이나 스마트폰 앱 내 결제에서도 애플페이를 활용할 수 있어 사용처의 범위가 매우 넓다.

금융권 애플페이 도입 배경과 경쟁 구도

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국내 금융권에서 현대카드가 2023년에 애플페이를 도입한 지 약 3년 만에, 이를 따라가는 기관이 인터넷 전문 은행인 카카오뱅크라는 점은 주목할 만하다. 그동안 신한카드와 KB국민카드 등 대형 카드사들이 애플페이 도입을 검토해 왔으나, 실제 서비스 개시로는 이어지지 않았다.

수수료 부담과 시장 선점 전략

삼성페이가 이미 높은 시장 점유율을 차지하고 있는 가운데, 애플페이 도입이 더딘 이유는 카드사에 부과되는 거래 수수료 부담 때문이다. 카드사는 신규 고객 확보와 거래량 증가로 인해 발생하는 추가 수수료 비용을 상쇄할 수 있을지 고민해 왔다. 반면 인터넷 은행들은 젊은 층을 중심으로 한 애플페이 수요가 높다는 점을 강점으로 보고 있다.

향후 전망과 업계 영향력

카카오뱅크 관계자는 "고객의 결제 선택지를 넓히고 일상적인 금융 편의성을 더욱 높였다"며 "글로벌 결제 서비스 도입 확대 등 개방적인 태도로 협력할 것"이라고 밝혔다. 실제로 젊은 고객 층을 공략하는 토스뱅크도 올해 말까지 애플페이 도입을 목표로 하고 있어, 인터넷 전문 은행들 간의 서비스 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다.