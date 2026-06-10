카카오 노조, 부분 파업 및 행진…고용 안정과 경영진 퇴진 요구

카카오 노조가 6월 10일 부분 파업과 함께 판교 지역에서 행진을 벌이며 고용 안정과 경영진 퇴진을 주장했다. 5개 법인에서 1,500명 가까이 참여한 것으로 파악되며, 노조는 성과급 지급 방식과 관련해 사측과 첨예한 대립을 보이고 있다. 사측은 자동화로 인해 서비스 영향이 제한적일 것이라고 하지만, 정부 차원의 비상 대응도 논의되었다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회( 카카오 노조 )는 6월 10일 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업 을 실시했다. 파업에는 카카오 본사와 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인이 참여했으며, 카카오 본사 기준 약 1,000명, 전체 법인 기준 약 1,500명이 파업에 동착했다.

노조는 이날 오전 11시 30분부터 오후 12시 30분까지 경기도 성남시 판교역 광장에서 H스퀘어 구간을 행진하며 "고용 안정 쟁취", "경영진 퇴진" 등의 구호를 외쳤다. 행진에는 검은색 티셔츠에 "단결 투쟁" 문구가 새겨진 유니폼을 입은 노조원들이 참여했으며, 넥센, 엑스엘게임즈, 엔씨, 네오위즈 등 판교 일대 IT 기업 사옥 앞을 지나쳤다. 경찰은 행진 참가자를 정오 기준 500명으로 추정했으나 노조 측은 800여명이 참여했다고 밝혔으며, 당초 노조는 1,200여명이 행진에 참여할 것이라고 경찰에 신고한 바 있다.

한편 카카오 본사 노사는 지난해 영업이익의 13~14%를 성과급으로 보상하는 방안과 500만 원 규모의 양도제한조건부주식(RSU)을 성과급에 산입할지 여부를 두고 입장 차이를 보여왔다. 노조는 영업이익의 13~14%에 해당하는 약 1,000만 원 상당의 성과급을 요구하며 RSU를 성과급에 포함하지 않을 것을 주장했지만, 사측은 이러한 요구가 경영에 큰 부담이 된다는 입장이다. 카카오 관계자는 "서비스 운영 업무가 대부분 자동화되어 있어 이번 단체행동이 실제 서비스 운영에 미치는 영향은 제한적일 것으로 파악한다"고 전했다. 또한 과학기술정보통신부도 파업에 대비해 카카오와 비상 대응체계를 논의한 것으로 알려졌다





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