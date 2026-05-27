카카오 노조‑기업 2차 조정 결렬, 파업 시점과 AI 사업 영향 전망

카카오노조와 사측이 수원 경기지방노동위원회에서 임금·성과급·RSU 등 보상 체계 문제로 2차 조정 회의를 가졌지만 합의에 이르지 못했다. 노조는 조합원 결집 후 파업 시점과 수위를 결정할 방침이며, 갈등이 AI 사업 추진과 플랫폼 운영에 미칠 파장을 업계가 주시하고 있다.

카카오노동조합과 기업 측은 지난 27일 경기지방노동위원회가 주관한 2차 조정 회의에 참석해 임금 인상률과 성과급 ·RSU 제도 등에 대한 협상을 진행했다. 회의는 수원시 경기지방노동위원회 회의실에서 열렸으며, 카카오노조 지회장 서승욱과 사측 대표가 직접 입장하는 모습이 포착되었다.

이번 조정은 기존 1차 조정에서 논의된 기본 임금 인상 방안과는 별도로, 장기적인 보상 체계와 성과급 지급 기준을 둘러싼 의견 차이를 해소하기 위한 것이었다. 그러나 양측은 핵심 쟁점인 성과급 구조와 RSU(주식보상제도) 도입 여부에 대해 여전히 입장이 다르고, 회의는 최종 합의에 이르지 못한 채 종료되었다. 노조는 즉각적인 파업보다는 조합원 결집과 내부 논의를 거쳐 파업 시점과 수위, 적용 범위를 결정할 방침이다. 조합 내부에서는 파업이 실제로 실행될 경우, AI 모델 개발, 신규 서비스 출시, 플랫폼 운영 안정성 등 핵심 사업에 큰 차질이 발생할 가능성이 제기되고 있다.

특히 카카오가 AI 경쟁에서 네이버에 뒤처진다는 외부 평가가 이어지는 상황에서, 내부 갈등이 장기화될 경우 AI 전환 속도와 기업 성장 전략에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 커지고 있다. 카카오 대표는 AI를 핵심 성장축으로 삼아 조직 정비와 서비스 고도화를 추진 중이라고 강조했지만, 노조가 쟁의권을 확보하고 단체행동 절차에 들어가면서 경영진은 사업 전략과 인력 운용 사이에서 복잡한 딜레마에 직면했다. 한편, 카카오노조는 지난 20일 경기 성남시 판교역 인근에서 '2026 임단협 승리 결의대회'를 개최해 단결 의지를 다졌다.

이 자리에서는 노조가 요구하는 임금 인상과 성과보상 체계 개선에 대한 구체적 요구 사항이 재확인되었으며, IT·플랫폼 업계 전반에 걸쳐 유사한 노사 갈등이 확산될 경우 산업 전체의 임단협 기준점이 될 수 있다는 의견도 제시되었다. 업계 관계자는 카카오 본사가 쟁의권을 확보한 것 자체가 IT 업계 전반에 큰 상징성을 갖는다며, 실제 파업 시점과 수위는 노조 내부 논의와 사측의 후속 대응에 따라 크게 달라질 것이라고 전망했다. 이번 사안은 국내 대기업들의 성과급 분쟁이 AI 경쟁 심화와 맞물려 새로운 변곡점을 맞이하고 있음을 보여준다





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카카오노조 임금협상 성과급 AI 경쟁 파업

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